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 Убийство Сармата: апелляционный суд отклонил жалобу на меру пресечения подозреваемого Обухова

Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александру Обухову, подозреваемому в убийстве Виталия Олешко (Сармата).

23 января коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел в закрытом судебном заседании рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого на постановление следственного судьи Орджоникидзевского районного суда Запорожья от 22 ноября 2018 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя и продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 20 января 2019 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предполагаемому организатору убийства АТОшника Виталия Олешко (Сармата) продлили срок содержания под стражей

Судьи постановили апелляционную жалобу защитника оставить без удовлетворения. Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в законную силу с момента его провозглашения.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

Впоследствии полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Бывший заместитель командира "Торнадо" Николай Цукур на своей странице в Facebook заявил, что задержанным по подозрению в убийстве Олешко в Бердянске оказался экс-боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. По словам Цукура, после отвода "Торнадо" из АТО Матюшин в дальнейшем перешел в полк "Азов".

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Источник: https://censor.net.ua/n3108000
 
   
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