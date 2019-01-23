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 Чиновник управления Гоструда Донетчины получил паспорт РФ, подделал документы на должность и систематически брал взятки, - Нацполиция

Начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области подозревают в систематическом вымогательстве неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области осуществляют следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления НПУ под процессуальным руководством группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины по материалам ГУ БКОП Службы безопасности Украины.

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Чиновник уличен в систематических поборах, в частности - в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен. По всем этим фактам следователи квалифицировали действия злоумышленника по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, в августе 2018 правоохранители осуществили спецоперацию по документированию преступных действий должностного лица. В рамках спецоперации злоумышленника задержали после получения им очередного "транша" в размере 500 тысяч гривен.

Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации. Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

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Впоследствии, уже находясь в гражданстве страны-агрессора, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.

Сегодня, 23 января, следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции Украины сообщили злоумышленнику о подозрении по данному факту. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3107998
 
   
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Про гражданина кацапета мы поняли, а что с гражданкой?
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ну теперь нужно его мэром назначить, сразу говорю, что Одесса занята паспортом рф.
ищите другой город.
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А шо з гражданкой? Продовжує "в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области"! Тобто добирає недодібране її начальником. Але уже "ділиться, як положено", бо поки ще і.о.!
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І в цьому блядстві - Петро Олексійович "нєпрідєлах"! ("Він за це не відповідає!" і "треба його вибрати ще на один термін "...бо альтернативи нема!") Я ж вірно написав?
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А сколько детей получилось по упрощённой процедуре ?
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Т.е. в управлении не проверили толком его документы, а устроили на должность по липовой ксерокопии?
Вообще Гоструда, как впрочем и многие другие надзорные органы типа Минэкологии, саннадзор, рыбнадзор и т.д. для того и существуют, чтобы брать взятки и продавать "лицензии", т.е. снимать сливки с той сферы, которую контролируют.
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Они проверили подлинность бумажек с мёртвыми амерскими президентами, приложенных к документам, а сами документы - то такэ...)
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"... систематически брал взятки..." - це не криминал (они все берут), просто работа такая! Чиновник управління Держпраці Донеччини отримав паспорт РФ, підробив документи на посаду і систематично брав хабарі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3495
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник управления Гоструда Донетчины получил паспорт РФ, подделал документы на должность и систематически брал взятки, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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