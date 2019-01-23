 Чиновник управления Гоструда Донетчины получил паспорт РФ, подделал документы на должность и систематически брал взятки, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области осуществляют следователи Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления НПУ под процессуальным руководством группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины по материалам ГУ БКОП Службы безопасности Украины.

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Чиновник уличен в систематических поборах, в частности - в получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен. По всем этим фактам следователи квалифицировали действия злоумышленника по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, в августе 2018 правоохранители осуществили спецоперацию по документированию преступных действий должностного лица. В рамках спецоперации злоумышленника задержали после получения им очередного "транша" в размере 500 тысяч гривен.

Во время дальнейшего расследования следователи ГСУ установили, что в начале осени 2015 года мужчина посетил территорию временно оккупированного полуострова Крым. Там он получил паспорт гражданина Российской Федерации. Визит в Крым состоялся за несколько месяцев до назначения на руководящую должность. Вместе с ним тогда ездила гражданка, которая в настоящее время исполняет обязанности начальника Главного управления Гоструда в Донецкой области.

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Впоследствии, уже находясь в гражданстве страны-агрессора, злоумышленник подделал документы, представляемые для назначения на должность в органах государственной власти Украины.

Сегодня, 23 января, следователи Управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции Украины сообщили злоумышленнику о подозрении по данному факту. Сейчас продолжаются мероприятия по избранию меры пресечения.