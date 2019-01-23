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Все про:брак (73) Минюст (1379) регистрация (217) Петренко Павел (701)

 В прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст

В 2018 году в Украине по упрощенной процедуре поженились почти 30 тыс. пар.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году по упрощенной процедуре поженились почти 30 000 пар. А за все время действия услуги - более 52 тысяч. Вместе с тем мы начали активно продвигать услугу "Юбилейная свадьба", когда пары, которые отмечают годовщину бракосочетания, могут повторить брачную церемонию. В прошлом году у нас "повторно" поженились 549 пар", - рассказал глава Минюста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруги могут воспользоваться услугой юбилейной брачной церемонии, - Минюст

Важной составляющей реформирования системы регистрации актов гражданского состояния, по мнению министра, стало открытие современных удобных центров предоставления услуг в сфере ГРАГС OpenSpace.

"Здесь украинцы могут за несколько минут получить необходимую услугу в режиме единого окна. Сейчас уже работает 26 таких заведений. В текущем году мы собираемся открыть еще 59", - заявил Петренко.

Также читайте: В День всех влюбленных в Украине зарегистрировали 2400 браков, - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/n3107997
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь давайте с упрощёнными разводами решать. Через год половина из этих счастливчиков снова появятся..
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родились, поженились,...
теперь последует победный рапорт от минюста сколько людей не выдержали потужных реформ сдохли по упрощенной процедуре в прошлом году
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А що тут дивного - панівному класу не потрібний соцбаласт, бо це додаткові витрати, от і видумає як цей баласт знищити культурно, щоб його не звинувачували в геноциді......От для прикладу - зарплату робочим підняли вдвічі, ціни слідом вдвічі ростуть, а пенсіонерам пенсію на 10 % підняли - таким чином нібито є увага для пенсіонерів і тут же створюються умови для їх вимирання....
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Теперь давайте с упрощёнными разводами решать. Через год половина из этих счастливчиков снова появятся..
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С єтими бабами никаких упрощенньіх разводов не будет. К сожалению.
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)) а упрощённая процедура венчания тоже есть? а повторного венчания? ну что же это такое! церкви срочно подтянуться!
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родились, поженились,...
теперь последует победный рапорт от минюста сколько людей не выдержали потужных реформ сдохли по упрощенной процедуре в прошлом году
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А що тут дивного - панівному класу не потрібний соцбаласт, бо це додаткові витрати, от і видумає як цей баласт знищити культурно, щоб його не звинувачували в геноциді......От для прикладу - зарплату робочим підняли вдвічі, ціни слідом вдвічі ростуть, а пенсіонерам пенсію на 10 % підняли - таким чином нібито є увага для пенсіонерів і тут же створюються умови для їх вимирання....
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скорее кому то нужен штамп, что бы обосновать свое пребывание в Украине или для каких то квартирных вопросов. Я про всех не говорю, но среди вот этих быстро поженившихся уровень аферюг зашкаливает. В цивилизованной стране такие подозрительные пары проверялись бы властями на предмет мошеничества.
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И жили они долго и счастливо. А потом встретились...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст
 
 
 
 
 
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