 В прошлом году в Украине по упрощенной процедуре поженились 30 тыс. пар, - Минюст

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В 2018 году по упрощенной процедуре поженились почти 30 000 пар. А за все время действия услуги - более 52 тысяч. Вместе с тем мы начали активно продвигать услугу "Юбилейная свадьба", когда пары, которые отмечают годовщину бракосочетания, могут повторить брачную церемонию. В прошлом году у нас "повторно" поженились 549 пар", - рассказал глава Минюста.

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Важной составляющей реформирования системы регистрации актов гражданского состояния, по мнению министра, стало открытие современных удобных центров предоставления услуг в сфере ГРАГС OpenSpace.

"Здесь украинцы могут за несколько минут получить необходимую услугу в режиме единого окна. Сейчас уже работает 26 таких заведений. В текущем году мы собираемся открыть еще 59", - заявил Петренко.

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