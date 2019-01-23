 Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.
Также были затронуты вопросы обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе".
Не знаешь - к чему это, ведь ты великий распознаватель знаков? :D
https://www.youtube.com/watch?v=dN86HYPZgZA&feature=share
Тогда - да, уже давно можно было ввести миротворцев по всему Донбассу... Или - нет?
Тільки дійсно міцна армія, розвинута економіка та патриотичний дух нації дозволить дієво відстоювати інтереси України.
Вода камень точит.
Стоит обратить внимание, что эти "бесполезные" встречи меняют отношение к паРаше в мире.