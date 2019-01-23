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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (789) ООН (2695) Порошенко (16195) Гутерреш (72)

 Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили в ходе встречи в Давосе освобождение Россией военнопленных украинских моряков, размещение миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Во время встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем подробно обсудили перспективы развертывания полноценной многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе.

Также были затронуты вопросы обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН по ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Особое внимание уделили последствиям агрессии РФ против Украины в районе Черного и Азовского морей и подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских моряков и восстановления свободы судоходства в Керченском проливе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО

Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3107996
 
   
 Топ комментарии
 
Уже через два месяца Украина будет жить без Порошенко. Ему не помогут никакие фальсификации.
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Зачем травмировать тонкую душевную организацию петелюбов? Вы просто варвар! Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 9181
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та й Трампа про його стіну варто попитатися
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Песков, и ты здесь? Только на границы с вашей парашей, и ненадейся.
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Згоден. По лінії розмежування рф та України. Від Азовського моря, від Новоазовська.
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ПЕТЯ ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ПРО ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ С РОССИЕЙ КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО РАСТЕТ
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Цензор, имей совесть. Столько новостей о Президенте зрадоботы могут не пережить.
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Під всіма новинами про Баригу,постів меньше ніж під однією про Юлю,це показник того що Барига вже всім похрен.
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"Я никогда не записывал никаких сообщений с поддержкой ее кандидатуры", - Коэльо об использовании на выдвижении Тимошенко ролика с его интервью
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Я тебе умную вещь скажу, но ты не обижайся, в других статьях цензор мне выдаёт рекламу бытовых товаров и инструментов, а в статье про 100 дней выдал рекламу - "Купить кресло-качалку".
Не знаешь - к чему это, ведь ты великий распознаватель знаков? :D
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Как на кресле-каталке ездить на лабутенах? Святого бублика на голове уже не было.
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Уже через два месяца Украина будет жить без Порошенко. Ему не помогут никакие фальсификации.
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ти читаєш, які великі гроші дають на проекти під Порошенка... хіба на Заході дурні, щоб викидувати $ під Бойка, ТЮВ чи Зеленского& Як міркуєш?
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Зачем травмировать тонкую душевную организацию петелюбов? Вы просто варвар! Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе - Цензор.НЕТ 9181
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Можешь начинать вешаться. ПАП будет президентом еще один срок.
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З таким самим успіхом могли обговорити політ на Пандору
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ти зарано виліз з нори... ще зима
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Нужно его еще на 5 лет переизбрать, чтобы он еще 5 лет обсуждал ввод миротворцев.
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А паРашу уже в Совбезе права вето лишили?
Тогда - да, уже давно можно было ввести миротворцев по всему Донбассу... Или - нет?
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хуйла не было, а насчет твоего путина не в курсе.)))
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істерикою кацапів задоволений... одна інформація про Порошенка ставить їх в стопор
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Поки хуйлостан має право вето у Совбезі ООН, можна обговорювати тему миротворчої місії з ким завгодно і скільки завгодно. Це все халва під вибори.
Тільки дійсно міцна армія, розвинута економіка та патриотичний дух нації дозволить дієво відстоювати інтереси України.
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Под лежачий камень вода не течёт.
Вода камень точит.

Стоит обратить внимание, что эти "бесполезные" встречи меняют отношение к паРаше в мире.
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Лучше бы он головой о стену бился- результат тот же, а народу развлечение
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Правильно! Но адепты Хулии закидают пометом.
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А каковы результаты обсуждения? Стыдно сказать?
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Расєянє вимагають, щоб слова пісні "Этот день победы Порохом пропах" змінили на "Этот день победы путиным пропах"
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это ему больше неочём было поговорить. Многократно кацапы уже объясняли на каких условиях согласны на миротворцев.
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Кацапы идут на... север. Только на всю территорию лугандона и границу с рф.
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Не жалеет он себя. Всё об Украине думает. Пора бы уже на Мальдивы отдохнуть. После Давоса.
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а куда с головы нашего гаранта делась маленькая черная сковородочка? или в Израиле оставил?
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Посмотрите на это фото. Разве это главнокомандующий ВСУ, бойцы которого сидят в окопах в это же самое время? Он больше похож на человека, который приехал отдохнуть на горнолыжный курорт. А в перерывах между лыжами разогнать скуку с такими же, как и он. Пустые встречи, пустые разговоры. Фотки для дембельского альбома мальдивского главнокомандующего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешом развертывание миротворческой миссии на Донбассе
 
 
 
 
 
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