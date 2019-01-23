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 За прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН

На Донбассе в 2018 году более 50 человек скончались во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН в комментарии "Новостям Донбасса", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и ее приспешники несут ответственность за смерти украинцев на линии соприкосновения, - посольство США

Причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.

В УКГВ ООН отмечают, что несмотря на начало действия очередного перемирия с 29 декабря 2018 года отдельные боестолкновения вблизи линии соприкосновения продолжились, что привело к гибели двоих гражданских и ранении еще семерых человек, а также повреждению объектов инфраструктуры.

С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.

Также читайте: Количество людей, пересекавших админграницу с оккупированным Крымом, в декабре снизилось на 33%

Источник: https://censor.net.ua/n3107995
 
 
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увидеть Париж колбасу и умереть За минулий рік понад 50 осіб померли під час перетину КПВВ на Донбасі, - УКГП ООН - Цензор.НЕТ 3850
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"только Ляшко 2 раза скручивал главарей ЛНР" - За минулий рік понад 50 осіб померли під час перетину КПВВ на Донбасі, - УКГП ООН - Цензор.НЕТ 7397 За минулий рік понад 50 осіб померли під час перетину КПВВ на Донбасі, - УКГП ООН - Цензор.НЕТ 7397 За минулий рік понад 50 осіб померли під час перетину КПВВ на Донбасі, - УКГП ООН - Цензор.НЕТ 7397
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І чого вони пхнуться до хунти з маладих республік?
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не захотели быть замученными фашыздами.
За прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН - Цензор.НЕТ 7937
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В Калининграде таксист похитил рыбу у пассажира. Тот тоже ее украл - в магазине

https://www.fontanka.ru/2019/01/22/060/
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Добровольно отдали Крым . Развязали Донбасс ( только Ляшко 2 раза скручивал главарей ЛНР и привозил в Киев , но ОРГАНЫ их отпускали , Парубий с отрядом Альфы просидел неделю в Счастье и не стали штурмовать обл. СБУ и т.д. и т.д. ..... ) На чьей совести эти смерти , догадаться не сложно .......
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Да , дважды дважды охранники Ляшко ( в его присутствии) скручивали главарей , заталкивали их в микроатобус , увозили и т.д. ... ( всё это показывали по телеку ) . А что вам не так ??
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Ляшко беспредельщик похуже торнадовцев...
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Что ж они с таким риском для жизни к "хфашистам" ездят?
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Хорошо, что России дали по зубам в остальных городах Украины, а то линия фронта была бы длиннее, больше было бы пунктов перехода для гражданского населения и соответственно-больше смертей в очередях.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН
 
 
 
 
 
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