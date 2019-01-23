 За прошлый год более 50 человек скончались при пересечении КПВВ на Донбассе, - УКГВ ООН

Об этом сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН в комментарии "Новостям Донбасса", передает Цензор.НЕТ.
Причинами гибели людей на КПВВ стали обстрелы и проблемы со здоровьем.
В УКГВ ООН отмечают, что несмотря на начало действия очередного перемирия с 29 декабря 2018 года отдельные боестолкновения вблизи линии соприкосновения продолжились, что привело к гибели двоих гражданских и ранении еще семерых человек, а также повреждению объектов инфраструктуры.
С начала 2019 года известно о гибели восьми человек, пересекающих линию соприкосновения.
https://www.fontanka.ru/2019/01/22/060/
Парижколбасу и умереть