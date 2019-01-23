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 Политика Украины, Общество
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Все про:брак (73) дети (3430) Минюст (1379) Петренко Павел (701)

 В 2018 году 162 тыс. младенцев получили первые документы непосредственно в роддомах, - Петренко

В 2018 году родители 162 тысяч младенцев воспользовались услугой Минюста по получению свидетельства о рождении непосредственно в родильных домах.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В прошлом году мы продолжили реализацию наших новых удобных сервисов. Самой популярной, как и годом ранее, стала услуга по выдаче первых документов малышам непосредственно в родильных домах. 162 тыс. родителей новорожденных в 2018 году получили свидетельство о рождении малыша прямо в медучреждениях без очередей, без лишней бюрократии и беготни по кабинетам", - подчеркнул глава Минюста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Космос и Принцесса: В Минюсте назвали самые необычные имена, которыми украинцы называли новорожденных в 2018 году

По его словам, с момента запуска услуги в 2016 году свидетельства в родильных домах получили более 410 тыс. украинцев. Сейчас сервис доступен в 468 медицинских учреждениях по всей территории Украины.

Он также сообщил, что в прошлом году, так же не покидая роддомов, родители зарегистрировали место проживания 73 тысяч малышей.

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"Это еще один сервис, который мы вводим в родильных домах для того, чтобы родители могли в первые дни ребенка посвятить все свое время ребенку. Кроме этого, они могут воспользоваться онлайн-услугой по оформлению государственной помощи. Поэтому сейчас все, кто рожает, обеспечены полным спектром современных сервисов европейского уровня", - отметил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3107994
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко и тут пуповины перерезал и медали вешал?
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Петренко не может определиться кто потерпевший. Так как его вырастила семья гомосексуалистов.
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Ну вручили документи і шо? Чим це так вже допомогло людям? У нашого нежонатого до цих пір старого парубка Петренка, від нічого робити така купа ідей! І всі пусті. От де популізм гніздо звив. Краще б виконавчою службою зайнявся, а то лише 5% судових рішень виконується у державі, а він то документи про народження вручає, то женить за одну годину. то флешмоби з кульками влаштовує. -
Є такий анекдот. Встає , якось вранці барін з бодуна. Голова болить, нудить. От він кличе свого лакея - "Іван!" . Той прибігає і з порога - "Барин а давайте я вам рассолу". Той мотає головою. "Ну тогда баньку, а барин, баньку давайте." Той знову не хоче. "Ну тогда тройку запряжем и в поля - и-и-и-Эх! Той. - "Нет Иван, нет". Тоді лакей підходить, до постелі, знімає штани і нахиляється - "Женились бы вы барин!" Така ж порада і нашому міністрові юстиції.
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Порошенко и тут пуповины перерезал и медали вешал?
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ты олять лаптеногий зраду пороха в жопе у осла нашёл)) не пались ты так...
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Не Майкл, у него еще пуповина досих пор болтается.
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Он не Порошенко ненавидит,а Украину.Его не бывает в новостях про успехи укринской армии...или где лаптеногие попали.А для троллика он тупорылый.Это ждёт рюзький мир.
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я прочитал в конце не Петренко а другое ..во как голову засрали вы своими дибильными коментами
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Почему им прямо в родильных домах не начали начислять алименты?
Петренко теряет хватку...)))
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Петренко не может определиться кто потерпевший. Так как его вырастила семья гомосексуалистов.
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Сразу видно его хорошее воспитание - достойного борца за радужное дело отковали...))
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Ну вручили документи і шо? Чим це так вже допомогло людям? У нашого нежонатого до цих пір старого парубка Петренка, від нічого робити така купа ідей! І всі пусті. От де популізм гніздо звив. Краще б виконавчою службою зайнявся, а то лише 5% судових рішень виконується у державі, а він то документи про народження вручає, то женить за одну годину. то флешмоби з кульками влаштовує. -
Є такий анекдот. Встає , якось вранці барін з бодуна. Голова болить, нудить. От він кличе свого лакея - "Іван!" . Той прибігає і з порога - "Барин а давайте я вам рассолу". Той мотає головою. "Ну тогда баньку, а барин, баньку давайте." Той знову не хоче. "Ну тогда тройку запряжем и в поля - и-и-и-Эх! Той. - "Нет Иван, нет". Тоді лакей підходить, до постелі, знімає штани і нахиляється - "Женились бы вы барин!" Така ж порада і нашому міністрові юстиції.
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Бажаю педренкові в дружини. щось на кшталт цієї....можливо тоді попустить...
кому цікаво - https://www.youtube.com/watch?v=ki4b6Fklc_c

У 2018 році 162 тис. немовлят отримали перші документи безпосередньо у пологових будинках, - Петренко - Цензор.НЕТ 8541
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Віват, тільки панівний клас в Україні довів людей до такого стану, що смертність вдвічі перевищує народжуванність - це ніякими документами, наданими при народженні дитини, не усунеш!!!! Пане Петренко ви би не хотіли розказати про ваші статки і статки пенсіонера з пенсією в півтори тисячі грн?
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В нас від народження до отримання свідоцтва пройшло три дні. Дуже зручно, тим більше там клопотів тоді було і так під зав'язку, явно розгружає батьків від додаткових. Дівчина прийшла в палату, взяла заяву, через кілька днів забрав документ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году 162 тыс. младенцев получили первые документы непосредственно в роддомах, - Петренко
 
 
 
 
 
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