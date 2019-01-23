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Все про:Венесуэла (109) Помпео (85) Гуаидо (3)

 Помпео призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении госсекретаря.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - отмечается в тексте заявления.

При этом М.Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп официально признал главу оппозиции Венесуэлы Гуаидо президентом страны, - Белый дом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как известно, 23 января в Венесуэле состоялись массовые акции, направленные против президента Николаса Мадуро. 

Источник: https://censor.net.ua/n3107993
 
   
 Топ комментарии
 
В мире уже назвали события в Венесуэле Венесуэльским Майданом! России придётся списывать Венесуэльские миллиарды долга, сдирая три шкуры с баранов-великороссов. Так что Путин потерпел очередной провал. На очереди Сирия. Ей уже списал Путин 8 млрд. дол. А сколько придётся списывать Сирии сейчас? Вот так Россия и просрала своё прошлое, настоящее и будущее. И все у России виноваты в их бедах и нищете, вокруг одни враги-пиндосы. И ни одному великороссу в голову не приходит простая мысль: никому вы не нужны, ободранная пьяная, воровская, нищая чухонь. От России хотят немного: дайте жить нормально цивилизованному миру и не суйте свои рыла в их дела.
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Как это сделать ? Это же Независимое государство .США это не кацапы
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Навіщо його вбивати, його повісять самі венесуельці. Те саме буде скоро і з путіним!
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В Венесуле нищета и голод ,недавно жители Венесуэлы съели трёх рабочих с Мордовии,которые там были в командировке.
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Венесуэла - братская для России страна. И сейчас её граждане демонстрируют россиянам, что нужно делать с окуевшим узурпатором.
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Граждане Венесуэлы выбрали социалиста, люмпены стали еще беднее, средний класс уничтожен. Теперь, типа одумались? ))
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есть люди которые учатся на чужих ошибках
есть люди которые учатся на своих ошибках

есть люди которые не учатся в принципе ни на чем

сейчас стоит вопрос - венесуела из второй или из третьей категории, как раша?
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Уго Чавеса с 2002 года им не хватило чтобы немного поучится?

По моему здесь нет никаких вопросов, остались одни ответы.
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ну на все нужно время, кому то больше, кому то меньше.
как сказала тетчер, социализм прекрасно работает, но только до того момента когда кончаются деньги.
в венесуеле, до стадии голодных бунтов, они реально кончились только сейчас.
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Конечно, буржуины не дадут жития никому кто не хочет быть их рабом и давать грабить свою страну чтоб набивать бездонные брюха всякой сволоты . Саботаж богатейшей нефтью страны со стороны денежных бурдюков довел ее народ до нищеты
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Саботаж богатейшей нефтью страны довел ее народ до нищеты? Серьезно? )))))))))
Читая вас вспоминаю мысли профессора Преображенского.
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Странный вопрос, если учесть что именно ты расуждаешь как Шариков.
Хотя нет, вопрос не странный, такие как ты просто не могут брать на себя отвественность.
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К чему твое сравнение с Шариковым, и какую ответственность ты на себя береш ,лижеш руку господам ?
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А что такое господин в твоем понимании?
Дай вводные параметры.
Например: в месяц столько то денег, уже господин, меньше денег, уже раб. Может что другое, но чтобы было ясно, где для тебя граница между господином и рабом.
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Только не сливайся пожалуйста, мне правда интересно понять, где твоя граница между господином и рабом.
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Просто интересно, расскажите как саботаж буржуев сделал так, что вода стоит намного дороже бензина, а вытереть попу бумагой стоит дороже чем деньгами?
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Щаз.
Путину лучше скажи, чтоб власть этому хуану передал.
или любому другому хуану.
а мир тебе спасибо скажет)
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Помпа призвала, мадера положила
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Порошенко призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо

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тьфу... показалось на фоне томаса...
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Мадуро це популіст як і Уго Чавес, вони за рахунок популізма зруйнували економіку Венесуели що там виник дефіцит харчів. То нагадує деяких популістів з України.
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Схоже що коли ти грюкав о асфальт каскою то свою голову з неї не витягнув. Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 5021
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Ти проти?А я за,треба карати зрадників.
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Так чого чекаєш? Хутко біжи до Горлівки.
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Не зря кацапы 10 лет накачивали оружием скрепную Венесуэлушку . А он возьмёт и не отдаст власть как сирийский диктатор .И что тогда ? Они тоже ,,йдуть своїм шляхом" -шляхом Боливорианской революции . И что будет дальше, санкции введут ? Так они и так под санкциями давно! Такими же как и паРашка .Может нефть у них покупать перестанут ? НЕ Дай Бог ! х.йло тогда спасибо трампушке скажет и цена на энергоносители снова подскочит . А мадуро этот как и все латиноамериканские президенты считает что достаточно контролировать армию и потоки бабла от экспорта углеводородов .А народ то такое .Его можно сказками кормить про скорый коммунизм например как кацапов про вЯличие ....или как нас про ,,перемоги"
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Ты че там булькаешь? У тебя во рту шото застряло, и мешает тибе гаварить?
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был Мугаба теперь Мадуро..... мордор теряет союзников и бабки.....
ну теперь только остается бежать в Ростов.....
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эта картина Ван Гога должна стоить миллионы или миллиарды денег мокшан
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недочитал там автор Алеша но всеравно респект
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В мире уже назвали события в Венесуэле Венесуэльским Майданом! России придётся списывать Венесуэльские миллиарды долга, сдирая три шкуры с баранов-великороссов. Так что Путин потерпел очередной провал. На очереди Сирия. Ей уже списал Путин 8 млрд. дол. А сколько придётся списывать Сирии сейчас? Вот так Россия и просрала своё прошлое, настоящее и будущее. И все у России виноваты в их бедах и нищете, вокруг одни враги-пиндосы. И ни одному великороссу в голову не приходит простая мысль: никому вы не нужны, ободранная пьяная, воровская, нищая чухонь. От России хотят немного: дайте жить нормально цивилизованному миру и не суйте свои рыла в их дела.
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Венесуэле хуйло в прошлом году списало долги 3.15лярда долларов
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Я, с 2014-го года хочу, чтобы РФ развалилась на несколько независимых государств.
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А я хочу, чтоб рф провалилась куда подальше.
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Пустоту заполнят китайцы. А китайцы у нашей границы, это гораздо опаснее Московии.
К сожалению.
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...они тогда развалятся. если им нечем будет заняться, если перестанут пакостить и сеять Хаос по миру.
"если птице отрезать крылья, если ноги отрезать ей тоже, то она помреть со скуки, потому что летать не сможет"..
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Я бы не гордился таким сравнением, если учесть что Венесуэлцы сами сделали все, для того что их страна стала нищей и убогой.
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Я сама местная, венесуэлка, дочь нефтяника... поверьте, не все так однозначно... никто не хочет Гуайдо!Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 5071
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рассея теряет немногочисленного друга? ))
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Хуйло как всегда всё делает вовремя. Неделю назад простил Мадуре 8 лярдов зелени. Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 144

Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 3609
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Не пропадут, Хуйло одно своё уже отдал. Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 4528

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Ну что, россияне, к восьмерку яиц все готовы?Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо - Цензор.НЕТ 1066
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Чувствую скоро "Виктору Федоровичу" придется уплотнить свое жилье, ростовская область не резиновая....
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Янык уже заявил, что Ростов не резиновый?
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10

Решением Басманного суда г. Москвы Николас Мадуро будет признан Президентом Венесуэлы на территории Российской Федерации.
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Решением Басманного суда г. Москвы Николас Мадуро будет признан Президентом Венесуэлы на территории Российской Федерации.
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Теперь Трампушка должен закрыть воздушное пространство Венесуэлы для отпускников и к утру мудакодуро попросит политическое бомбоубежище в сейфе швейцарского банка
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"... Помпео закликав президента Венесуели Мадуро піти з посади і передати повноваження лідеру опозиції Ґуайдо..."
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З мови дипломатів це означає: кацапи, забирайте свої літаки з Венесуели!!!
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Боже, Трампа храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу намъ! Царствуй на страхъ врагамъ, Царь славный! Боже, Трампа храни! Боже, Трампа храни! Славному долги дни Дай на земли! Дай на земли! Россиян смирителю, Слабыхъ хранителю, Всѣхъ утѣ́шителю Все ниспошли! Перводержавную США славную, Боже, храни! Боже, храни! Царство ей стройное, Въ силѣ спокойное! Все-жъ российское прочь отжени! Воинство бранное, Славой избранное, Боже, храни! Боже, храни! Воинамъ-мстителямъ, Чести спасителямъ, Миротворителямъ долгiе дни! Мирныхъ воителей, Правды блюстителей Боже, храни! Боже, храни! Жизнь ихъ примѣрную Нелицемѣрную, О, Провидѣнiе! Благословенiе Намъ ниспошли! Намъ ниспошли! Къ благу стремленiе, Въ счастьѣ смиренiе, Въ скорби терпѣнiе дай на земли! Будь намъ заступникомъ, Вѣрнымъ сопутникомъ Насъ провожай! Насъ провожай! Свѣтло-прелестная, Жизнь поднебесная, Сердцу извѣстная, сердцу сіяй!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПомпео призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо
 
 
 
 
 
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