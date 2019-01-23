 Помпео призвал президента Венесуэлы Мадуро уйти с должности и передать полномочия лидеру оппозиции Гуаидо

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении госсекретаря.
"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - отмечается в тексте заявления.
При этом М.Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Х.Гуаидо.
Как известно, 23 января в Венесуэле состоялись массовые акции, направленные против президента Николаса Мадуро.
юмор с кацапии
есть люди которые учатся на своих ошибках
есть люди которые не учатся в принципе ни на чем
сейчас стоит вопрос - венесуела из второй или из третьей категории, как раша?
По моему здесь нет никаких вопросов, остались одни ответы.
как сказала тетчер, социализм прекрасно работает, но только до того момента когда кончаются деньги.
в венесуеле, до стадии голодных бунтов, они реально кончились только сейчас.
Читая вас вспоминаю мысли профессора Преображенского.
Хотя нет, вопрос не странный, такие как ты просто не могут брать на себя отвественность.
Дай вводные параметры.
Например: в месяц столько то денег, уже господин, меньше денег, уже раб. Может что другое, но чтобы было ясно, где для тебя граница между господином и рабом.
Путину лучше скажи, чтоб власть этому хуану передал.
или любому другому хуану.
а мир тебе спасибо скажет)
https://www.youtube.com/watch?v=fpcwy0HFjhM
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тьфу... показалось на фоне томаса...
ну теперь только остается бежать в Ростов.....
К сожалению.
"если птице отрезать крылья, если ноги отрезать ей тоже, то она помреть со скуки, потому что летать не сможет"..
мадура володимирівна
ТИМ КІМ Ю
Решением Басманного суда г. Москвы Николас Мадуро будет признан Президентом Венесуэлы на территории Российской Федерации.
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З мови дипломатів це означає: кацапи, забирайте свої літаки з Венесуели!!!