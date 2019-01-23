 Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как "охранника Ленура Ислямова"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, сотрудники управления ФСБ России в оккупированном Крыму заявили о задержании мужчины 1994 года рождения, который якобы является "личным охранником" главы общественной организации "Аскер" Ленура Ислямова.

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Они утверждают, что крымчанин в 2016 году "вступил в батальон имени Номана Челебиджихана", прошел там "специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием". ФСБ возбудила уголовное дело против подозреваемого по статье "участие в незаконном вооруженном формировании".

Сам общественный деятель впоследствии отрицал, что знает Кадырова, и добавил, что в Крыму нет членов батальона имени Челебиджихан.

Позже журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что согласно решению подконтрольного России "Киевского районного суда", Кадыров останется под стражей на два месяца, то есть до 23 марта.

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