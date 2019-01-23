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 Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как "охранника Ленура Ислямова"

Сотрудники Федеральной службы безопасности России 23 января задержали жителя оккупированного Крыма Эдема Кадырова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, сотрудники управления ФСБ России в оккупированном Крыму заявили о задержании мужчины 1994 года рождения, который якобы является "личным охранником" главы общественной организации "Аскер" Ленура Ислямова.

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Они утверждают, что крымчанин в 2016 году "вступил в батальон имени Номана Челебиджихана", прошел там "специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием". ФСБ возбудила уголовное дело против подозреваемого по статье "участие в незаконном вооруженном формировании".

Сам общественный деятель впоследствии отрицал, что знает Кадырова, и добавил, что в Крыму нет членов батальона имени Челебиджихан.

Позже журналист Антон Наумлюк сообщил в Facebook, что согласно решению подконтрольного России "Киевского районного суда", Кадыров останется под стражей на два месяца, то есть до 23 марта.

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Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как охранника Ленура Ислямова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3107992
 
 
 Топ комментарии
 
Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 8 ч.8 часов назад

- Секс, наркотики и рок-н-ролл?
- Нет! Телевизор, бояра и шансон.

Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как "охранника Ленура Ислямова" - Цензор.НЕТ 1256
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Подконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова.

Та капец. шо у кацапов творится. У них там суды подконтрольные..
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Росіяньський суд арештував громадянина росісії,ну і що?
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"Кротик", я вижу, ты не только слепой, но и тупой! Откуда ты взял, что этот человек - "гражданин России"? Гражданство приобретается, что подразумевает его добровольность, а не навязывается в результате аннексии территории, на которой этот человек живёт... Подобным образом только подданными становятся...
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рашка скатывается в никуда эволюция страны с такими ресурсами -мизер для народа а виновата во всех бедах россиян -Украина ... Вот меня изумило что Дэвид Коперфилд уже 10 лет не платит налоги в Одесский бюджет .с тех пор как уехал в СШС в Лас-Вегас
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодконтрольный РФ суд в оккупированном Крыму арестовал местного жителя Кадырова, задержанного ФСБ как "охранника Ленура Ислямова"
 
 
 
 
 
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