 Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Порошенко заявил в среду 23 января на заседании Национального инвестиционного совета, которое проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
"Мы не остановим реформы – хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершится создание Антикоррупционного суда", - сказал президент.
Глава Украинского государства отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура) составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.
Меня не волнует, сколько посадил "папередник" барыги. Про реформы Петро трындит. И результат рефор виден на примере, который я привел.
Скажи куратору, что Петро еще документы в ЦИК не подал. Можна не напрягаться.
Нет, сейчас регулярно кого-то берут на взятках, согласен. Но не только и не столько новосозданные органы, как привычная нам полиция. Или СБУ. То есть они вполне себе могли делать эту же работу. Раздувать госорганы было не обязательно.
Да и раньше брали, просто не было такого резонанса в СМИ. Но сейчас больше, согласен.
Но снова-таки - задержать-задержали, а потом дела разваливаются. Много липовой показухи, где-то с доказательствами проблема, где-то порешают, как ранаьше. Говорят, судьи плохие, давайте антикоррупционный суд, он будет хорооший. А почему "плохой" суд остаётся тогда ? Где логика ? Всем пусть дальше работает плохой, а для коррупционеров хороший ? Или может всё-таки "плохой" обычный суд в результате реформы и квалифоценивания надо было наполнить нормальными кадрами ? Так у нас скоро для каждого чиновника свой судья, прокурор и мент отдельный будет.
Где их взять? Петя из Давоса привезёт или кум своих кумовей попросит?
ну весь в своего босса- Х@@ла Ботоксного!
Я пару раз обращал внимание, что в речи Порошенко прозвучало обращение за помощью к народу, но меня сразу заспамили, хотя обращение за помощью было очевидно. Никто не прореагировал, все опять решили, что Петя - Иисус Христос или временно его замещает...
САМЫЙ БОЛЬШОЙ вн.долг Украины был 01.01.2014-142млрд79 млн, а на 01.09.18--он стал
114 млрд742 млн т.е. он УМЕНЬШИЛСЯ на 27 млрд!
Мин.з/п в 2014 -1200, сейчас -4170 в 3,5 раза!
В какую пропасть валится Украина? 12 кварталов подряд РОСТ ? Какие производства были разрушены кроме тех, что на донбассе разрушили и разворовали ваши ублюдки?
За границей своих стран трудятся миллионы американцев, поляков, немцев, турок, китайцев и др. и что?
Госдолг увеличился, ибо НИКТО так безбожно не брал кредиты, как соевые ублюдки!
Зарплату считай в пересчете на доллар!
Была 150, стала 125!
Минимальная пенсия была 118, стала 51!!!!!!!!!!
Ты думай, что пишешь, порохобот!!!!!
http://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/gross_external_debt
Зарплату в баксах не считают , картошку и хлеб покупают в гривнах)))
У меня траты в гривнах выросли , безусловно, но в баксах УПАЛИ.
31.12.2013 госдолг 584 млрд грн
30.11.2018 госдолг 2122 млрд грн.
зачем это вранье об уменьшении госдолга?
Создадим еще Верховный Антикорупционный Суд и неподкупного Антикрупционного Генерального Прокурора!!! Ура товарищи!!
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...если судьи останутся после отбора международной комиссией.
А может так и было задумано? Послать на комиссию заранее не проходные кандидатуры, чтобы сорвать формирование суда?