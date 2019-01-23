 Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Порошенко заявил в среду 23 января на заседании Национального инвестиционного совета, которое проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы не остановим реформы – хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершится создание Антикоррупционного суда", - сказал президент.

Глава Украинского государства отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура) составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.

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