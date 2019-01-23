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 Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко

Создание Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) завершится в феврале, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Порошенко заявил в среду 23 января на заседании Национального инвестиционного совета, которое проходит в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы не остановим реформы – хочу вас заверить. Продолжается борьба против коррупции. В феврале завершится создание Антикоррупционного суда", - сказал президент.

Глава Украинского государства отметил, что ВАКС, Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционные прокуроры (Специализированная антикоррупционная прокуратура) составляют основу эффективной координации антикоррупционной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественные активисты сформировали список 55 кандидатов в судьи Антикоррупционного суда, репутация которых под вопросом

Источник: https://censor.net.ua/n3107989
 
   
 Топ комментарии
 
В Атикоррупционный тур поедет по городам и весям?
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Петро,твоїм суддям ніхто не віре в Україні,як ти їх не тусуй,та не називай.
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Еще добавится одна коррупционная организация и нехилыми зарплатами на шее народа.
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Тебя в гугле забанили? Ищи сам
Меня не волнует, сколько посадил "папередник" барыги. Про реформы Петро трындит. И результат рефор виден на примере, который я привел.
Скажи куратору, что Петро еще документы в ЦИК не подал. Можна не напрягаться.
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Ну, почему никого ? А Зварич-засеватель ?

Нет, сейчас регулярно кого-то берут на взятках, согласен. Но не только и не столько новосозданные органы, как привычная нам полиция. Или СБУ. То есть они вполне себе могли делать эту же работу. Раздувать госорганы было не обязательно.

Да и раньше брали, просто не было такого резонанса в СМИ. Но сейчас больше, согласен.

Но снова-таки - задержать-задержали, а потом дела разваливаются. Много липовой показухи, где-то с доказательствами проблема, где-то порешают, как ранаьше. Говорят, судьи плохие, давайте антикоррупционный суд, он будет хорооший. А почему "плохой" суд остаётся тогда ? Где логика ? Всем пусть дальше работает плохой, а для коррупционеров хороший ? Или может всё-таки "плохой" обычный суд в результате реформы и квалифоценивания надо было наполнить нормальными кадрами ? Так у нас скоро для каждого чиновника свой судья, прокурор и мент отдельный будет.
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набу занимается только высшего эшелона чиновниками
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этот подонок где эти 25 лет ошивался ?
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Вот ведь какая интересная история,комик Зеленский решил стать президентом а президент Порошенко видимо решил стать комиком,в любом случае рассмешил не хило. Створення Антикорупційного суду України завершиться в лютому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7136
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Что-то я не могу понять - туда никак честных судей не могут отобрать.
Где их взять? Петя из Давоса привезёт или кум своих кумовей попросит?
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Не прошло и пять лет, черепахам привет, голосуем за стайеров!!!
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какое циничное существо...
ну весь в своего босса- Х@@ла Ботоксного!
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Ну и тема, обсудить нет с кем, а Гыг с вами занят - над идиотами потешается...
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Поздно Петя, поздно. С этого начинать каденцию надо было. А то как в анекдоте - поссал, стряхнул, забыл достать.
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Вначале были границы голые и не было Армии,если бы он взялся за коррупцию сразу,то все бы убежали опять на Московию в стойло кремлёвское,там можно всегда заниматься коррупцией
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Да всьо он знает. Он с той стороньі границьі. Просто его колбасит, что Петро успел их укрепить, так, что теперь он свой пятак может сунуть только сюда...
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Никто бы не убежал, а начали бы антимайдан по всей стране, чтобы сохранить свои кормушки.
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хтось із ригів втратив щось чи зовсім навпаки ?!
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По-моему я всё чётко сказал в предыдущем посте, а если бы Вы ещё отличались внимательностью, то заметили бы, что сразу после Майдан 2013-2014 гг бежало более 400 чиновников с семьями и оставшиеся чиновники притихли, ожидая - что будет дальше делать народ, а народ всё возложил на Петю, который вынужден крутиться в такой ситуации, т.к. народ стал жевать поп-корн на форумах и чиновники по чуть-чуть начали наглеть.
Я пару раз обращал внимание, что в речи Порошенко прозвучало обращение за помощью к народу, но меня сразу заспамили, хотя обращение за помощью было очевидно. Никто не прореагировал, все опять решили, что Петя - Иисус Христос или временно его замещает...
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Прэлестно !!! Барыга развел коррупцию , шо бы на вырученные с нее деньги "закрыть " границу и шо б была армия... Боже, какие остолопы топят за гидранта! Петро видать и правда говноед еще тот. На армию он жертвует... - он на ботву толковую раскошелится не в силах.
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Прэлестно !!! Барыга развел коррупцию , шо бы на вырученные с нее деньги "закрыть " границу и шо б была армия.....ну это ты так сказал ,ватники ещё не то могут сказать ,так как у них ум закручен на первый слог в предложении
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Продолжается борьба против коррупции
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Неужели ты надеялся что они сами себя будут сажать!!
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"Мы не начнем реформы - хочу вас заверить. Продолжается борьба против борцов с коррупцией. В феврале завершиться создание самого Коррупционного суда", - сказал президент.Источник: https://censor.net.ua/n3107989
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Да хрен вы изведёте коррупцию, и суды у вас продажные, абсолютно все.
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Любой суд должен быть антикоррупционным. Что это за высеры? То есть в зачатке идеи уже предположено, что коррупционеров будут судить отдельные суды. Раньше отдельно судили бояр, потом ментов и военных, а теперь коррупционеров, элита меняется. Только если с деятельностью военных судов связаны вопросы строгой подчиненности и уголовная ответственность как за выполнение преступных, так и за невыполнение неприступных приказов, много всяких тонкостей, то вопрос отдельного суда для воров - вообще пиздец. То есть есть суд для простого украинца, а есть для вора - отдельный. Петя, люди на Майдане требовали не отдельного воровского суда, а проведения очистки власти и всецело судебной реформы, гнида ты шоколадная. Затянули мульку на 5 лет, а на выходе - рука кремля виновата
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как все подгоняется четко к выборам! У Луценка уже перед глазами полная картина преступлений на майдане, у парашенка - антикоррупционный суд и томос... того гляди и к средине марта 2019 года будем лицезреть процветающую Украину, европейские пенсии и зарплаты ))
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Ю ГИК УЖЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ЧТО КЛЮНУЛА КЛ У П Н А Я ЛЫ БА
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я против пороха, потому что за последние 4 года госдолг Украины увеличился на 37 млрд дол.(такого ужасающего роста не было никогда! за все 27 лет независимости!), тарифы на ком услуги выросли в 3 раза, гривна обвалилась в 3 раза, а с ней и цены на всю продукцию в 3 раза. и все это!!! не принесло никаких плодов, Украина все так же валится в пропасть... этих аргументов мало, а, порохобот? А! Еще 6 млн трудоспособных украинцев выехали трудиться в другие страны, а те производства, на которых они трудились тут, были разрушены. за 4 года! этого мало?
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Как можно так врать, нулевка?

САМЫЙ БОЛЬШОЙ вн.долг Украины был 01.01.2014-142млрд79 млн, а на 01.09.18--он стал

114 млрд742 млн т.е. он УМЕНЬШИЛСЯ на 27 млрд!

Мин.з/п в 2014 -1200, сейчас -4170 в 3,5 раза!
В какую пропасть валится Украина? 12 кварталов подряд РОСТ ? Какие производства были разрушены кроме тех, что на донбассе разрушили и разворовали ваши ублюдки?
За границей своих стран трудятся миллионы американцев, поляков, немцев, турок, китайцев и др. и что?
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Как можно так врать, нулевка?

Госдолг увеличился, ибо НИКТО так безбожно не брал кредиты, как соевые ублюдки!
Зарплату считай в пересчете на доллар!
Была 150, стала 125!
Минимальная пенсия была 118, стала 51!!!!!!!!!!
Ты думай, что пишешь, порохобот!!!!!
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Еще один двоечник? Госдолг УМЕНЬШИЛСЯ на 27 млрд вот ссылка неуч-истеричка
http://www.prostobank.ua/spravochniki/indikatory_rynka/gross_external_debt
Зарплату в баксах не считают , картошку и хлеб покупают в гривнах)))
У меня траты в гривнах выросли , безусловно, но в баксах УПАЛИ.
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кацапьё, ыам на срамблер со своим петрушкой
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если ты в баксах ничего не считаешь, тогда смотри динамику госдолга в гривне https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
31.12.2013 госдолг 584 млрд грн
30.11.2018 госдолг 2122 млрд грн.
зачем это вранье об уменьшении госдолга?
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Дурачком прикидываешься? Госдолг в валюте берут ,в ней и отдают, А ЦЕНЫ и ЗАРПЛАТЫ(ПЕНСИИ) в ГРИВНЕ --лишняя хромосомка мешает пониманию элементарных вещей?
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ТупоВСтворення Антикорупційного суду України завершиться в лютому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6969атка, госдолг считают в баксах и вот график)))
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Держи свою судовую рехворму, Вальцман и е....мозги людям, козёл драный.
Створення Антикорупційного суду України завершиться в лютому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7335
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Step № 2:
Создадим еще Верховный Антикорупционный Суд и неподкупного Антикрупционного Генерального Прокурора!!! Ура товарищи!!
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Йшов 2030 рік "Життя по новому",- в Антикорупційний суд вибрали першого суддю: внука Кума.
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Петя, а може не надо так спешить? Ты все лепишь из говна. Пусть уж лучше новый президент создаст.
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Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко

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...если судьи останутся после отбора международной комиссией.
А может так и было задумано? Послать на комиссию заранее не проходные кандидатуры, чтобы сорвать формирование суда?
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Главный коррупционер хороший антикоррупционный суд сделает! Розенблаты и Насировы будут чувствовать себя спокойно!!!
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Уже не зачтется т.к. выглядит это как бег за ушедшим поездом.
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порох, когда авакова заставишь лохотроны "нацианальна лотерея" позакрывать. на каждом углу пооткрывались. шо грибов после дождя. народ беднеет, закрываются много кафе, магазинов, ателье, и т.д. а в этих помещения сейчас везде открываются игровые автоматы под вывеской "национальна лотерея". или вы с аваком лохов на пару стрижёте?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоздание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко
 
 
 
 
 
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