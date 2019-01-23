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 Политика Украины
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 РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ. КАРТА

В декабре 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) зафиксировало более 190 ситуаций, которые могут дестабилизировать украинское общество.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, почти ежедневно фиксируются акты вандализма, насилие, религиозные провокации, незаконное использование оружия, вербовки и подрывная деятельность со стороны российских спецслужб расшатывают ситуацию внутри страны и делают ее уязвимой извне.

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РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ 01

В декабре 2018 года подобных ситуаций зафиксировано более 190. В частности, несколько случаев касались подрывной деятельности, подтверждающей попытки Российской Федерации дестабилизировать и приостановить работу государственных органов.

В начале декабря российские спецслужбы пытались атаковать информационно-телекоммуникационные системы судебной власти Украины через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации. Вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.

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Аналогичная ситуация произошла в других областях Украины, в частности во Львове, правоохранители разоблачили коммерческую структуру, которая установила запрещено российское программное обеспечение "Парус" и "Афина" с целью получения информации, имеющейся в распоряжении государственных органов. Такая ситуация создавала предпосылки утечки информации.

"Такие действия Российской Федерации являются прогнозируемыми, особенно в период предвыборной кампании - постоянно собираются данные, хакеры взламывают доступ к различным почтовым ящикам и тому подобное. В контексте выборов - РФ целенаправленно собирает информацию, а затем решает, на какие процессы нужно влиять и какую информацию стоит обнародовать. После чего эта информация обрабатывается должным образом и распространяется через соответствующие сайты, либо через СМИ и социальные сети", - сообщают в МинВОТ.

Параллельно с нагнетанием ситуации наблюдается большое количество случаев незаконного изготовления и распространения нелегального оружия. На Киевщине 46-летний киевлянин в течение двух лет из зоны военных действий на Донбассе привозил с собой различные образцы стрелкового оружия, боеприпасов и средств поражения, которые хранил в одном из домов села Красиловка Броварского района. Всего правоохранители обнаружили и изъяли 3,5 тысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1, РГД-5, РГ-42 в количестве 67 штук, 2 ручных противотанковых гранатомета, 3 пусковые двигателя к РПГ-7, 16 выстрелов к подствольным гранатометам, 26 запалов к ручным гранатам, большое количество различных запалов к минам. Также изъяты тротиловые шашки общим весом 3,2 кг, килограмм пластида, детонирующие шнуры длиной около 10 м.

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В Николаеве житель областного центра наладил канал поставки взрывчатки и средств поражения для дальнейшего сбыта в регионе представителям криминальных кругов. Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником одного килограмма взрывчатого вещества. Во время другой попытки продажи четырех килограммов пластида мужчина был задержан правоохранителями.

"До сих пор одним из проблемных направлений, которое активно используется государством-агрессором для дестабилизации ситуации в Украине останются псевдоминирования. В декабре зафиксировано 38 таких случаев: в Одесской - 11, в Киеве и Киевской области - 8, в Днепропетровской - 5, в Харьковской - 4, в Запорожской, Львовской и Ивано-Франковской - по 2, в Донецкой, Николаевской, Черниговской и Сумской областях - по 1 случаю", - информируют в ведомстве.

По данным мониторинга, в декабре наибольшее количество случаев, которые могут дестабилизировать ситуацию в украинском обществе зафиксировано в Запорожской (26%), Киеве и Киевской области (15%), Днепропетровской (12%), Донецкой (10%) и Херсонской (9%) областях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3107987
 
 
 Топ комментарии
 
Украинское общество дестабилизирует нищета,коррупция,цены и тарифы,отсутствие медицины,полная безнадёга а на росею украинцы болт ложили с завода имени товарища петровского.
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Аааа,новый тренд,в коррупции в Украине виноват плешивый фюрер РФ намагається дестабілізувати українське суспільство, в грудні зафіксовано понад 190 ситуацій, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 1638 Забавно... РФ намагається дестабілізувати українське суспільство, в грудні зафіксовано понад 190 ситуацій, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9945
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у минстеця чоколят отжимают РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 3485
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Та нє жалко бєрітє, кушайтє, чоклятта из натуральной соі: «путін-Хуйло», ексклюзив для Лахтьі -2.
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У тебя еще что-нибудь в закромах черепной коробки есть?
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Украинское общество дестабилизирует нищета,коррупция,цены и тарифы,отсутствие медицины,полная безнадёга а на росею украинцы болт ложили с завода имени товарища петровского.
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от и класический пример троля ихтамнета)
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На да ,а кто про коррупцию говорит,тот агент моцквы,это тезисы не новые... РФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 2221
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методичка образцовая) про зубожилий газ давай
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Методичка образцовая? Рад за тебя и шо там так и написано,что всех кто интересуется проблемами с коррупцией,тех попустит ? А шо там насчёт мальдивского вояжа или панамского офшора? РФ намагається дестабілізувати українське суспільство, в грудні зафіксовано понад 190 ситуацій, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9745
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борются лопти с украинской карупцией)
живота не жалеют
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ти за фюрером своим плешивим следи) барец с карупцией
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Аааа,новый тренд,в коррупции в Украине виноват плешивый фюрер Забавно... РФ намагається дестабілізувати українське суспільство, в грудні зафіксовано понад 190 ситуацій, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 9945
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Это Саша как раз 191 случай попытки дестабилизации. Работа у него такая.
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Igor Dacenko "дестабилизации" де побачив?
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Важаю варто підра-ху2вати..
144 + 46 = 190
І хто ж у нас найбільше хуйло ?
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Меняй методичку. В Украине с 2019 года минимальная зарплата 4173 грн / 28 = 149$
На кацапстане с 2019 года 9500 срублей / 67 = 141$
Так Шо позор кацапам в не воюющей стране, являющейся экспортером нефти и газа иметь минималку меньше, чем у ограбленном, воюющем государстве Украина!!!!
Так и передай своим свинособакам которые пишут тебе методички.
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Нужно сначала не бояться бороться с внутренним врагом с пророссийскими мудаками. Уничтожать в зародыше.
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Та да.... Снегопады и гололедица по всей стране!
А аварий и не сосчитать!
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Сразу видно в каких областях у хуйловаты нет шансов...
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Вибори президента і в парламент все покажуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ пытается дестабилизировать украинское общество, в декабре зафиксировано более 190 ситуаций, - МинВОТ. КАРТА
 
 
 
 
 
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