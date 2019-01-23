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 В полицию уже поступило 219 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Фацевич

Национальная полиция зафиксировала более 200 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сегодня, 23 января, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Всего по состоянию на сегодня территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них зарегистрированы в Киеве - 25 сообщений, Днепропетровской области - 21, Закарпатской - 20 и в Полтавской области - 17 сообщений. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция создала рабочую группу для обеспечения порядка и безопасности во время выборов, - Фацевич

Нацполиция расследует 3 открытых уголовных производства, связанные с избирательным процессом. Так, одно производство связано с нарушением избирательного законодательства (ст. 160 УК Украины) и еще два - с проведением предвыборной кампании (ст. 296 УК Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3107986
 
 
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цирк только разогревается. Дальше, шоу-программа, будет еще интереснее.
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С нашего поселкового совета потребовали предоставить в область данные обо всех умерших за последние 8 лет. Как пояснили (с улыбкой), для уточнения списков избирателей. Ждем в марту новость, что питро ликсеич победил в первом туре с огромным перевесом голосов. Мертвых голосов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ полицию уже поступило 219 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Фацевич
 
 
 
 
 
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