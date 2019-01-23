 В полицию уже поступило 219 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного процесса, - Фацевич

Об этом сегодня, 23 января, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Всего по состоянию на сегодня территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них зарегистрированы в Киеве - 25 сообщений, Днепропетровской области - 21, Закарпатской - 20 и в Полтавской области - 17 сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция создала рабочую группу для обеспечения порядка и безопасности во время выборов, - Фацевич

Нацполиция расследует 3 открытых уголовных производства, связанные с избирательным процессом. Так, одно производство связано с нарушением избирательного законодательства (ст. 160 УК Украины) и еще два - с проведением предвыборной кампании (ст. 296 УК Украины).