 При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, церемония подписания соглашения прошла в Давосе в Украинском доме перед заседанием Национального инвестиционного совета.

"Приход (в Украину) NBT, Total показывает, что Украина теперь второй по размеру европейский рынок. NBT будет иметь еще больше проектов, уверен в этом. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину", - сказал во время подписания документа президент ЕБРР.

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Как сообщалось, 28 ноября 2018 года ЕБРР одобрил организацию кредита на сумму до EUR150 млн ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 250 МВт в Херсонской области.

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года. В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

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В начале сентября 2018 года был подписан договор о реализации международного инвестиционного проекта по строительству ВЭС в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. Согласно ему, уже к концу следующего года вдоль северного побережья озера Сиваш будет построено 67 ветровых электроустановок. Объем инвестиций, предусмотренный данным договором, составляет около $450 млн.

О возможности финансирования этого проекта сообщил в ноябре также Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланже по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании.