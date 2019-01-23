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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (205) Порошенко (16195) энергетика (1038) альтернативная энергетика (14)

 При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш"

При участии президента Украины Петра Порошенко и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти состоялось подписание соглашения между NBT, Total и ЕБРР по проекту ветровой энергетики "Сиваш".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, церемония подписания соглашения прошла в Давосе в Украинском доме перед заседанием Национального инвестиционного совета.

"Приход (в Украину) NBT, Total показывает, что Украина теперь второй по размеру европейский рынок. NBT будет иметь еще больше проектов, уверен в этом. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину", - сказал во время подписания документа президент ЕБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины и ЕБРР - новая стратегия: будем вместе развивать финансово крупные проекты

Как сообщалось, 28 ноября 2018 года ЕБРР одобрил организацию кредита на сумму до EUR150 млн ООО "Сивашэнергопром" (Херсонская обл., "дочка" норвежской NBT) для строительства ветряной электростанции (ВЭС) установленной мощностью 250 МВт в Херсонской области.

Норвежская NBT в апреле 2018 года купила ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт) и намерена построить на сопредельных территориях ВЭС установленной мощностью 250-330 МВт.

В 2006 году Херсонская облгосадминистрация (ОГА) передала недостроенную Сивашскую ВЭС в концессию ООО "Сивашэнергопром" до 2055 года. В 2011 году "Сивашэнергопром" заключил договор аренды земельных участков площадью 12 га, находящихся под концессионной ВЭС, и 1,3 тыс. га, предназначенных для строительства новых ветряных и солнечных генерирующих мощностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвежские компании планируют построить 70 ветровых и несколько солнечных электростанций в Украине, - посольство

В начале сентября 2018 года был подписан договор о реализации международного инвестиционного проекта по строительству ВЭС в Херсонской области при ведущей роли норвежской компании NBT. Согласно ему, уже к концу следующего года вдоль северного побережья озера Сиваш будет построено 67 ветровых электроустановок. Объем инвестиций, предусмотренный данным договором, составляет около $450 млн.

О возможности финансирования этого проекта сообщил в ноябре также Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР).

В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

NBT на сегодня владеет 49% акций ветропарка Linxi мощностью 100 МВт и 33% акций ветропарка Baicheng мощностью 49,5 МВт в Китае, а также развивает два проекта ВЭС в Таиланже по 60 МВт с местным партнером, забронировало земельный участок под будущую ВЭС во Вьетнаме и ищет привлекательные возможности в Албании.

Источник: https://censor.net.ua/n3107985
 
   
 Топ комментарии
 
В точке строительства Сивашской ВЭС имеется возможность выдачи в объединенную энергосистему Украины до 600 МВт мощности, т. к. непосредственно по землеотводу проходят линии электропередач 220 кВ, 330 кВ. Рядом также расположена подстанция завода "Крымский титан".

Никого ничего не смущает? Что рядом и крымский титан и окупированная территория, и линия фронта, которая в любой момент может передвинуться? Неужели Барыга по просьбе Ху*ла решил обеспечивать окупантов електроенергией?
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Что за шулерство, Модератор?
Кто подписывал соглашение? При чем здесь Порошенко, когда ему досталась "Мордовская АССР" (Томос то есть)?
"В присутствии" - это понятно. Но и это не обязательно. Мало ли кто может присутствовать.... Пусть Томос "юзает".
А что такое "при участии"?
Вы уже не знаете куда его поцеловать....
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Скоро увидим Новость на Цензоре:
"При участии Порошенко открыт Давосский форум"
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Соевые имеют ввиду подстанцию титанового завода фирташа? Хороший вариант для соевых построить крысьчанам лишние генерирующие мощности за пределами крысма. это преступление юденрата можно сравнить только с поставками электрики и газа крысам и русне. Лола решила резко сократить срок своей жизни.
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Ниче ты не понимаешь в Петиной стратегии. Петя построит под крымом електростанции, и Ху*ло не сдержится соблазна и захватит их чтобы обеспечить крым електроенергией. И тогда Европа наложит на крым еще санкции или хотябы выразит озабоченность, большую. По крайней мере ето Петина стратегия. Не зря же мы корабли отдали Рашке.
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Был зеленый тариф для клюевских СЭС, теперь будят для порошенковских ВЭС
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Поставил мой знакомый, еще во времена Кучмы, такую штуку. Радости было. Ликтричество на шару При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш" - Цензор.НЕТ 5584 . Месяц - два точна шара подвалила. Веерные отключения постоянно, а то прямо манна Господня. Но потом началось, То мощность не та, то высота не такая. То оплати экспертизу шума. то ультразвука. Короче. Влетела ему эта шара в копейку немалую, только через годы все узаконил и зажил счастливо
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Именно. И не просто + а +++. Все очень мыролюбно и безальтернативно.
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В ноябре 2018 года КБ «Южное» передало в Саудовскую Аравию техническую документацию по компонентам генератора импульсного электромагнитного излучения. Эти генераторы относятся к такому классу вооружений, которые называют электромагнитным или микроволновым оружием.
Как сообщил Национальный промышленный портал со ссылкой на интервью директора «Института электромагнитных исследований» - головного украинского разработчика этого оружия, Украины - одна из немногих стран в мире, которая производит это высокотехнологичное вооружение. Но это перспективное оружие пока недоступно нашим Вооруженным Силам и разрабатывается в основном в интересах иностранных заказчиков.

Сейчас разработчик совместно с КБЮ проводит работы по созданию образцов микроволновых боеприпасов, которые будут пригодны для испытаний на полигонах.
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А "микроволновой боеприпас" - это что, такая особенная микроволновая печь, которая в пушку заряжается и ею стреляют по противнику? А она подлетает к вражескому танку, накрывает его сверху и запекает до румяной корочки? Чушь бы не порол... "боеприпас"...
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При участии Порошенко!
При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш" - Цензор.НЕТ 7985
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УРА!!! ПУСТЬ ТЕПЕРЬ КРЫМЧАНЕ УТОПЯТСЯ ОТ ЗАВИСТИ!!!
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При участии Порошенко!
При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш" - Цензор.НЕТ 3659
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А без участия кондитера, что никак? У нас вроде децентрализация и Херсонская область, может сама запускать такие проекты.
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Ну пусть поедут, поговорят с Total. Кто им мешает?
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ЄвроМайдан - EuroMaydan поширює допис.
Вчора о 10:36 ·

Bloomberg щойно опублікував свій щорічний рейтинг найбільш іноваційних країн світу.
За даними Bloomberg Південна Корея стала найбільш іноваційною країною світу, а найбільше падіння зазнали Туніс та Україна.
Україна зайняла в цьому рейтингу 53 місце в світі із 95 країн по яким є всі необхідні дані для розрахунку рейтингу.При участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш" - Цензор.НЕТ 5448
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Ми на рівні Африки, Монголії та Середньої Азії, навіть мордор непогано виглядає...
Потужні реформи?
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Как странно для станы на територии которой ведуца боевые действия , окупированы заводы и предприятия и прочий бизнес, для страны несущей огромные военные расходы да зраднюк жюляботный???
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Возможно, если стройку будет вести иностранная компания, на южном фронте будет меньше угроз со стороны хуйла?
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Вряд ли. Кацапьё любит воевать с ветряными мельницами
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Тут ведь важно подписать локализацию производства ветряков, а не просто их строительство. Небратья, не к ночи быть упомянутым, делают именно так.
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Сравните. Серьезные достижения, работа на всех фронтах Порошенко и вчерашний брехосъзд Жюльки!
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У жульки є теж проекти: "взяти усе та поділити" це проект Шарікова, "деревня Нью-Васюки", "вдаримо пробігом по бездоріжжю", "командувати парадом буду я" це все проекти Остапа Бендера)
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а тут ще Саудівська Аравія заходить на ринок України, цікавлять проекти в агросекторі., і вже пішли інвестиції.
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Я так розумію , що система буде проходити повз говені Раша
і у Крим не заходити.
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Бабло распилят, а хуйло из крысмы начнет артой лупить и все спишется
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В плюсах уже то что как минимум один "рядовой украинец" уже улетел в Британию. За участі Порошенка в Давосі підписано угоду про масштабний проект вітрової енергії "Сиваш" - Цензор.НЕТ 6449
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Если не секрет, нафига оно там надо? Под боком АЭС с шестью блоками. одие из которых практически никогда не работает. так как раньше генерировал энергию на Крым
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нет. как писано выше, это намного хуже, это мыролюбный сиваш+++.
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А разницу между зеленым тарифом и обычным кому платить? Нам? Или грядет очередное повышение?
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У нас и так перепроизводство электроэнергии, заводы стоят, а Ахметка быстрыми темпами строит СЭСы, Теперь еще за ветер взялись. Кроме того , что населению придется оплачивать эту зеленую электроэнергию, нужно срочно строить электростанции на газу, для выравнивания системы, т.к. зелёные генегации не стабильны, большая зависимость от погоды.
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Не совсем так. Ветрогенераторы как раз меньше зависят от погоды. У нас на юге Херсонщины очень много таких станций уже. Им нужен район побережья или гор, чтобы было постоянное перемещение воздуха. И к стати скорость ветна никак не влияет на их работу. Так каждым ветряком управляет свой компьютер который не дает раскручиваться лопостям сильно и притормаживает их врещение при сильном ветре. Так же там под ветряком находяткя поля аккумуляторов и мощные преобразователи , которые синхронизируются с высоковольтными сетями и отправляют в них генерированную электроэнергию.
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Направление и скорость ветра не бывают постоянными. Выдаваемая мощность генератором зависит от скорости ветра и то что лопасти крутятся, еще не говорит о работе на полной мощности. Электростанции 250 МВт могут быть только сетевые - т.е. выдавать мощности в электросеть, без накопления в аккумуляторах. Строить подобные станции могут себе позволить богатые страны, которым больше нечем заняться, как заботиться об экологии. Для нашей страны это очередной способ зарабатывания денег олигархами обдирая население.
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Этот жид был известный Янкель. Он уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет еще пожил там Янкель, то он, вероятно, выветрил бы и все воеводство. Гоголь «Тарас Бульба»
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Чергова перемога? Ждать теперь повышения цен на электроэнергию? Ведь государству надо гдето взять деньги на закупку чистой электрики по 7 гривен. Возьмут налогами с лохов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри участии Порошенко в Давосе подписано соглашение о масштабном проекте ветровой энергии "Сиваш"
 
 
 
 
 
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