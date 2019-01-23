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Все про:прокуратура (3445) мера пресечения (24) Очеретяный Петр (7)

 Прокуратура подала апелляцию на решение суда о залоге, как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

Прокуратура грода Киева подала апелляцию на решение суда о домашнем аресте Петра Очеретяного, который подозревается в убийстве офицера УГО. Суд по обжаловании меры пресечения состоится 24 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "В четверг, 24.01.2019, суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на залог подозреваемому в убийстве работника УГО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство сотрудника УГО: окружение подозреваемого говорит о самозащите

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.

4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.

10 января боксер вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.

Также читайте: Боксеру Петру Очеретяному, смертельно избившему офицера УГО за проезд возле собаки, сообщили о подозрении, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3107984
 
 
 Топ комментарии
 
а чому прокуратура і мєнти не діють так борзо , коли треба Зайцеву засудити , або ще якогось мажорчика ?
питання риторичне ...
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гопоті з ксівами ще пощастило , що це відбулося на в США і що в Очеретяного не було зброї - міг би запросто завалити всіх 3-х цілком в межах необхідної самооборони .
П.С - ще раз можна подумати ЧОМУ система так проти , аби прості українці мали право на зброю
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Пьянь вышла втроем против одного с угрозами и спровоцировала на самооборону. Пьяные угрозы застрелить, это уже угроза жизни!!! Тут явная самозашита.
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Я считал тебя умнее. Как минимум гражданином, отличающим барыгу Порошенка, ставшего миллиардером в по-африкански нищей стране И ПРИЛОЖИВШЕГО РУКУ К ТОМУ, ЧТО ОНА ТАКОЙ ЕСТЬ, и должность Президента Украины как символа государства. И люди из охраны охраняют не Порошенка, а символ государства. Таков порядок, требование Закона. Ведь даже серийному убийце и маньяку в демократической стране назначают адвоката.
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Кстати вспоминаем как не так давно эта же охрана Порошенко - сбили деда на переходе и велосипедиста. Может такая ответочка с небес прилетела.
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Ситуации две они набачинили. Ждём-с вторую ответочку
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Не свисти. Я достатньо поінформований, як кожний, у кого є очі, мозок і Інтернет.
І відео з постраждалим літнім чоловіком, і те, що сказали очевидці постраждалого хлопця-велосипедиста, однозначно показує, що водії в цих ДТП винні не були.
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А должен был быть, но замяли дабы лишний раз не компрометировать порошенка.
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не путайте сволочей ставшими символом государства и страной.
говняное государство - это НЕ страна.
СТРАНА - это когда в ней нет такого гавна как этот президент.
СТРАНА - это когда народ не будет терпеть это говняное государство.
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система преступна..контору возглавляет му..к допустивший иловайский котёл..о чём речь..?
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Иловайский котёл допустили те,
-кто давал слабые приказы;
-кто не выполнял вообще никаких приказов и воевал, как хотелось - и на них основная вина;
-кто бросал товарищей и открывал фланги;
-кто возомнил, что победит врага виршом Шевченка, молитвою, оселедцем и саблей;
-кто
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Вот теперь уже я сомневаюсь в умственных способностях..ваших..спросите "генерала" литвина и главнокомандующего про это..думаю и американцы маяковали про вторжение..потому сейчас оружие давать практически никто не желает..(
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Наверняка НАТО давало информацию. И конечно, приказы не входить в Илловайск - ведь это ловушка! - были.
Но кто тогда слушал генералов?
Никто.
"Зрада, ганьба, вперед!".
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пусть так..зачем было рассказывать, что всё ок ? парады проводить..
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Парад відмінити? А День Незалежності відмінити теж?
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там погибли те кто мог сменить власть .и совсем не мирным путем.
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Зміна влади немирним шляхом знищить Україну. Її не стане.
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Когда случайно бьют морду - это глупая история. Когда при этом убивают - это трагедия.
Думаю, что это трагедия и для боксера тоже.
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он сам в полицию пришел - тяжко с етим жить. я ему сочуствую . но он хотел морду набить а шо вышло
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Він прийшов після того, як втік, бо було без варіантів. Його все одно вичислили і вже шукали.
Так що, якби затримали - було б лише гірше. А так, "совість" заговорила, =прийшов=.
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у человека не так как у животных совесть всегда напомнит и с етим ему придется жить.даже после отсидки
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На жаль, Олександре, але мені вже здається, що совість є не у всіх: в одних спить мертвим сном, в інших - атрофована.
У даному випадку я вважаю, що спонукати з*явитися в поліцію його змусила зовсім не совість, а страх. От і все.
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Зявитись в поліцію його спонукало, те що його спонукало. Ваши догадки є Вашими догадками і не більше. Чі Ви вважаєте, що боксер не може мати совість, бо він боксер? Так совість і страх за скоєне, не виключають одне одного а доповнюють.
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Модерня , подам позов до суду за безпідставне видалення моїх постів . У вас введено цензуру за вказівкою Бутусова ? Цензор останнім часом вдарився в цензурування . Це тимчасова вказівка чи тенденція ?
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І вказівка, і тенденція. Добродій Бутусов, мабуть, забув, що таке "свобода слова". Зате добре вивчив юридично безглузді, але декому політично надзвичайно корисні норми тіпу "hate speech". Прикриваючись цими нормами, керовані глобалістами уряди, зокрема в Британії, кидають щороку за грати тисячі інтернет-дописувачів. При чому йдеться винятково про людей з консервативними поглядами, а не джихадистів та ісламістів. Зокрема, того року в Британії посадили до тюрми (вони вже звільнилися) керівників руху "Britain First" лише за те, що вони виклали в мережу відео з безчинствами муслімів в Британії. І подібних посадок в цій країні налічується до 3000 щороку. Поліція замість боротися з ісламським тероризмом, винишпорює в Тирнеті людей, які не надто чемно висловлюються про муслімів, лгбт-свиноту і представників б-гообраної національності. Тобто, застосування закону про "хейт спіч" свідчить, що він був придуманий та імплементований глобалістами в законодавство європейських країн (на початку 2000 рр.) навмисне для боротьби з неугодними. Притомні юристи зазначають, що переслідуванням підлягають лише ПРЯМІ заклики до насильства.
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Ведано, йдіть спати. Задовбали вже своєю дурістю й прєкраснодушієм. Краще проти свого неадекватного прем'єра агітуйте, бо за ним дурка плаче.
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а чому прокуратура і мєнти не діють так борзо , коли треба Зайцеву засудити , або ще якогось мажорчика ?
питання риторичне ...
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Сто пудов! Там брателла в прокуратуре чалился всё повязано. Крольчихе адвокаты не нужны, там прокуроры за неё мазу тянут. А тут прямо аж искры из под копыт летят.
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Тогда Зайцеву надо отпускать, она уж точно не хотела никого убивать.
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Зайцеву і так скоро відпустять , а хлопця , що насмілився захистити свою гідність проти 3-х бидланів "з ксівами" - треба посадити !
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Щоб тебе цей хлопчик вечірком перестрів і бошку проломив, може людиною адекватною станеш, а не будеш вигорожувати убивцю працівника УДО, який тобі ніяким боком не міг "заважати" жити, бо до мусорів стригучих бабло на дорогах,наркоті і т.д. ніякого відношення не мав.
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воно по вечорам дома сидить) в динири камендантська година
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судя по твоей логике, тебя уже перевстретили и..., печаль!
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это она тебе сказала? или ты сделал такой вывод на основании того что она ехала по городу со скоростью свыше 100км/ч насрав на светофоры
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если бы она отбивалась от Дронова тогда так, но она же сама на него налетела! Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про заставу, як запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного у вбивстві співробітника УДО - Цензор.НЕТ 5113
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Гопота налітай, бєй мусоров. Не можу зрозуміти чому гопники на цензорі сидять, хоча зараз нова мода у покидьків і бандитів політикою цікавитись і в політику йти
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"...который подозреается в убийстве офицера УГО..."
Источник: https://censor.net.ua/n3107984

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no more comments!
примерно так же и в суде будет:
- "...вышел выгулять собаку с преступным намерением убить охвицера УГО..."
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Пьянь вышла втроем против одного с угрозами и спровоцировала на самооборону. Пьяные угрозы застрелить, это уже угроза жизни!!! Тут явная самозашита.
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гопоті з ксівами ще пощастило , що це відбулося на в США і що в Очеретяного не було зброї - міг би запросто завалити всіх 3-х цілком в межах необхідної самооборони .
П.С - ще раз можна подумати ЧОМУ система так проти , аби прості українці мали право на зброю
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власть ссыт за себя ибо на самом деле любая легковушка есть смертельное оружие а грузовик вообще орудие массового поражения. Однако никто не запрещает последнее. Прокуратура подала апеляцію на рішення суду про заставу, як запобіжний захід для боксера Очеретяного, підозрюваного у вбивстві співробітника УДО - Цензор.НЕТ 1008
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Очертяный должен сесть, но конечно умышленного убийства здесь не было. Два взрослых закомплексованных гопника встретились после Новогодней попойки. И не важно кто из них кого убил - два дурака пожинают плоды своей инфантильности , неспособности нормально вести себя и неспособности общаться как люди. Оба наказаны один могилой, второй тюрьмой. А пошли бы на фронт были бы может лучшие друзья-разведчики, а не два гопника переростка.
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в штатах для таких случаев есть хорошая поговорка (не про нас, к сожалению...):
- лучше пусть 12 судят, чем 6 несут
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А была ли драка? Там вроде только один удар был.
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а если покойный сотрудник УГО уже работал в январе 2014 года в МВД ,тем более в самом Киеве ,какие у вас будут иллюзии тогда ?
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А если Очертянный был члено ОПГ например Киселя какие у вас будут иллюзии. Не важно кто кем был есть и т.д. Важна сама ситуация а там оба виноваты если внимательно прочитать все материалы. Просто бокс оказался эффективней подготовки УГО
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А этим с**ам неука Луценко, всё крови хочется.
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Розвелося мусорні собаці пройти ніде.
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Чоловік з собаками рухався переходом . На таксу , на переході, ледь не наїхали заліплені "господарі життя" з УДО . УВАГА - НА ПЕРХОДІ . Собаковласник сказав удошникам що , навіть псів ,давити на "зебрі" не варто , бо це "зебра" де пішоход в своєму праві . Таке нахабство "господарі життя" стерпіти не змогли і вийшли втрьох , на чолі з чемпіоном , щоб гарно провчити знахабнілого собаковласника . Але собаковласник був уже не раз битий і чітко знав , якщо не влупиш першим ,то трійця тебе змішає з асфальтом навіть ще не додавивши псів . Мені доводилося чути - Я тебе зарию і мені нічого не буде . Співчуваю родині покійного і підтримую Очеретного . Потрібно буде - вийду на акцію , в нас поки що не тотально-поліцейська Держава.Того дня всі заголовки в ЗМІ кричали - Боксер убивця . Тобто вирок без слідства вже був готовий .
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Да... попал ни в чём не повинный человек...
Основные лозунги жизни в стране:
Менты - "Я тебя убью... и мне за это ничего не будет"
Прокуратура - "Мы тебя сделаем виновным и засадим... и нам за это ничего не будет"
Презик и верховная рада - "Мы вас обворуем, и нам за это ничего не будет"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура подала апелляцию на решение суда о залоге, как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО
 
 
 
 
 
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