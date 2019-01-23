 Прокуратура подала апелляцию на решение суда о залоге, как мере пресечения для Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере столичной прокуратуры.
В сообщении отмечается: "В четверг, 24.01.2019, суд рассмотрит апелляцию прокуратуры на залог подозреваемому в убийстве работника УГО".
Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Позднее выяснилось, что погибший – 26-летний офицер УГО Василий Хмелюк. Подозреваемый – бывший профессиональный боксер Петр Очеретяный – покинул место преступления, сбрил бороду и уехал из квартиры, отключив мобильный телефон. Но на следующий день сам пришел в полицию с адвокатом.
4 января суд арестовал Очеретяного на 2 месяца с правом выхода под залог в 600 000 гривен.
10 января боксер вышел под залог. Он сдал силовикам загранпаспорт и носит электронный браслет.
І відео з постраждалим літнім чоловіком, і те, що сказали очевидці постраждалого хлопця-велосипедиста, однозначно показує, що водії в цих ДТП винні не були.
говняное государство - это НЕ страна.
СТРАНА - это когда в ней нет такого гавна как этот президент.
СТРАНА - это когда народ не будет терпеть это говняное государство.
-кто давал слабые приказы;
-кто не выполнял вообще никаких приказов и воевал, как хотелось - и на них основная вина;
-кто бросал товарищей и открывал фланги;
-кто возомнил, что победит врага виршом Шевченка, молитвою, оселедцем и саблей;
-кто
Но кто тогда слушал генералов?
Никто.
"Зрада, ганьба, вперед!".
Думаю, что это трагедия и для боксера тоже.
Так що, якби затримали - було б лише гірше. А так, "совість" заговорила, =прийшов=.
У даному випадку я вважаю, що спонукати з*явитися в поліцію його змусила зовсім не совість, а страх. От і все.
питання риторичне ...
Источник: https://censor.net.ua/n3107984
===============================================
no more comments!
примерно так же и в суде будет:
- "...вышел выгулять собаку с преступным намерением убить охвицера УГО..."
П.С - ще раз можна подумати ЧОМУ система так проти , аби прості українці мали право на зброю
- лучше пусть 12 судят, чем 6 несут
Основные лозунги жизни в стране:
Менты - "Я тебя убью... и мне за это ничего не будет"
Прокуратура - "Мы тебя сделаем виновным и засадим... и нам за это ничего не будет"
Презик и верховная рада - "Мы вас обворуем, и нам за это ничего не будет"