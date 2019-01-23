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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Германия (3274) Давос (279) Меркель (1621) Порошенко (16195)

 Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО

В рамках участия в заседании Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко встретился с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море 01

Порошенко поздравил Меркель с получением Германией с 1 января 2019 г. полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа не будет менять мировой порядок в угоду РФ, - минобороны Германии

Также президент поблагодарил за усилия Германии по минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и требование освобождения украинских моряков.

Собеседники также обменялись мнениями о российском вмешательстве в президентские выборы, реформах в Украине и рисках для энергетической безопасности ЕС.

Также читайте: Германия требует от России немедленного освобождения украинских моряков и других украинских заложников в РФ, - Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3107983
 
   
 Топ комментарии
 
Світлина в "дємбєльський" альбом..
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Одна йде з повагою німців,другий під прокльони Українців.
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чушь для лохтората. Какие, нахер, миротворцы? Кто их туда отправит, в каком статусе? А про Азовское море - понятно, что мы в своем праве были, но также последнему идиоту понятно, что кацапы не в адеквате и на два катерка с буксиром среагируют соответственно. Специально послали - нужен был просто повод для ВП.
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Одна йде з повагою німців,другий під прокльони Українців.
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Гедеерівська штазі-комсомолка йде на работу бухгалтером на СП-2, під прокльони українців.
А Петро Олексійович Порошенко, до 2024 зробить все, щоб Бензоколонці прийшов pizdets...
Одночасно з ботофермою Лахта-2.
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Ну шо ж ти такий нєпозитивний,як собака?
Посмотрі лучше інтєрєсноє відєо :

https://www.youtube.com/watch?v=dN86HYPZgZA&feature=share
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Неужели и это плохо,что президент Украины встетился с канцлером Германии. Вы точно из Украины??
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Відслідковуй "встрєчі" бацкі.. Так - я з України, зі славетного міста Дніпра..
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А ты мне запретишь любить Украину из Беларуси? В Крыму и луганлонии из Украины все были,а не предали крымские татары и украинцы.Плетешь Пороха к любой новости.Лаптеногие как и Вы его ненавидят....как по письму.Кто ваш кандидат,если не секрет?
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А де сьогодні Юлька? Мабуть на передовій...
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Не, она сегодня на цензоре строчит с товаришчами Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море - Цензор.НЕТ 8984
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Ну тогда ты знаешь, кто такие кроты. Порошенко і Меркель обговорили в Давосі миротворців ООН на Донбасі і ситуацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8165 Так что успакойсья мил чаловек. Я открыто всем говорю. Будете спамить, провоцировать, ложь писать, все будет на СФ. Ты не исключение Порошенко і Меркель обговорили в Давосі миротворців ООН на Донбасі і ситуацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3309
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Нам всем необходимо следить, что пишем, ты не исключение.
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Ты главное за собой следи. а не за другими. Мое дело предупредить.))) Или это твое хобби?
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под кроватью у тебя с топором ждет. Не ложись спать. Стррраааашноооо! Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море - Цензор.НЕТ 8163
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Да,порохоботы.Колбасит вас от Юльке не по децки.Даже Югик луценко заявил,что Юлька для них опасна.Сравнил ее с пулей.А как известно,пуля-дура.и убить может.Вот так они ее сцат.
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ну тебе і рве юля! це не здраво. хай собі йде у президенти . а вибори покажуть чи цукерка чи каляска буде, а може і шутка.
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Навіть для таких вихід є: "Чумудан! Вокзал" Неюля!"
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Ні, спочатку ворЮля нехай віддасть моїй родині свою тисячу.
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Державою керують Порошенко і Гройсманенко, а тисячу хай дає Юля?
До Захарченка сходи, може той дасть.
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Юля не віддала моїй родині свою тисячу. У Ощадбанку казали що гроші не надходять.
Але уряд ворЮлі заклав ці гроші у бюджет.
Так де наші гроші?
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В прокуратуру ОРДЛО скаргу пиши. На Ющенка, який за вимогою бариг відправив у відставку уряд Тимошенко та не дав їй допомогти твоїй родині. Порошенко і Меркель обговорили в Давосі миротворців ООН на Донбасі і ситуацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4946
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на той момент коли Вана роздавала тисячу ніхто її у відставку не відправляв.
А при чому тут та прокуратура?
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чушь для лохтората. Какие, нахер, миротворцы? Кто их туда отправит, в каком статусе? А про Азовское море - понятно, что мы в своем праве были, но также последнему идиоту понятно, что кацапы не в адеквате и на два катерка с буксиром среагируют соответственно. Специально послали - нужен был просто повод для ВП.
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вибачаюсь за репост лисого виродка, АЛЕ Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море - Цензор.НЕТ 5307
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Именно поэтому Офшорник пять лет злыгается с друзьями Кацапии немцами и французами, а не встречается с руководством Соединённого Королевства
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Він намагається розірвати співпрацю тих кого ви перерахували, щоби рашка понесла збитки.
що в цьому неправильного ?
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Від Петра для України меньше користі ніж від табурета))Пусте місто,на яке всі плюють))
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Долгая лета Вам господин Порошенко. Наша семья не спала, всё думала, когда же Президент порешает вопрос с Азовским морем и даже скорее всего с Тихим и Индийским океаном. А тут опа, фотка такая, порешал таки Благодетель. Обязательно будем голосовать за Вас, верим Вам.

С любовью, мовой и верой

Семья Однотуровых.
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https://censor.net.ua/user/441337

Щось сьогодні з'явилося занадто багато нових ників з номерами після 441000

Мордві дали команду «фас».
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Угу. В 100500-й раз обсуждают миротворцев. Вы уже давненько озабоченности по поводу Сенцова и других пленных не высказывали...
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два комсомольца. ух и живучий этот влксм. когда они передохнут?
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На одни и те же грабли наступать нельзя. С Меркель ни какие договоры подписывать нельзя.
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ЦЕНЗОР! В ВЕНЕСУЭЛЕ - ПЕРЕВОРОТ!
КАНАДА И ШТАТЫ УЖЕ ПРИЗНАЛИ НОВУЮ ВЛАСТЬ
У ВАС КОГДА ОБ ЭТОМ?
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?
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Переворот это Майдан, Майдан это поход на Банковую, поход на Банковую и писец "слепому" Ротшильду и побег в Ростов. И оно ему нада?
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Мадуро расскажи это и Пете заодно, пусть не нервничает о судьбе Мадуро.
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Блин,ты или читать научись или закусывать
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Читать я умею, например что происходит в Армении после смены Президента и что происходит в Украине. В Украине народ об этом и мечтать не может, а ведь денег в Украине на порядки больше только они у Ротшильда.

Операции при злокачественных заболеваниях в Армении будут осуществляться исключительно за государственный счет. С таким заявлением в среду, 23 января, выступил министр здравоохранения республики Арсен Торосян, передает «Новости-Армения».
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Украина вообще платит пенсии жителям оккупированньіх россиєй территорий...
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Да я знаю, кацапье тоже оплачивает газ чеченцам, страшно предателям и врагам не платить. Но свой народ помирает без лечения а им плевать, всем кроме армян, у армян есть Президент и Премьер с большой буквы, у нас и в России только шушера вороватая.
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Обещать - не значит женится. Откуда деньги у армян ась? Во-во...
Вот когда операции начнут делать - будем об этом говорить.
Говорить правильно и красиво научились все. Делать вот только желания нету практически ни у кого.
И вааще - мне НАСРАТЬ на армян и то,что у них творится. И на тебя насрать,если ты торчишь в Германии и гавкаешь оттуда. Слова для меня давно кончились. Давно уже верю только делам.
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Будем голосовать за тандем ющенко-янукович!!!! Порошенко і Меркель обговорили в Давосі миротворців ООН на Донбасі і ситуацію в Азовському морі - Цензор.НЕТ 4905
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Тут потрібно враховувати інерційність економіки. Тобто якщо сьогодні керівництво держави проводить якісь зміни, то інвестори ще місяців 6-12 придивляються а потім інвестують. Так що ваш висновок близький до істини, але ще не зовсім вірний. Дивлячись на діаграму потрібно лівим оком косити на кілька місяців назад.
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В такому разі найпривабливіше виглядає тандем янукович-азіров - до 2013 року було постійне зростання... )
А якщо без жартів, то треба дивитися в які само проекти вкладалися інвестиції і хто ці проекти запровадив.
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Михаил Горбачев: Путин приносит людей России в жертву. Обрек их на бедность, неустроенность и смерть

Горбачев сказал, что столь близко к критической черте мир не приближался после начала 1953 г. Думаю, что столь же опасным был и октябрь 1962 - Кубинский кризис. В первом случае агрессор умер при неясных обстоятельствах, во втором - отступил от своих безумных планов и вскоре был отправлен на покой. В обоих случаях инициатива кризиса исходила от СССР и была проявлением стремления расширить подконтрольное ему пространство на Земном шаре.
В 1987 г. с безумными претензиями коммунистических вождей на мировое господство было покончено. Именно Горбачев объявил, что общечеловеческие ценности, и среди них первая - ценность жизни - выше ценностей классовых или национальных. Мир вздохнул спокойно. Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Наши ракеты уже при Ельцине перестали целиться в развитые страны.

Россия становилась частью нормального мира, который стремится жить пусть и в конкуренции, но в добрых отношениях друг с другом. Россию приняли в J7 собирались принять в НАТО и в ассоциированные отношения с Европейским Союзом.

И тут Вы, г-н Путин, как когда-то Сталин, Хрущев и Брежнев в Афганистане и Анголе, решили расширять зону кремлевского господства. Вам мало показалось России. Сначала Грузия в 2008, потом Украина в 2014, потом Сирия в 2015 г. Одна авантюра следовала за другой, и вот мы опять у грани ядерной войны.

Да, до Горбачева мир благодаря кремлевским старцам всё время жил под гнетом страха. "Истопник сказал, что Столичная очень хороша от стронция". Горбачев сделал мир единым, покончив с коммунистической агрессивностью. Война настолько отошла в прошлое, что философ Франсис Фукуяма провозгласил в 1991 г. "конец истории".

А теперь Вы говорите нам , что если нет России - зачем существовать миру.

Г-н Путин, Вы сами, своей неумелой и совершенно несовременной политикой довели мир до грани ядерной войны, и теперь Вы так ставите вопрос.

Вы полагаете, что жителям Крыма лучше стать ядерным пеплом, чем быть гражданами Украины, что жителям Абхазии и Южной Осетии лучше погибнуть в ядерном пожаре, чем видеть вместо русских солдат голубые каски ООН, что детям Сирии лучше задохнуться от хлора и умереть в конвульсиях от зарина, чем мирно жить без Асада в стране под международным контролем.

Сначала Вы принесли людей России в жертву Вашим международным авантюрам, обрекая их на бедность, неустроенность и смерть непонятно за что на чужой земле, развращая нашу молодежь наёмничеством и убийством другого человека за деньги, а теперь Вы готовы принести в жертву Вашим амбициям весь мир.

В XXI веке Вы совершаете неслыханное преступление. Одно запугивание ядерной смертью - уже преступление, а Вы готовы на большее.

От ядерного противостояния мир должен вернуться к сотрудничеству и союзу всех развитых, всех ядерных держав, а в первую очередь России, США и стран Европы. Мир готов на это - и выбор только за Вами. Удовлетворенные геополитические амбиции - ничто в сравнении с правом на жизнь и счастье миллиардов людей. Мир ждет, что Вы признаете свои ошибки, совершенные в 2008, 2014 и 2015 годах. Только при этом условии мир вновь будет прочен. Только тогда Россия сможет стать действительно великой.
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трамп отменил поездку в давос в связм с шатдауном, макрон - отменил, ибо жилеты донимают и... только у порошенко никаких проблем не существует. В стране томос, О! Почему бы не позвиздеть на форуме и будкой не поторговать? "святой" человек, найпотужнейший мыролюбивый, безальтернативный, ришучий реформатор .По-новому, .... (непереводимая игра слов).............
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Краматорське нАТО‏ @_Kramatorskiy_

все настолько херово, что в тви уже не встретить ничего о "тревожном рюкзачке", о "возврате" Славянска и Крамахи", а о том что телефон при любой возможности должен быть заряжен на 100% я вообще молчу ... к хорошему быстро привыкаешь, верно?
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Наверное не признал - а поимел.
В цинично-извращенной форме.
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Ох и шухера будет у пуйлоботов когда Порох победит в первом туре
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Двое циничных мерзавцев. Гореть вам в аду, твари.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО
 
 
 
 
 
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