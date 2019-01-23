 Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Порошенко поздравил Меркель с получением Германией с 1 января 2019 г. полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации Минских договоренностей.

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Также президент поблагодарил за усилия Германии по минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и требование освобождения украинских моряков.

Собеседники также обменялись мнениями о российском вмешательстве в президентские выборы, реформах в Украине и рисках для энергетической безопасности ЕС.

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