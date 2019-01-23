 Порошенко и Меркель обсудили в Давосе миротворцев ООН на Донбассе и ситуацию в Азовском море. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Порошенко поздравил Меркель с получением Германией с 1 января 2019 г. полномочий непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Была подчеркнута важность реализации инициативы Украины по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН, которая будет способствовать имплементации Минских договоренностей.
Также президент поблагодарил за усилия Германии по минимизации рисков обострения Россией ситуации в акватории Черного и Азовского морей, обеспечение свободы судоходства в регионе и требование освобождения украинских моряков.
Собеседники также обменялись мнениями о российском вмешательстве в президентские выборы, реформах в Украине и рисках для энергетической безопасности ЕС.
А Петро Олексійович Порошенко, до 2024 зробить все, щоб Бензоколонці прийшов pizdets...
Одночасно з ботофермою Лахта-2.
Посмотрі лучше інтєрєсноє відєо :
https://www.youtube.com/watch?v=dN86HYPZgZA&feature=share
До Захарченка сходи, може той дасть.
Але уряд ворЮлі заклав ці гроші у бюджет.
Так де наші гроші?
А при чому тут та прокуратура?
https://www.youtube.com/watch?v=dN86HYPZgZA&feature=share
що в цьому неправильного ?
С любовью, мовой и верой
Семья Однотуровых.
Щось сьогодні з'явилося занадто багато нових ників з номерами після 441000
Мордві дали команду «фас».
КАНАДА И ШТАТЫ УЖЕ ПРИЗНАЛИ НОВУЮ ВЛАСТЬ
У ВАС КОГДА ОБ ЭТОМ?
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?
Операции при злокачественных заболеваниях в Армении будут осуществляться исключительно за государственный счет. С таким заявлением в среду, 23 января, выступил министр здравоохранения республики Арсен Торосян, передает «Новости-Армения».
Вот когда операции начнут делать - будем об этом говорить.
Говорить правильно и красиво научились все. Делать вот только желания нету практически ни у кого.
И вааще - мне НАСРАТЬ на армян и то,что у них творится. И на тебя насрать,если ты торчишь в Германии и гавкаешь оттуда. Слова для меня давно кончились. Давно уже верю только делам.
А якщо без жартів, то треба дивитися в які само проекти вкладалися інвестиції і хто ці проекти запровадив.
Горбачев сказал, что столь близко к критической черте мир не приближался после начала 1953 г. Думаю, что столь же опасным был и октябрь 1962 - Кубинский кризис. В первом случае агрессор умер при неясных обстоятельствах, во втором - отступил от своих безумных планов и вскоре был отправлен на покой. В обоих случаях инициатива кризиса исходила от СССР и была проявлением стремления расширить подконтрольное ему пространство на Земном шаре.
В 1987 г. с безумными претензиями коммунистических вождей на мировое господство было покончено. Именно Горбачев объявил, что общечеловеческие ценности, и среди них первая - ценность жизни - выше ценностей классовых или национальных. Мир вздохнул спокойно. Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Наши ракеты уже при Ельцине перестали целиться в развитые страны.
Россия становилась частью нормального мира, который стремится жить пусть и в конкуренции, но в добрых отношениях друг с другом. Россию приняли в J7 собирались принять в НАТО и в ассоциированные отношения с Европейским Союзом.
И тут Вы, г-н Путин, как когда-то Сталин, Хрущев и Брежнев в Афганистане и Анголе, решили расширять зону кремлевского господства. Вам мало показалось России. Сначала Грузия в 2008, потом Украина в 2014, потом Сирия в 2015 г. Одна авантюра следовала за другой, и вот мы опять у грани ядерной войны.
Да, до Горбачева мир благодаря кремлевским старцам всё время жил под гнетом страха. "Истопник сказал, что Столичная очень хороша от стронция". Горбачев сделал мир единым, покончив с коммунистической агрессивностью. Война настолько отошла в прошлое, что философ Франсис Фукуяма провозгласил в 1991 г. "конец истории".
А теперь Вы говорите нам , что если нет России - зачем существовать миру.
Г-н Путин, Вы сами, своей неумелой и совершенно несовременной политикой довели мир до грани ядерной войны, и теперь Вы так ставите вопрос.
Вы полагаете, что жителям Крыма лучше стать ядерным пеплом, чем быть гражданами Украины, что жителям Абхазии и Южной Осетии лучше погибнуть в ядерном пожаре, чем видеть вместо русских солдат голубые каски ООН, что детям Сирии лучше задохнуться от хлора и умереть в конвульсиях от зарина, чем мирно жить без Асада в стране под международным контролем.
Сначала Вы принесли людей России в жертву Вашим международным авантюрам, обрекая их на бедность, неустроенность и смерть непонятно за что на чужой земле, развращая нашу молодежь наёмничеством и убийством другого человека за деньги, а теперь Вы готовы принести в жертву Вашим амбициям весь мир.
В XXI веке Вы совершаете неслыханное преступление. Одно запугивание ядерной смертью - уже преступление, а Вы готовы на большее.
От ядерного противостояния мир должен вернуться к сотрудничеству и союзу всех развитых, всех ядерных держав, а в первую очередь России, США и стран Европы. Мир готов на это - и выбор только за Вами. Удовлетворенные геополитические амбиции - ничто в сравнении с правом на жизнь и счастье миллиардов людей. Мир ждет, что Вы признаете свои ошибки, совершенные в 2008, 2014 и 2015 годах. Только при этом условии мир вновь будет прочен. Только тогда Россия сможет стать действительно великой.
все настолько херово, что в тви уже не встретить ничего о "тревожном рюкзачке", о "возврате" Славянска и Крамахи", а о том что телефон при любой возможности должен быть заряжен на 100% я вообще молчу ... к хорошему быстро привыкаешь, верно?
В цинично-извращенной форме.