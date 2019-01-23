 Перемещенные в тюрьму "Лефортово" раненные украинские моряки, не смогут получить там надлежащую медпомощь, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен Л.Денисова написала в Фейсбуке.

"Мне стало известно о переводе украинских моряков Андрея Артеменко, Василия Сороки и Андрея Эйдера в Лефортовское СИЗО, где отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего лечения. По заключениям предоставленным РФ, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так. Обеспокоена этой ситуацией и считаю, что перемещение украинских военнопленных представляет угрозу для дальнейшего выздоровления и скорейшего освобождения", - написала она.

В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину и к и и.о. министра здравоохранения Украины Уляне Супрун.

"Поэтому обратилась к чиновникам с просьбой принять меры по обеспечению неотложного медицинского обследования, лечения и реабилитации", - написала Л.Денисова.

Согласно опубликованным сканах обращений на имя У.Супрун и П.Климкина, Л.Денисова просит оба министерства, во взаимодействии, обеспечить безотлагательное медицинское обследование раненных военнопленных в специализированных медучреждениях РФ с привлечением к нему украинских специалистов в сфере медицины.

Также украинский омбудсмен просит министров обеспечить "получение вывода специалистов МОЗ (Минздрава– ИФ) Украины касательно полноты и качества проведенного обследования украинских военнослужащих, а также необходимости дальнейшего их лечения (в частности, по показаниям, - оперативного вмешательства) и реабилитации".

"(Предпринять соответствующие меры касательно – ИФ) Обеспечения, при необходимости, оперативного вмешательства военнопленным в специализированных учреждениях здравоохранения, и надлежащей реабилитации", - говорится в обращениях к главам МИД и Минздрава Украины.

Помимо этого, украинский омбудсмен просит министров предпринять меры касательно "предупреждения перемещения раненых военнослужащих в следственный изолятор №2 ФСБ, в котором отсутствуют надлежащие условия для дальнейшего их лечения".

Ранее в среду она обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В руке остаются осколки, функции не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, - адвокат Бадамшин о состоянии здоровья раненного военнопленного моряка Сороки. ФОТО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: РФ ищет способы влиять на крымских адвокатов, защищающих украинских военнопленных моряков, - Джелялов

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.