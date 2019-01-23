 Предложения ОБСЕ о совместной с ООН миротворческой миссии на Донбассе обсудили на полях встречи Совмина организации в Милане в конце прошлого года

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в офисе Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика, передает Цензор.НЕТ.

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"Обмен мнениями на эту тему состоялся на полях заседания Совета министров ОБСЕ в декабре в Милане, при итальянском председательствовании. В этой связи посол Сайдик представил документ для обсуждения (discussion paper), разработанный при участии послов Мореля (координатор политической подгруппы ТКГ от ОБСЕ Пьер Морель) и Апакана (председателя СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан)", - прокомментировали в офисе информацию о том, что представители ОБСЕ в ТКГ выступали с предложением развертывания на Донбассе совместной миссии ОБСЕ и ООН, предусматривающей военный и полицейский компоненты и международную администрацию.

Наряду с этим отмечалось, что все трое соавторов неофициального документа выступали "в своих личных качествах".

"Содержание документа для обсуждения и обмен мнениями по нему не оглашались", - добавили в офисе Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.