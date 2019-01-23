 Россия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил П.Порошенко в интервью Bloomberg в среду на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.
"Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы принимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Надеяться на ответственное голосования людей", - сказал он.
П.Порошенко отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.
"Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине, и во время выборов в Европейский парламент", - сказал президент.
При этом П.Порошенко подчеркнул, что опасность популизма актуальна как для Украины, так и для Европы.
"Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают", - сказал он.
Хорошо пристроился. Быдло это хавает - аж похрюкивает.
Ukraine's Poroshenko Says Danger of Populism 'Extremely High'
Багато чого наговорив кореспондентам, а вони і повірили.
Його послухати, так у нас така боротьба з корупцією і кумовством, що курява здіймається...
Схоже, що барига вважає, що він став власником України, а не менеджером на високій посаді.
...
- ну вот действующий президент выдвигается...
- это понятно, а кто ещё?
- есть ещё барышня, которая была премьер министром. Набрала долгов, подписала с Россией контракт с самой высокой ценой на газ, раздала гос. собственность олигархам...
- так у нее наверное рейтинг пара процентов?
- да нет 17
- !!??!!?? А кто ещё есть?
- есть комик...
- а, понимаю - у вас война с Россией и он наверное жёстко шутит о России и ее лидерах?
- да нет, он жёстко шутит об Украине и ее лидерах. Перед российскими он извиняется и готов стать на колени.
- !!??!!??
- есть ещё бывший министр обороны...
- ну тут без вопросов, провел блестящую реформу в армии и хочет перенести опыт на всю страну?
- да нет, армию распродал и разворовал, а опыт действительно хочет перенести
-догадываюсь, у него имидж мачо- солдата, который постоянно на фронте и обещает, в случае победы лично повести армию в наступление!?
- да нет на фронте он ни разу не был. Ну, а от имиджа мачо, у него только красные штаны.
- !!??!!?? Ладно, я знаю у вас остались у многих людей связи с Россией. Поэтому они поддерживают пророссийских лидеров. А расскажи мне о проукраинских кандидатах в президенты
- так эти и считаются проукраинскими.....
Тимошенко: Когда я премьер-министр - газ должен стоить 450 долларов. Когда я не премьер-министр - 20 долларов... Вот и вся арифметика...
В Україні - період обіцянок світлого майбутнього від людей з темним минулим. - Вітаю. Мене звати Едік, і я зубожілий. - Вітаємо, Едік. Як ви стали зубожілим? - Спочатку я був нормальною людиною, але одного разу подивився виступ Тимошенко...
Подумалось: через наявність в виборчих списках Тимошенко, можна сказати, що країна буде проходити екзамен на популізм. А через Зеленського - на ідіотізм. Анатолій Іванович
Если бы за коррупцию отрубали руки, ЮВТ выступала бы на ТВ в виде головы профессора Доуэля. На блюдечке. В принципе, сегодня четко проявились люди, которым плевать на Украину. Им Украина не важна. Им важна их борьба с Порошенко. Даже ценой Украины. Роман Доник
Помни, зраднюк и люмпен, - меня устраивает любой президент, кроме Порошенко. Порошенко - не мой президент! С надеждой на тебя, Владимир Путин. Д.Чекалкін.
https://youtu.be/gjcHsAbTOHM
https://www.youtube.com/watch?v=jQEUKbAeukg
Краматорск только незадолго до этого освободили от орков.
https://www.youtube.com/watch?v=mz8bNfb2yqE
https://www.youtube.com/watch?v=-T8PTGz8u7U
20-30 км до передовой.
https://www.youtube.com/watch?v=XWltrAnBfNs
https://www.youtube.com/watch?v=mz8bNfb2yqE
20 января в 14:09 ·
#НЕДІЛЬНИЙСОЦІОЛОГ
Відсьогодні відкриваю в своєму Фейсбуці постійну рубрику - «Недільний соціолог». Чому «недільний»? Кожної неділі буду писати щось на тему соціології. Можете ставити мені питання, на деякі з них спробую відповісти, але теми все ж обиратиму сама. Це може бути реакція на певні висловлювання, можуть бути розмірковування щодо деяких результатів досліджень, можуть бути цікаві цифри, словом, усе, що мені видасться цікавим, актуальним чи корисним.
Отже сьогодні про найбільш типові помилки у розумінні (вірніше, не розумінні) результатів соціологічних опитувань.
1. Розповсюджуються опитування, проведені невідомо ким і невідомо як - від якихось невідомих начебто «фірм», те, що я називаю «рога і копита». Чомусь у нас будь-кого, хто бігає з анкетами і щось рахує в відсотках, називають «соціологами». Шановні, ну не вважаєте ж ви будь-кого, хто щось пише на паркані - журналістом?
2. Ще дуже дратує саме словосполучення «фірми-одноденки». Забудьте назавжди!! Немає ніяких «фірм-одноденок». Щоб створити професійну фірму, яка проводить опитування, треба вкласти купу грошей і часу, відшукати спеціалістів по усій країні (а вони всі вже зайняті), знайти людей і провести навчання інтерв'юерів і ще багато-багато всякого. Що, хтось це буде робити задля єдиних виборів? Насправді таких фірм і немає, є назви, часто схожі на назви реальних фірм (наприклад, «Рейтинг+») і є «говорящі голови» , які не мають жодного стосунку до соціології. Тобто якщо ви зустрічаєте «фірму», яка вигулькнула під вибори - ф топку!
3. При інтерпретації результатів не звертають увагу на такий показник, як «статистична похибка вибірки», про який соціологи завжди пишуть при описі вибірки. Соціологічні опитування мають певну межу точності, тобто, якщо при 2000 опитаних статистична похибка становить 2.3%, значить, відмінності, менше цього відсотку не є значимими. При більших вибірках похибка менша, але вона завжди є.
От і розміщували журналісти на другому-третьому-четвертому-п'ятому місці кандидатів, між якими була різниця у 0.5%-1%-1.5%-2%, тобто яка не виходила за межі можливої похибки. Звісно, у різних фірм відхилення могли бути в різний бік, і скільки ж було галасу, що в одних на друге місце виходить один кандидат, а у другої - інший, хоча насправді жодні висновки щодо другого, третього чи четвертого місця при такій різниці не випливають.
4. Поки немає остаточного списку кандидатів, результати за різними списками можуть відрізнятися. Скажімо, якщо у списку 30-35 прізвищ, то у лідерів буде на пару відсотків менше, ніж там, де у списках 15-20 кандидатів. Якщо, скажімо, у списку був Гройсман, то у Порошенка одразу на пару відсотків менше. Має істотний вплив і час проведення опитування. Скажімо, наше було останнім у 2018 році, закінчилося 25 грудня, отже, застало усі події, пов'язані з томосом, тому рейтинг Порошенка зріс на кілька відсотків. І який піднявся гвалт! .
4. Результати опитувань представляються як прогноз. Ну от з недавнього: одна журналістка у своїй статті написала, що, начебто, за прогнозами «Дем. Ініціатив» у другому турі з Порошенком гідно (!!!!!) перемагає Зеленський. Хоча насправді опитування другого туру поки що взагалі не дають підстав для прогнозів, оскільки в них визначилися поки що 40% виборців.
А оскільки результати опитувань сприймаються прямо як прогнозування майбутнього результату, то потім і дорікають соціологам, що їх результати не співпадають з результатами виборів. Та не можуть вони співпадати, оскільки в опитуваннях завжди є ті, хто не визначився. Приміром, на останніх парламентських виборах 2014 року за тиждень до виборів було 25% не визначених. Звичайно, будь-які прогнози мають будуватися в першу чергу на даних опитувань, але й враховувати чимало інших чинників.
Ну поки що все. Власне, північ. Якщо обіцяла бути «недільним» соціологом, то треба ставити крапку.
Будуть питання - давайте. На всі відповісти не обіцяю, але врахую. До наступної неділі. Добрих снів.