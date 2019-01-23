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 Политика Украины
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 Россия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе

Российская Федерация путем использования демократических инструментов влияет на избирательные процессы, которые проходят в европейских странах, включая и Украину, в 2019 году, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил П.Порошенко в интервью Bloomberg в среду на площадке Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Есть российское влияние на выборы, когда Россия использует демократические инструменты для влияния на демократические страны. Мы принимаем меры для минимизации и остановки российского влияния. Знаете, что является лучшим решением? Надеяться на ответственное голосования людей", - сказал он. 

П.Порошенко отметил, что Европа продемонстрировала ответственное голосование граждан в 2016 и 2017 годах.

"Все говорили, что во Франции, Германии победят популисты. Надеемся, что этого не произойдет во многих европейских странах, не произойдет в Украине, и во время выборов в Европейский парламент", - сказал президент.

При этом П.Порошенко подчеркнул, что опасность популизма актуальна как для Украины, так и для Европы.

"Опасность популизма чрезвычайно высока в Европе, а также в Украине, которая является частью Европы. У нас есть безответственные политики, которые только обещают", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко проведет в Давосе заседание Национального инвестиционного совета с участием главы МВФ, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3107977
 
   
 Топ комментарии
 
Слава богу, Петя не популист. Но делает чувак, даже больше, чем обещал. Тарифы обещал? А вот вам. А цены? А три миллиона выпихнуть на заработки? А доллар в три раза? И ещё целый мешок приятных, необещанных ништяков.
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"У нас есть безответственные политики, которые только обещают".

Россия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе - Цензор.НЕТ 5553
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Если рашка не будет вмешиватся, то Порошенко 100% проиграет выборы, а так еще есть шанс.
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Порохатый Шоколатье всю кодлу вместе с благоверной отправил Филарета поздравлять, а сам решил оттянуться в Давосе последний разочек в статусе Гаранта. Мол, глядите, глобалисты - ну и шо, шо Украина самая коррумпированная и бедная в Европе и в конце первой трети второй сотни из всех стран мира? Зато у Тошнотворного Порош(ен)ка всё нормуль.
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На аватарці ти виглядаєш трохи розумним.
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Такий розумний, що аж самому страшно. А ти експерт з визначення розумових здібностей за аватарками?
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Хряк называет все шо против него - вмешательством кацапов.
Хорошо пристроился. Быдло это хавает - аж похрюкивает.
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Нещира і брудна особа!Одні обіцянки та плаксиві заяви.
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Еталон популізму - передвиборча петіна програма "Жити по-новому!", котра злісно не виконується петьою на протязі всієї нікчемної петіної каденції..
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Петро в Двосі

Ukraine's Poroshenko Says Danger of Populism 'Extremely High'
Багато чого наговорив кореспондентам, а вони і повірили.
Його послухати, так у нас така боротьба з корупцією і кумовством, що курява здіймається...
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Петро так і каже: "Мої кораблі..."

Схоже, що барига вважає, що він став власником України, а не менеджером на високій посаді.
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як забавно спостерігати, як ватні трололохі розповідають один одному, як Петру Олексійовичу вже не довго залишилось ))))) і так вже 5 років ))))) а по переду ще таких же 5 років ))))) до чого ж смішні тваринки ))))))
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Які 5 років ? Святого Петра - на довічне ! Хіба ж ні ?
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Разговор с иностранцем, которому нужно рассказать о наших выборах
Росія втручається у вибори в Україні й інших країнах Європи, - Порошенко в інтерв'ю Bloomberg на форумі в Давосі - Цензор.НЕТ 5619...
- ну вот действующий президент выдвигается...
- это понятно, а кто ещё?
- есть ещё барышня, которая была премьер министром. Набрала долгов, подписала с Россией контракт с самой высокой ценой на газ, раздала гос. собственность олигархам...
- так у нее наверное рейтинг пара процентов?
- да нет 17
- !!??!!?? А кто ещё есть?
- есть комик...
- а, понимаю - у вас война с Россией и он наверное жёстко шутит о России и ее лидерах?
- да нет, он жёстко шутит об Украине и ее лидерах. Перед российскими он извиняется и готов стать на колени.
- !!??!!??
- есть ещё бывший министр обороны...
- ну тут без вопросов, провел блестящую реформу в армии и хочет перенести опыт на всю страну?
- да нет, армию распродал и разворовал, а опыт действительно хочет перенести
-догадываюсь, у него имидж мачо- солдата, который постоянно на фронте и обещает, в случае победы лично повести армию в наступление!?
- да нет на фронте он ни разу не был. Ну, а от имиджа мачо, у него только красные штаны.
- !!??!!?? Ладно, я знаю у вас остались у многих людей связи с Россией. Поэтому они поддерживают пророссийских лидеров. А расскажи мне о проукраинских кандидатах в президенты
- так эти и считаются проукраинскими.....
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Так, многие и Петра считают проукринским при всех ротердамах, кумовстве, рюкзачестве...
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що чекає зміни керівництва України, щоб домовитися про відносини між країнами. Він зрозумів, що з Порохом ні про здачу України, ні навіть Криму, домовитись не вдасться. Ти бажаєш іншого президента, котрий капітулює?
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Думка )(уйла мене не цікавить. Можеш слухати його вказівки, як хочеш.
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Та ні, то Ти хочеш змінити президента йому на догоду.
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Барига, до речі, ще не сказав, що він іде на вибори. Скажи це своєму куратору.
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Ми не забули: Жулька обіцяла знизити податки, але ставши головою Кабміну, стала брати податки НАПЕРЕД Десятим роковинам Юле-Путінських газових контрактів присвячується

Тимошенко: Когда я премьер-министр - газ должен стоить 450 долларов. Когда я не премьер-министр - 20 долларов... Вот и вся арифметика...

В Україні - період обіцянок світлого майбутнього від людей з темним минулим. - Вітаю. Мене звати Едік, і я зубожілий. - Вітаємо, Едік. Як ви стали зубожілим? - Спочатку я був нормальною людиною, але одного разу подивився виступ Тимошенко...

Подумалось: через наявність в виборчих списках Тимошенко, можна сказати, що країна буде проходити екзамен на популізм. А через Зеленського - на ідіотізм. Анатолій Іванович

Если бы за коррупцию отрубали руки, ЮВТ выступала бы на ТВ в виде головы профессора Доуэля. На блюдечке. В принципе, сегодня четко проявились люди, которым плевать на Украину. Им Украина не важна. Им важна их борьба с Порошенко. Даже ценой Украины. Роман Доник

Помни, зраднюк и люмпен, - меня устраивает любой президент, кроме Порошенко. Порошенко - не мой президент! С надеждой на тебя, Владимир Путин. Д.Чекалкін.
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До чого тут Баба Юля? Хоча, вона така сама брехуха, як і Петро. Не бачу принципової різниці між Петром і Бабою Юлею.
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це 95 квартал виступає в зоні АТО перед Українськими бійцями, правда не буває однобока...
https://youtu.be/gjcHsAbTOHM
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Брехун. Де там написано що то зона АТО?
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Брехун. Краматорськ не у зоні бойових дій.
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У 2014 у цього блазня ще не було козлячої бороди.
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Полоски на техніці відповідають року, з 2015 році були вже галочки, це тобі для розвитку.
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Студия "Квартал 95", концерт в Краматорске,24.08.2014. Возвращайтесь живыми, возвращайтесь с победой - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jQEUKbAeukg
Краматорск только незадолго до этого освободили от орков.
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Артисти студії "Квартал 95" відвідали блокпости на Донеччині - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mz8bNfb2yqE
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"Вечерний квартал" - концерт в аэропорту Мариуполя для военных - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=-T8PTGz8u7U
20-30 км до передовой.
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Артисти студії "Квартал 95" відвідали блокпости на Донеччині - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=mz8bNfb2yqE
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Покажіть ці відео будь ласка люциферу, бо я йому тільки одне кинув. Окупація на його мізках таки відігрується.
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Iryna Bekeshkina
20 января в 14:09 ·

#НЕДІЛЬНИЙСОЦІОЛОГ

Відсьогодні відкриваю в своєму Фейсбуці постійну рубрику - «Недільний соціолог». Чому «недільний»? Кожної неділі буду писати щось на тему соціології. Можете ставити мені питання, на деякі з них спробую відповісти, але теми все ж обиратиму сама. Це може бути реакція на певні висловлювання, можуть бути розмірковування щодо деяких результатів досліджень, можуть бути цікаві цифри, словом, усе, що мені видасться цікавим, актуальним чи корисним.
Отже сьогодні про найбільш типові помилки у розумінні (вірніше, не розумінні) результатів соціологічних опитувань.
1. Розповсюджуються опитування, проведені невідомо ким і невідомо як - від якихось невідомих начебто «фірм», те, що я називаю «рога і копита». Чомусь у нас будь-кого, хто бігає з анкетами і щось рахує в відсотках, називають «соціологами». Шановні, ну не вважаєте ж ви будь-кого, хто щось пише на паркані - журналістом?
2. Ще дуже дратує саме словосполучення «фірми-одноденки». Забудьте назавжди!! Немає ніяких «фірм-одноденок». Щоб створити професійну фірму, яка проводить опитування, треба вкласти купу грошей і часу, відшукати спеціалістів по усій країні (а вони всі вже зайняті), знайти людей і провести навчання інтерв'юерів і ще багато-багато всякого. Що, хтось це буде робити задля єдиних виборів? Насправді таких фірм і немає, є назви, часто схожі на назви реальних фірм (наприклад, «Рейтинг+») і є «говорящі голови» , які не мають жодного стосунку до соціології. Тобто якщо ви зустрічаєте «фірму», яка вигулькнула під вибори - ф топку!
3. При інтерпретації результатів не звертають увагу на такий показник, як «статистична похибка вибірки», про який соціологи завжди пишуть при описі вибірки. Соціологічні опитування мають певну межу точності, тобто, якщо при 2000 опитаних статистична похибка становить 2.3%, значить, відмінності, менше цього відсотку не є значимими. При більших вибірках похибка менша, але вона завжди є.
От і розміщували журналісти на другому-третьому-четвертому-п'ятому місці кандидатів, між якими була різниця у 0.5%-1%-1.5%-2%, тобто яка не виходила за межі можливої похибки. Звісно, у різних фірм відхилення могли бути в різний бік, і скільки ж було галасу, що в одних на друге місце виходить один кандидат, а у другої - інший, хоча насправді жодні висновки щодо другого, третього чи четвертого місця при такій різниці не випливають.
4. Поки немає остаточного списку кандидатів, результати за різними списками можуть відрізнятися. Скажімо, якщо у списку 30-35 прізвищ, то у лідерів буде на пару відсотків менше, ніж там, де у списках 15-20 кандидатів. Якщо, скажімо, у списку був Гройсман, то у Порошенка одразу на пару відсотків менше. Має істотний вплив і час проведення опитування. Скажімо, наше було останнім у 2018 році, закінчилося 25 грудня, отже, застало усі події, пов'язані з томосом, тому рейтинг Порошенка зріс на кілька відсотків. І який піднявся гвалт! .
4. Результати опитувань представляються як прогноз. Ну от з недавнього: одна журналістка у своїй статті написала, що, начебто, за прогнозами «Дем. Ініціатив» у другому турі з Порошенком гідно (!!!!!) перемагає Зеленський. Хоча насправді опитування другого туру поки що взагалі не дають підстав для прогнозів, оскільки в них визначилися поки що 40% виборців.
А оскільки результати опитувань сприймаються прямо як прогнозування майбутнього результату, то потім і дорікають соціологам, що їх результати не співпадають з результатами виборів. Та не можуть вони співпадати, оскільки в опитуваннях завжди є ті, хто не визначився. Приміром, на останніх парламентських виборах 2014 року за тиждень до виборів було 25% не визначених. Звичайно, будь-які прогнози мають будуватися в першу чергу на даних опитувань, але й враховувати чимало інших чинників.
Ну поки що все. Власне, північ. Якщо обіцяла бути «недільним» соціологом, то треба ставити крапку.
Будуть питання - давайте. На всі відповісти не обіцяю, але врахую. До наступної неділі. Добрих снів.
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тока у скрепонутих идиотов жизнь зависит от царя на троне) у нормальних людей уровень жизни зависит от собственних сил и труда.
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Мудаків, зеків і бариг часом обирають і нормальні люди.
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Только слепой не видит, что кацапы вмешивается в выборы в Украине. Даже на этом сайте, при приближении президентских выборов, наличие пригожинских опарышей увеличелось в разы. Поэтому баньте всю эту срань мокшанскую, чтобы не плобили здесь свои зрадойо*ные лживые высеры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе
 
 
 
 
 
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