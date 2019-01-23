 Бесплатный спецпоказ фильма о преодолении посттравматического синдрома "Явных проявлений нет" пройдет в Киеве 24 января

Эту фразу вынесли в название создатели документального фильма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.

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Бесплатный спецпоказ часовой ленты пройдет 24 января в 18:30 в кинотеатре "Жовтень" (ул. Константиновская, 26, зал "Киноман"). После просмотра планируется обсуждение с командой проекта. Организаторы просят желающих зарегистрироваться.

"Фильм - документальная история женщины, которая возвращается с войны на Востоке Украины. Разговаривая с психологами, борясь с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и паническими атаками, она пытается вернуться к нормальной жизни. Лента показывает путь от начала реабилитации к возвращению на работу, таким образом поднимая тему посттравматического синдрома в целом. Это продолжение истории Оксаны Якубовой - ветеранки АТО, заместителя командира батальона по работе с личным составом 54-й отдельной механизированной бригады, героини документального фильма "Невидимый батальон" (который является частью правозащитного проекта украинских женщин-военных против российской агрессии)", - говорится в описании.

"Явных проявлений нет" отмечен международными фестивалями документального кино: DOK Leipzig 2018 (за выдающуюся восточноевропейскую картину), "Docudays.UA 2018": (четыре награды - жюри международного конкурса Доку / Право, Украинского Хельсинского союза, партнера фестиваля Currenttime.tv и отличие дистрибуционной компании "Letter to fest"); Международным фестивалем прав человека Verzio, Венгрия (отличие студенческого жюри). Лента была также показана в Германии, Италии, Канаде, Венгрии, Польши.

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