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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17065) кино (1198) Кинотеатр Жовтень (5) ПТСР (5)

 Бесплатный спецпоказ фильма о преодолении посттравматического синдрома "Явных проявлений нет" пройдет в Киеве 24 января

"Явных проявлений нет" - фраза, которую военные часто слышат в районных и областных больницах, куда приходят с психическими травмами.

Эту фразу вынесли в название создатели документального фильма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.

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Бесплатный спецпоказ часовой ленты пройдет 24 января в 18:30 в кинотеатре "Жовтень" (ул. Константиновская, 26, зал "Киноман"). После просмотра планируется обсуждение с командой проекта. Организаторы просят желающих зарегистрироваться.

"Фильм - документальная история женщины, которая возвращается с войны на Востоке Украины. Разговаривая с психологами, борясь с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и паническими атаками, она пытается вернуться к нормальной жизни. Лента показывает путь от начала реабилитации к возвращению на работу, таким образом поднимая тему посттравматического синдрома в целом. Это продолжение истории Оксаны Якубовой - ветеранки АТО, заместителя командира батальона по работе с личным составом 54-й отдельной механизированной бригады, героини документального фильма "Невидимый батальон" (который является частью правозащитного проекта украинских женщин-военных против российской агрессии)", - говорится в описании.

"Явных проявлений нет" отмечен международными фестивалями документального кино: DOK Leipzig 2018 (за выдающуюся восточноевропейскую картину), "Docudays.UA 2018": (четыре награды - жюри международного конкурса Доку / Право, Украинского Хельсинского союза, партнера фестиваля Currenttime.tv и отличие дистрибуционной компании "Letter to fest"); Международным фестивалем прав человека Verzio, Венгрия (отличие студенческого жюри). Лента была также показана в Германии, Италии, Канаде, Венгрии, Польши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3107976
 
   
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отличная идея и очень нужная ибо многие не знают о таких реальных проявлениях.
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Після кожної війни є люди, яким потрібна психологічна допомога. Пам'ятаю тих, хто повертався з Афганістану. Руки, ноги були..., але багато було з порушенням психіки.
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У мене майже чверть ос із підвищеним тиском після..., на рівному місці, і головне - молоді. ХЗ що робити, всі ці консультації, курси до сра…. Дивно що в мене немає, хоча є безсоння.
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Це такий прояв стресу ... Він сидить всередині. На жаль, це - небезпечно, особливо для чоловіків. Потім - інфаркти, інсульти. То не до того місця, про яке Ви написали, а дуже важливо.

Тому нехай ходять на перевірку, мають при собі ліки на випадок, якщо стає гірше - тиск підвищується, і звичайно - спокій, стежити за своїм емоційним станом.
У Вас теж безсоння від нервів. Зовні можна бути спокійним і начебто все в порядку, але насправді ні. Були в лікаря ? Теж поприймайте щось.

Поганий сон знижує імунітет, не кажучи вже про інше.

Поправляйтеся.
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Дякую. Спокій для мене зараз це щось нереальне
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Я була вражена історією цієї жінки. Дівчата героїні фільму Невидимий Батальйон приїжджали до нас з ним, я питала про неї, вони говорили, що зняли окремий фільм про неї, що вона мала їхати на реабілітацію (чи вже їздила), здається, у Швецію.
Ми після закінчення фільму навіть розмовляти не могли.
Сподіваюся побачити і цю частину.
Одужання і відновлення нашим Ветеранам і Ветеранкам війни з підлим мордором.
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Если Вы не безразличны к теме, посмотрите
«Взвод» (англ. Platoon) - драматический фильм режиссёра и сценариста Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме.
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Під час бойових дій людиною керує страх. Страх приводить до викиду в кров величезної дози адреналіну. Адреналін МОЗ визнало найнебезпечнішим наркотиком сучасності. Тобто Вам для початку варто зрозуміти що ПТСР не що інше як адреналінова наркотична залежність. І ставитись до ос прямо пропорційно ступеню залежності. Якщо особовій склад пробув в зоні активних бойових дій середньої інтенсивності до 60 днів всі без винятку стають адреналінозалежними. Більше 60 днів і Ви вже маєте справу з повноцінними адреналіновими наркоманами. Життя без наркотику видається сірим і беззмістовним. Звідси інтуїтивно людина починає себе "стимулювати" через скандали, бійки, соціальні протестні акції та злочини, або впадає в повну тяжку депресію. Головна небезпека адреналіну полягає в тому що це "наркотик який завжди з тобою" і який можна отримати в будь який момент створивши загрозу для власного життя - від стрибка з парашютом до бійки с дружиною, сусідом або перестрілки з поліцейськими або злочинцями. Суспільство повинно це розуміти і спрямовувати таких наркозалежних в соціально прийнятне русло - робота в поліції, агресивні види спорту, тощо. Або глибока і доровартісна реабілітація (ізоляція під наглядом) з проходженням через "ломку" та оволодінням техніками медитації (самонавіювання). Іноді допомагає релігія, але я б не радив до неї звертатися бо можна скотитися в стан войовничого релігійного фанатизму.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиБесплатный спецпоказ фильма о преодолении посттравматического синдрома "Явных проявлений нет" пройдет в Киеве 24 января
 
 
 
 
 
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