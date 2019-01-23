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 Общество
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 За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в течение 2018 года отказали в пересечении границы практически 6,5 тыс. гражданам Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об это сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "Еспресо.TV" 

"В прошлом году почти 6,5 тысячям граждан РФ мы отказали в пересечении границы. Это больше, чем было в 2017 году, но на фоне того, что меньше граждане РФ стали ездить в Украину", - сказал он.

По его словам, всего есть три основных причины отказа во въезде в Украину гражданам РФ: "первое - это неподтверждение цели поездки, второе - превышение срока пребывания во время предыдущих поездок, третье - нарушение украинского законодательства относительно посещения временно оккупированного Крыма".

Также читайте: После отмены военного положения в Украину не впустили около 800 россиян, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3107974
 
   
 Топ комментарии
 
Это те 6,5 тысяч которые взятки недавали.
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Дедываивале!.. Дедывыпивале!.. Дедытраливали! За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8625
За 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6409
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а сколько это % от тех кто въехал..?? Если больше 80 то это неплохо
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Наверное еда в масковских помойках закончилась, кушать хотят)
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Не треба їх взагалі пускати до кінця війни та повернення Криму з компенсацією від рабомерзоросії!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа 2018 год в страну не впустили 6,5 тысяч россиян, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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