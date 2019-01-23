 СММ ОБСЕ зафиксировала повреждение из стрелкового оружия действующего детсада в Чермалыке, - отчет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обнародованный 23 января.

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"В сопровождении представителя Вооруженных сил Украины команда СММ посетила функционирующий детский сад на ул. Мира, 21а, в н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя). Внутри здания детсада наблюдатели видели свежую пробоину в раме выходящего на юг окна, а также свежие царапины на западной стене и пианино, стоявшем у северной стены. По оценке СММ, повреждения возникли в результате попадания пули из стрелкового оружия (калибра 7,62 мм), которая пробила оконную раму и срикошетила от стены и пианино. Сотрудница учреждения рассказала членам патруля Миссии, что утром 22 января обнаружила пулю, лежавшую на полу возле пианино", - говорится в отчете.

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Отметим, что днем ранее миссия констатировала повреждение школы в Золотом-5 (Михайловке) вследствие огня из стрелкового оружия: "В здании функционирующей школы на улице Мира в юго-западной части н. п. Золотое-5 (Михайловка; подконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска) наблюдатели видели свежую пробоину в остеклении окна на первом этаже с западной стороны, а также царапину на внутренней части еще одного смежного окна с западной стороны. Члены патруля Миссии также заметили небольшое повреждение (царапина) на стене напротив этих двух окон. По их оценке, повреждения возникли в результате попадания пули (калибра 7,62 мм) из стрелкового оружия. (По оценке СММ, пуля пробила остекление первого окна, срикошетила от противоположной стены, а после этого либо пуля, либо осколок стены оставил царапину на внутренней части второго окна). Представительница школы сообщила команде Миссии, что здание школы было повреждено около 06:00 утра 17 января, при этом в то время детей в здании не было. Она добавила, что с 25 декабря 2018 года здание школы было повреждено в результате стрельбы уже три раза".