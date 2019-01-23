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 Политика Украины
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 Канадская полицейская миссия продолжит свою работу в Украине по подготовке кадров для Нацполиции

Полицейские Украины и Канады договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Полицейские Украины и Канады обсудили и договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине. Именно она активно участвует в процессе формирования учебной базы Национальной полиции и подготовки полицейских", - говорится в сообщении.

Также во время рабочих встреч украинской делегации с руководством Канадской королевской конной полиции стороны обсудили сотрудничество в сфере деятельности подразделений киберполиции.

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"Украинская полиция обладает достаточными навыками и техническими возможностями противодействия кибератаками и киберпреступности в целом. Совместно с нашими канадскими партнерами мы договорились обеспечить высокий уровень сотрудничества с целью эффективной защиты киберпространства наших стран", - отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Речь также шла об обмене опытом в сфере обеспечения общественного порядка и внедрении модели общественно ориентированного подхода в полицейской деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3107968
 
   
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Невже у Канаді такі самі мусара як в Україні?
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Треба терміново віддячити і надіслати канадійцям наших інструкторів: тоньку хєращенку - буде язиком мити їм посуд, шмурдяка-шкіряка -буде вчити брехати без приводу, авакяна із синком-рюкзачком - хай навчать, як робити гроші з нічого і не розкрити жодної справи, зберігши при цьому таку поважну посаду...
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Канадская Королевская Конная Киберполиция
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крепко ребята рискуют
если потом этих инструкторов вернут назад в канаду -
...Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням...

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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма. Лесь Подерв'янський
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RCMP это вообще-то аналог ФБР в США, это не обычная местная криминальная полиция. Хотя в некоторых провинциях, где нет своей провинциальной полиции, RCMP ведёт для них обычную полицейскую работу. Не знаю, какая часть RCMP консультирует ментов в Украине...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанадская полицейская миссия продолжит свою работу в Украине по подготовке кадров для Нацполиции
 
 
 
 
 
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