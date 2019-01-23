 Канадская полицейская миссия продолжит свою работу в Украине по подготовке кадров для Нацполиции

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Полицейские Украины и Канады обсудили и договорились о продолжении работы канадской полицейской миссии в Украине. Именно она активно участвует в процессе формирования учебной базы Национальной полиции и подготовки полицейских", - говорится в сообщении.
Также во время рабочих встреч украинской делегации с руководством Канадской королевской конной полиции стороны обсудили сотрудничество в сфере деятельности подразделений киберполиции.
"Украинская полиция обладает достаточными навыками и техническими возможностями противодействия кибератаками и киберпреступности в целом. Совместно с нашими канадскими партнерами мы договорились обеспечить высокий уровень сотрудничества с целью эффективной защиты киберпространства наших стран", - отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
Речь также шла об обмене опытом в сфере обеспечения общественного порядка и внедрении модели общественно ориентированного подхода в полицейской деятельности.
если потом этих инструкторов вернут назад в канаду -
...Усюди смерть, розруха. Не буду більше пити я, хоч, правда, яка розумная цьому альтернатіва? Ех, блядська Данія! Піздєц всім сподіванням...
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Гамлєт, або Феномен датського кацапізма. Лесь Подерв'янський