 Требуем от РФ направить раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи, - Денисова официально обратилась к послам стран ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения Денисова опубликовала в Фейсбуке.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", - говорится в тексте.

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Украинский омбудсмен обратила вниманием европейских дипломатов на то, что одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков, которым, как и всем остальным плененным, в январе 2019г суд в Москве продлил срок содержания под стражей на 3 месяца. "Ни я, ни адвокаты до сих пор не получили подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя украинские моряки.

"По информации адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019г, моряк требует немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались осколки", - написала Л.Денисова.

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Кроме того, сообщает она, координатор группы адвокатов Николай Полозов располагает информацией, что раненых моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера готовят к перевозке из медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, хотя их лечение и реабилитация должна продолжаться.

"Призываю страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права. Настаиваю не только на сохранении, но и на дальнейшем усилении соответствующих санкций... Настаиваю на освобождении украинских военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ, учитывая основополагающие принципы, которые заложены в Женевской конвенции", - написала в своем заявлении Л.Денисова.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.