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 Требуем от РФ направить раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи, - Денисова официально обратилась к послам стран ЕС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, текст обращения Денисова опубликовала в Фейсбуке.

"Согласно Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 24 украинских моряка имеют статус военнопленных. Это признает большинство цивилизованных стран мира… В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для предоставления им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года", - говорится в тексте. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти не сообщают о состоянии здоровья пленных моряков и не дают им разрешения на свидание с родственниками, - Полозов

Украинский омбудсмен обратила вниманием европейских дипломатов на то, что одним из главных вопросов остается состояние раненых моряков, которым, как и всем остальным плененным, в январе 2019г суд в Москве продлил срок содержания под стражей на 3 месяца. "Ни я, ни адвокаты до сих пор не получили подтвержденной медицинскими справками официальной информации о том, какие именно ранения были получены, как осуществлялось лечение и как чувствуют себя украинские моряки.

"По информации адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019г, моряк требует немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались осколки", - написала Л.Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненых украинских военнопленных моряков Артеменко и Эйдера выписывают и могут перевести в "Лефортово", лечение Сороки продолжается, - омбудсмен Москвы Потяева

Кроме того, сообщает она, координатор группы адвокатов Николай Полозов располагает информацией, что раненых моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера готовят к перевозке из медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где отсутствуют возможности для оказания медицинской помощи, хотя их лечение и реабилитация должна продолжаться.

"Призываю страны ЕС усилить давление на российские власти с целью соблюдения ею норм международного гуманитарного права. Настаиваю не только на сохранении, но и на дальнейшем усилении соответствующих санкций... Настаиваю на освобождении украинских военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ, учитывая основополагающие принципы, которые заложены в Женевской конвенции", - написала в своем заявлении Л.Денисова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В руке остаются осколки, функции не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, - адвокат Бадамшин о состоянии здоровья раненного военнопленного моряка Сороки. ФОТО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3107967
 
   
 Топ комментарии
 
Денисова виконує свою роботу, але не має важелів впливу на рф. Тому вона не може отримати позитивний результат.
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я думаю, что она слабовата на этом месте. Это мы читаем и не впервые, можно было бы уже найти эту 3 страну, да хоть и бульбаши.
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Знаете в чем заключается основной принцип работы украинской дипломатии и офиса этой дуры?
Исключительно в том, чтобы бегать по миру с протянутой рукой, плакать, шо нас обижают, обещать исправиться и больше не воровать, просить выпороть агрессора "не нашими" руками и опять, в конечном итоге, просить денег. Все.
климкин и денисова с этими задачами справляются идеально.

А у нас в Украине с правами людей уже все зашибись?
Шо-то я не слышал вообще ни о какой деятельности денисовой внутри нашей страны.
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Денисова виконує свою роботу, але не має важелів впливу на рф. Тому вона не може отримати позитивний результат.
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я думаю, что она слабовата на этом месте. Это мы читаем и не впервые, можно было бы уже найти эту 3 страну, да хоть и бульбаши.
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Звичайно, що вона слабенька. Омбудсменом може бути людина, яка сама, або її родичі пережили подібне. Є ті, хто був у Ґельсінській спілці... Ось вони повинні бути омбудсменами.
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не ефективність ,але особиста відданість - хіба не зрозуміли досі критерії відбору членів баригозрадницької банди ?
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Не обов'язково. Порадьтеся з юристом.
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який юрист? там хромосома рулить.=))
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Той юрист, який знає як визначаються військовополонені.
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ну а шо вЯличие.

23 января 2019, 11:37Российские школьники начали падать в голодные обморокиИх родители не в состоянии покормить ребенка утром или дать 50 рублей в день на обед.

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/01/23/1759598.html
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це не змусить цих окупантів віддати пограбоване , приємна дрібниця ,не більше.
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И об этом...Меркель заявила, что не откажется от российского газа, ШТАЗИ и КГБ навеки друзья.Требуем от РФ направить раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи, - Денисова официально обратилась к послам стран ЕС - Цензор.НЕТ 7179
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та щас...
если к ним не допускают ни родственников ни адвокатов...
то прямо завтра вывезут на лечение...в "нейтральную страну"... ага..
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ну, якщо ця нейтральна країна - Японія...
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Все её заявления напоминают набор текста на клаве, не подключённой к компу...)
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Про політичних в'язнів режиму офшорного бариги - ні гу-гу...
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конкретизуйте : Ви про ув'язнених патріотів та військових чи про відпочинок єфремова ?
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Знаете в чем заключается основной принцип работы украинской дипломатии и офиса этой дуры?
Исключительно в том, чтобы бегать по миру с протянутой рукой, плакать, шо нас обижают, обещать исправиться и больше не воровать, просить выпороть агрессора "не нашими" руками и опять, в конечном итоге, просить денег. Все.
климкин и денисова с этими задачами справляются идеально.

А у нас в Украине с правами людей уже все зашибись?
Шо-то я не слышал вообще ни о какой деятельности денисовой внутри нашей страны.
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баригозрадник , воно на президента України висувається .Тобі за Хуйла треба голосувати було ,люди кажуть ,що краще за Хуйла накацапію ще ніхто не розвалював .
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яку шкоду ,окрім карієсу , зробив ворогу баригозрадник ?
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Норм, чьо.
Главком на понти послав, лаптєногі тим скористалися, а ця "трєбуєт"...

А піднять в стратосферу якийсь запорєбріковий райком не пробували? Казали євреї, що таке зело допомагає...Нє?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТребуем от РФ направить раненых военнопленных моряков в нейтральную страну для оказания им квалифицированной медпомощи, - Денисова официально обратилась к послам стран ЕС
 
 
 
 
 
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