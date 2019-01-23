 Епископ Сербской православной церкви Максим выступил в поддержку украинской автокефалии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Cerkvarium, об этом пишет портал Antenam.

Подаем перевод этого материала. Для понимания контекста дискуссии Cerkvarium подготовил справку об истории борьбы за автокефалию Сербской Церкви.

Справка. Первое массовое крещение сербов датируется VII веком. С самого начала сербы принадлежали к автокефальной Охридской архиепископии - это поместная болгарская церковь с центром на территории современной Македонии. В 1219 г. сербы получают первую автокефалию - в статусе архиепископии. Патриарх Мануил рукоположил Савву (Неманича) на сербскую кафедру.

В следующем века король Сербии Стефан Душан созвал собор, и в 1346 г. провозгласил Печьский Патриархат (Печ - резиденция сербских патриархов). Константинопольский патриарх предал анафеме, как Душана, так и новоизбранного патриарха Иоанникия и все сербское священство. Только через 29 лет Константинополь признал самостоятельное провозглашение патриархата.

Позже после падения сербского государства в 1459 автокефалия Печьского патриархата была ликвидирована. Однако, Черногорская митрополия сохранила свою самостоятельность от Константинополя и считала себя преемницей Печьской патриархии.

В 1557 г.. Печьский патриархат был восстановлен, а в 1766 снова ликвидирован.

В 1708 г.. после эмиграции сербов на север, в Австрии, была создана автокефальная Карловацкая митрополия, которая занималась сербами, румынами, украинцами и другими православными в пределах империи Габсбургов. В 1848 г. во время "Весны народов" Карловацкий митрополит был провозглашен патриархом.

В то же время, когда само сербское государство получило политическую независимость, в 1832 г.. была создана Белградская автономная (в составе Константинополя) митрополия. Дело в том, что юрисдикция Карловацкого патриархата распространялась только на территорию империи Габсбургов (кроме Боснии и Герцеговины). В 1879 г. эта митрополия получила автокефалию.

После образования Соединенного Королевства сербов, хорватов и словенцев была создаан так же и одну автокефальную церковь. В ее состав вошли Карловацкий патриархат, автокефальные Белградская и Черногорская митрополии, историческая Охридская архиепископия и отдельные епархии Константинопольского патриархата. Именно этой новой церкви был предоставлен Томос об автокефалии.

Так что с каждым последующим разом восстановления политической независимости сербов они восстанавливали свою автокефальную церковь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черногория будет добиваться восстановления автокефалии своей церкви, - президент Джуканович

Епископ Максим в интервью порталу "Теология" сравнил получения Украиной церковной независимости первой сербской автокефалии. Он заявил, что в византийских источниках нет Томоса об автокефалии, который якобы выдал Патриарх Мануил Архиепископу Савве. Никто не оставил свидетельств о том, что видел этот Томос, он должен быть по крайней мере в протоколе или кодексе - продолжает епископ Максим. Однако ни года его выдачи, ни условий, ни даже кто именно его подписал, точно не известно.

В сербской историографии есть много "творческих" объяснений этого, однако неизменным остается вопрос "Где тот Томос?".

Пикантности добавляет тот факт, что в этом году сама Сербская Православная Церковь будет официально праздновать "800-летия автокефалии".

В начале XIII века территория Сербии была под юрисдикцией автокефальной Охридской архиепископии. Ее тогдашний глава Димитрий Хоматиан не только не признал сербской автокефалии, но и осудил деятельность Саввы Сербского, не признав даже его архиерейской хиротонии.

Поэтому епископ Максим называет это "автокефалией", а не канонической автокефалией. Он также считает, что автокефалия должно быть делом единства, а не делом независимости.

Это историческое событие начала XIII века интересно, но также является мощной аналогией с некоторыми последними событиями в православном мире.

В 1219 г. Вселенский патриарх фактически проигнорировал юрисдикцию Охридского архиепископа над Сербией и самовольно предоставил автокефалию. И сегодня мы все радуемся и гордимся этим смелым, однако неканоническим решением.

Текущие церковные проблемы в Украине является временной проблемой, и я считаю, что там нет никаких геополитических факторов. Я считаю, что конечная цель Вселенского патриархата - вернуть к евхаристического общению миллионы украинцев, - обоснованно или нет - но были вне единства с Православной Церковью.

Однако, часть Церкви, которая на этой территории находится в полноте жизни Церкви (имеется в виду УПЦ (МП)), должна была не возмущаться, а с молитвой признавать возможность для соотечественников другим способом войти в благодатное пространство той же самой Церкви.

Нам нужно верить, что Церковь преодолеет соблазны и еще многие будут благодарны, что такие соблазны появились. Церковь Христова исторически является Победительницей.

Возможно, Москве и некоторым другим этот шаг Константинополя кажется неправильным, однако, в конечном счете, это закваска глубокого единства, которое наступит уже после нас.

Варфоломей принял на себя крест исторической ответственности, и только в будущвем, а не сегодня, станет ясно, было ли это правильно.

По информации портала "Борьба за веру", вечером 17 января, когда пара Ирине (имеется в виду патриарх Ириней и епископ Бачский Ириней) увидели интервью, в котором епископ Максим приветствует патриарха Варфоломея, "украинскихраскольников и ложную автокефалию", - они были в ярости, и вызвали Максима к себе для объяснений и наказания.

Cerkvarium поддерживает позицию епископа Максима и приветствует тот факт, что в Сербской Церкви начинаются профессиональные основательные дискуссии об "украинском вопросе". Однако, заметим, что параллель между сербской и украинской автокефалиями является не точной. Ведь в первом случае Константинопольский патриарх проигнорировал юрисдикцию, которая царила на территории Сербии. А в украинском случае Константинопольский патриарх предоставил автокефалию своей канонической территории, которая была возвращена после отмены акта 1686 года. То есть, получение Украиной автокефалии произошло более каноническим способом, нежели это было с получением автокефалии Сербией.

Из собственных источников нам известно, что внутри Сербской Православной Церкви есть достаточно многочисленная группа епископов, которые поддерживают Украину. Пророссийскую позицию в основном выражают патриарх Ириней и епископ Ириней Бачский. Что касается первого - то его подозревают во взятке от РПЦ. В мае 2018 он стал лауреатом премии Фонда единства православных народов. Премия составляла четверть миллиона долларов США. Сразу после этого он сделал несколько громких заявлений против украинской автокефалии. Что касается заявлений епископа Иринея, то на нашем сайте опубликован официальный ответ на его заявления от митрополита Милетского Апостола.