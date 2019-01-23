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 В прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев

Шесть человек ушли из жизни вследствие действий оккупационного режима в Крыму в минувшем году, еще один пропал без вести.

Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"За 2018 год в Крыму зафиксировано шесть жертв оккупационного режима, четверо из которых - крымские татары. Еще один человек пропал без вести", - сказал Бариев на пресс- конференции в среду в Киеве.

По его словам, трое человек были найдены повешенными в крымских СИЗО, один с перерезанным горлом. Он подчеркнул, что по данным т.н. "УФС исполнения наказаний по Крыму и Севастополю" в СИЗО-1 Симферополя в марте-апреле 2018 года трое арестованных совершили самоубийство. Еще один арестованный нанес себе резаную рану по шее.

"Информация может отличаться. Мы не имеем никаких доказательств, это самоубийство или убийство. Но при всем том, есть зафиксированный факт, что люди находились в СИЗО, и в СИЗО им не обеспечена безопасность жизни", - сказал Бариев.

Сославшись на данные крымскотатарского ресурсного центра, он сообщил, что в 2018 году в Крыму представители оккупационных властей провели 92 обыска, 128 задержаний, 152 допроса, 206 арестов. Правозащитники зафиксировали также 492 нарушений права на справедливый суд, 57 случаев нарушений на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (ухудшение здоровья политзаключенных) и 50 этапирований.

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Бариев напомнил, что за весь период оккупации в Крыму пропали без вести 17 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3107960
 
 
 Топ комментарии
 
Ааа,так каждый,кто против мальдивского тот путинафил, В прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 9573от то тебя попустило... В прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 1602
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меня больше смешает что у тебя есть познания о Сленге кацапов и их соцсетей...
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между тем, с начала года 150 украинцев замерзли насмерть без войны, без тепла, возможно даже без хлеба...
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поможем конечно,поедет в Ростов и будет разваливать росею изнутри.
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я к Украинцам обращаюсь а не к путинафилам...
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Ааа,так каждый,кто против мальдивского тот путинафил, от то тебя попустило... В прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 1602
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меня больше смешает что у тебя есть познания о Сленге кацапов и их соцсетей...
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вы еще спросите где меджлис находится и почему глава этого ... требует (сейчас) чтобы после освобождения крыма это была татаро-крымская автономия
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это ОЧЕНЬ КРУТО на фоне 12 000 Украинских воинов погибших против лугандона
жду комментов от меджлиса и татар
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между тем, с начала года 150 украинцев замерзли насмерть без войны, без тепла, возможно даже без хлеба...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев
 
 
 
 
 
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