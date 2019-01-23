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 Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл.. ФОТО

В среду, 23 января 2019 года, правоохранителями во время получения взятки задержан председатель садоводческого товарищества, расположенного на территории города Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл. 01

Злоумышленник требовал и получил от гражданина 15 тыс. долл. за решение вопроса о принятии в состав кооператива и выделении земельного участка под строительство банного комплекса.

Смотрите: Следователь полиции требовал $12 тыс. за переквалификацию статьи в уголовном производстве, связанном с наркотиками, - СБУ. ФОТО

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.

Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл. 02

На месте происшествия, а также по адресу проживания фигуранта и в его частном автотранспорте проводятся обыски. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Также смотрите: Раскрыта схема посредничества в получении за взятки в Госархстройинспекции лицензий на проведение строительных работ, - Нацполиция. ФОТО

Предварительная правовая квалификация деяния - ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3107958
 
   
 Топ комментарии
 
клетчатое одеяло, носилки - и в президенты !
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РЖУНИМАГУ! Да это просто дите по сравнению со всякими порошенко, луценко, аваковыми, яценюками и прочим барыжным мурлом! ...
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голосуйте за петю, он еще не все украл. Гриценко может изменить Украину. Я голосую за Гриценко.
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РЖУНИМАГУ! Да это просто дите по сравнению со всякими порошенко, луценко, аваковыми, яценюками и прочим барыжным мурлом! ...
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клетчатое одеяло, носилки - и в президенты !
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Не тот случай, глава СТ не чиновник, а земеля то не государственная с чего он её должен давать даром ? Я ежемесячно плачу за гаражный кооператив, и платил вступительный взнос не малый. Что мне тож пойти заяву накатать, мол денег требуют. Та не нужно мелочится СТ, идём сразу в строительную фирму, там первоначальные взносы от 10К$, пишем заявы получаем квартиры на шару. Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 1441
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не путайте, уважаемый, гараж в ГСК и землю в СТ.
в гаражах, типично, земля не ваша и акта на землю, как правило, нет. Если даже есть - дом вы в ГСК не построите и жить там проблематично (вода, отопление, свет, канализация и пр.)
за выделение земли в СТ (с актом, как положено) - совсем другая история
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в СТ тоже "типично, земля не ваша и акта на землю, как правило, нет. Если даже есть - дом вы в ГСК не построите и жить там проблематично (вода, отопление, свет, канализация и пр.)"
Земля либо принадлежит СТ либо в долгосрочной аренде в СТ, и её назначение "для садівництва", причем есть 1 акт на землю который выдан на СТ. Члены СТ избирают себе председателя, он собирает взносы первичные и вступительные. СТ по закону "не прибуткова" организация, посему налоги они платят только на землю. Кто и по сколько собирать они там решают сами, так по всей стране и десятилетиями, пока не появляется хитрожопый мент который решил поиметь участок на шару.
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не согласен.
случаи разные и вот вам пример:
- в моем ГСК точно такой же случай как вы описали... полный бардак и воровство..
- в моем СТ с самого начала занялись тщательно. в итоге есть акты на землю, выписка из кадастра и пр. несколько раз были попытки хитрожопых ментов и сбушников вклиниться на готовое. пока отбились.
З.С. председатель СТ - отставной генерал кгб - говно, но за свое СТ пока держит...
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Ну вот видите у Вас в СТ тоже были, и у нас были, потому так и пишу, т.к. знаю таких хитрожопых ментов как описан в этой статье. СТ "на территории города Киева" ...... начнем с того что участков свободных там априори давно быть не могло. Голова 100% продавал свой или чей то (скорее всего и с наваром себе), это нормальная практика, по другому там не продают и не покупают, т.к. нет документов на каждый участок, есть только на СТ, даже при всем желании Вы не можете оформить сделку в нотариуса, т.к. нет акта на землю под конкретный дом, нет адресса, нет тех.паспорта. Вы платите деньги за участок с домом, но взамен получаете членскую книжку с указанием № участка.
Не вижу ни одной причины по какой он должен был его отдать даром, даже в фантастическом случае наличия свободного.
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может быть это нетипичный случай, но почти у всех в нашем СТ есть акты на землю и заверенные "вытяги" из кадастра. Масса соседей официально продавали и покупали участки с домами с оформлением у нотариуса. техпаспорта были с самого начала (правда, если начинаешь перестраивать и достраивать - гемор).
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?????
Это очень не типичный случай. Так а что тогда у Вас СТ, если земля разделена внатуре и у всех свои акты ? А адресс какой у Вас в акте ? Может у Вас не СТ а НП ? В СТ дома по закону быть не может, там призначення земель "для садівництва !!!" Я когда то этим интересовался, сказали только сессия облрады может поменять назначение земель. Приватизировать даже такой участок тоже невозможно, поскольку хх гектар, сданы на 49 лет в аренду СТ "ххх", при этом есть 1 акт именно на эти хх гектар, за который заплатили ххх тысяч, бо без него не хотели продлевать аренду. Так вот мои 5 соток где то в глубине этого акта, переделать акт на хх гектар отделив свой участок в отдельный акт стоит дороже чем квартира в обл.центре. Дальше возникает вопрос самостроя, дальше вопрос света и т.д.
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1. до 2013 точно было СТ - все переоформлял на дочку (официально)
2. адрес есть.
3. бодягу с"... арендой на 49 лет..." у нас (в нашем СТ) ликвидировали, насколько я помню, еще в 200х
4. да, вопрос с достройкой - реально гемор, но вполне решаем
5. ни у кого нет вопросов со светом (даже 380)
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Странно как у Вас получилось узаконить дом построенный на земельном участке с призначенням "для садівництва", а адрес какой СТ "ххх" ул.Брусничная, 24 Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 94
5. я не о 380, я о тарифах они по закону разные для СТ и для частных домов, которых снова таки по закону не может быть в СТ, максимум "тимчасові споруди"
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да, тарифы негуманные (не для частных домов) и двухзоные счетчики поставить пока не получается
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Ваш случай неприменим к статья, если было б всё как у Вас, то нет смысла даже знать кто голова, пошел в нотариуса оформил куплю-продаж дома и участка и делов то. Вы ж покупая квартиру в Киева до Кличка не ходите ?
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ну, официально, так и есть. когда переоформлял на дочку, официально председатель СТ вообще был ни при чем.
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Берем по минимуму, самому минимуму, люди до него сдавали на:
-изготовление документации по земле (межи, акт и т.п.)
-ограждение
-трансформатор+высоковольтная линия к нему+тех.условия+......
-столбы, провода, всё это установить подключить
-дороги.
С чего "самому умному" это всё должно достаться на шару ?
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не совсем понял - на все это деньги, естст, сдавали. и сейчас сдаем ибо дорожает.
вход новым сейчас конечно дороже
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А чтоб не было дороже, можно заяву накатать, "деньги требуют за принятие в члены СТ". Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 2300
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да нет, вроде бы таких случаев у нас не слышал.
иногда контактирую с новыми соседями; слышу сумму на "обустройство, вступительные и пр." - да, звучит охренительно...
- с другой стороны все расходы и доходы на общие нужды (дороги, охрана, общий свет, налоги на неинд. землю, зарплаты ...) вроде бы прозрачны и разумны по величине... всем всегда доступны...
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голосуйте за петю, он еще не все украл. Гриценко может изменить Украину. Я голосую за Гриценко.
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получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательствомИсточник: https://censor.net.ua/n3107958

гугл-перекладач? ганьба....
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Перед виборами викриття корупціонерів збільшилось в рази.
От що вибори дивотворні роблять!
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Бред сумасшедшего. Это типа он должен был земелю даром отдать или как ?
Т.е. я завтра прихожу в это СТ или в гаражный кооператив, пишу заявление: "хочу земели", мне говорят у нас 2000$ сотка, я иду пишу заявление, что требуют деньги. Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 1461 Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 1461 Голову садівничого товариства, який вимагав хабар за виділення землі, затримано в Києві під час одержання 15 тис. дол - Цензор.НЕТ 1461
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Тебе говорят "иди на ...", вот и все.
В СТ общим собранием его членов установлен размер вступительных и членских взносов, которые платятся в кассу или на банковский счет СТ в национальной валюте, т.е. в гривне, а не лично председателю в баксах.
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" в национальной валюте " ? это где такое написано ? Друг в 90-х получил участок за то что завез 10 машин песка, хотя валютой тогда были купоны, и ни чё по сей день с СТ. Вы путаете СТ с НП, это разные в плане законодательства субъекты. СТ это добровольное объединение граждан, ну как Вы с друзьями собрались взяли в оренду или купили землю под гольф клуб, Вас никакой закон не обязывает пускать туда меня ни за 1 грн ни на 1 млн, Вы можете установить абсолютно любую цену в абсолютно любой валюте вплоть до литра коньяка, это сугубо Ваше право, главное чтоб был оплачен налог на землю и она использовалась по назначению. Какая ж тут коррупция, так же можно накатать заяву на жену, мол та деньги требует за ужин.
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Вы могли бы мне рассказывать, что угодно, если бы я не был в 2014-2016 годах главой правления дачно-садового обслуживающего кооператива на 360 участков в черте города-героя Киева
И за эти два года я общался со всеми, начиная с бабушек и управления благоустройства, и заканчивая адвокатами, следователями, налоговой. Теоретическая демагогия она, конечно, имеет право на жизнь, но очень далека от практики.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл.. ФОТО
 
 
 
 
 
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