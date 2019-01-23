 Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Злоумышленник требовал и получил от гражданина 15 тыс. долл. за решение вопроса о принятии в состав кооператива и выделении земельного участка под строительство банного комплекса.

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Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.

На месте происшествия, а также по адресу проживания фигуранта и в его частном автотранспорте проводятся обыски. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

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Предварительная правовая квалификация деяния - ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.