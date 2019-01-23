 Председатель садоводческого товарищества, требовавший взятку за выделение земли, задержан в Киеве при получении 15 тыс. долл.. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Злоумышленник требовал и получил от гражданина 15 тыс. долл. за решение вопроса о принятии в состав кооператива и выделении земельного участка под строительство банного комплекса.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств.
На месте происшествия, а также по адресу проживания фигуранта и в его частном автотранспорте проводятся обыски. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.
Предварительная правовая квалификация деяния - ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
в гаражах, типично, земля не ваша и акта на землю, как правило, нет. Если даже есть - дом вы в ГСК не построите и жить там проблематично (вода, отопление, свет, канализация и пр.)
за выделение земли в СТ (с актом, как положено) - совсем другая история
Земля либо принадлежит СТ либо в долгосрочной аренде в СТ, и её назначение "для садівництва", причем есть 1 акт на землю который выдан на СТ. Члены СТ избирают себе председателя, он собирает взносы первичные и вступительные. СТ по закону "не прибуткова" организация, посему налоги они платят только на землю. Кто и по сколько собирать они там решают сами, так по всей стране и десятилетиями, пока не появляется хитрожопый мент который решил поиметь участок на шару.
случаи разные и вот вам пример:
- в моем ГСК точно такой же случай как вы описали... полный бардак и воровство..
- в моем СТ с самого начала занялись тщательно. в итоге есть акты на землю, выписка из кадастра и пр. несколько раз были попытки хитрожопых ментов и сбушников вклиниться на готовое. пока отбились.
З.С. председатель СТ - отставной генерал кгб - говно, но за свое СТ пока держит...
Не вижу ни одной причины по какой он должен был его отдать даром, даже в фантастическом случае наличия свободного.
Это очень не типичный случай. Так а что тогда у Вас СТ, если земля разделена внатуре и у всех свои акты ? А адресс какой у Вас в акте ? Может у Вас не СТ а НП ? В СТ дома по закону быть не может, там призначення земель "для садівництва !!!" Я когда то этим интересовался, сказали только сессия облрады может поменять назначение земель. Приватизировать даже такой участок тоже невозможно, поскольку хх гектар, сданы на 49 лет в аренду СТ "ххх", при этом есть 1 акт именно на эти хх гектар, за который заплатили ххх тысяч, бо без него не хотели продлевать аренду. Так вот мои 5 соток где то в глубине этого акта, переделать акт на хх гектар отделив свой участок в отдельный акт стоит дороже чем квартира в обл.центре. Дальше возникает вопрос самостроя, дальше вопрос света и т.д.
2. адрес есть.
3. бодягу с"... арендой на 49 лет..." у нас (в нашем СТ) ликвидировали, насколько я помню, еще в 200х
4. да, вопрос с достройкой - реально гемор, но вполне решаем
5. ни у кого нет вопросов со светом (даже 380)
5. я не о 380, я о тарифах они по закону разные для СТ и для частных домов, которых снова таки по закону не может быть в СТ, максимум "тимчасові споруди"
-изготовление документации по земле (межи, акт и т.п.)
-ограждение
-трансформатор+высоковольтная линия к нему+тех.условия+......
-столбы, провода, всё это установить подключить
-дороги.
С чего "самому умному" это всё должно достаться на шару ?
вход новым сейчас конечно дороже
иногда контактирую с новыми соседями; слышу сумму на "обустройство, вступительные и пр." - да, звучит охренительно...
- с другой стороны все расходы и доходы на общие нужды (дороги, охрана, общий свет, налоги на неинд. землю, зарплаты ...) вроде бы прозрачны и разумны по величине... всем всегда доступны...
гугл-перекладач? ганьба....
От що вибори дивотворні роблять!
Т.е. я завтра прихожу в это СТ или в гаражный кооператив, пишу заявление: "хочу земели", мне говорят у нас 2000$ сотка, я иду пишу заявление, что требуют деньги.
В СТ общим собранием его членов установлен размер вступительных и членских взносов, которые платятся в кассу или на банковский счет СТ в национальной валюте, т.е. в гривне, а не лично председателю в баксах.
И за эти два года я общался со всеми, начиная с бабушек и управления благоустройства, и заканчивая адвокатами, следователями, налоговой. Теоретическая демагогия она, конечно, имеет право на жизнь, но очень далека от практики.