 Враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

С полуночи до 18:00 среды, 23 января, противник один раз обстрелял позиции наших войск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.
При этом подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
Напомним, 22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи города Марьинка. Вследствие обстрела получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным разведки, в минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.
Часть оккупированного Бахчисарая осталась без энергоснабжения. Трансформатор не выдержал потуг энергомоста, в результате чего загорелся https://ru.krymr.com/a/news-chast-bahchisaraia-bez-sveta-iz-za-avarii/29726480.htmlНовости уничтоженного оккупантами парка Победы: "Правительство Севастополя представило общественности планировку будущего парка Победы. Теперь его стоит называть придомовой территорией, а реконструкцию за миллиард федеральных рублей - благоустройством чьего-то личного двора. На нарисованных властями планах территория у парка расчерчена под застройку гостиницами, многоэтажками и торговыми центрами. Документы с памятниками археологии и культнаследия людям не показали - скорее всего, все это просто сметут бульдозером. Новый генплан в принципе не подразумевает наличие на территории Севастополя каких-либо памятников", - написали пропагандоны, изучившие документы https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/park-pobedy-zastroyat-mngoetazhkami-gostinicami-i-torgovymi-centrami/
Оккупанты сообщили, что "севастопольцы попросили Овсянникова построить Хирургу гостиницы на Гасфорте". Житель Крыма прокомментировал: "Я правильно понял? Значит, гордые севастопольцы просят госчиновника на бюджетные деньги построить не больницы, детсады, школы и дороги, а частные гостиницы на элитном куске земли для мудака на мотоцикле?". Напомню, ранее оккупанты уже заявляли, что "крымчане сами отказались от украинского электричества". Остается только догадываться, от чего мы еще "сами откажемся" в будущем https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/sevastopolcy-poprosili-ovsyannikova-postroit-hirurgu-gostinicy-na-gasforte/ Ватник спросил: "Подскажите, пожалуйста, как устроиться работать в Росгвардию?". Ватнику ответили: "В Роспартию, зачем?", "Ещё один дармоед", "Контрачи бегут с этой конторы, а он, наоборот, собрался. Да в МО тоже не лучше, насколько знаю, хотя, конечно, смотря где", "Такс-такс, идешь ногами на КПП и говоришь: не хочу служить, хочу контракт, хочу нае*ть минобороны, отслужить 2 года и получать бабки. Вуаля, ты контрактник", "А че уже сразу не в казачество?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1088035470905352192 Из Беларуси к нам еще не перли! Беларусь, выключи рашен телевизор там у себя: "Анонимно. Я живу в Беларуси, летом планирую переехать в Крым. Может, кто-то сталкивался с тем, как менять гражданство? Сколько это будет стоить? И как много займет это времени?". В комментариях настоятельно отговаривали, а также написали: "Т.е. из рабства в рабство?! А ты рисковый" https://twitter.com/KrimRt/status/1088027839310581762
Ватники на севастопольском форуме осознали свою токсичность: "Получается, даже после прописки на материке (прим - в россии), остаешься крымчанином? Следуя вашей и голландского посольства логике, то крымчанин - это пожизненный знак, от которого невозможно избавиться", "Если Крым не признают российским, то да. А что вас удивляет? Вы можете перепрописываться сколько угодно, но ваше российское гражданство, приобретённое в 2014 году в Крыму, многими странами не признаётся. Вас продолжают считать украинцами. И единственными легитимными документами являются украинские, поэтому и просят укр загран. Странный разговор через 5 лет проживания в этой реальности", "Откуда им знать, когда и при каких обстоятельствах приобретено?", "А им не нужно ничего знать. Это называется токсичность. У моего товарища, никогда не имевшего укр паспорт, москвича с 95 года, но с местом рождения Севастополь, недавно были достаточно серьезные визовые проблемы. Как оказалось, из-за одного упоминания в документах названия нашего города" https://twitter.com/Kosstik8/status/1087969119075532800 Не забывайте о том, что даже в самом ватном городе Украины живут наши люди https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1087719850812850182P.S. Предатели думали, что будут жить припеваючи, как телевизор обещал. Но жизнь оказалась рабством, а реальность - токсичной. Токсичное рабство - это то, что россия всегда экспортирует за пределы своих границ.CrimeaUA1
тримайтеся синочки, тихої вам ночки...
***
Я готова за тебе молитися,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитися,
Аби тільки-но він допоміг.
Щоби він захистив у нерівному,
У Святому й важкому бою.
І ти зміг відстояти ріднесеньку,
Україну квітучу свою.
Виростають сини із любов'ю і з гідністю,
Захищають батьків від катів.
Від тієї російської нечисті,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Я благаю тебе, рідний Боженько,
Захисти наших вірних синів.
Дай їм сили, відваги й хоробрості,
В цій безглуздій та клятій війні.