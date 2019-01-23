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 Враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи до 18:00 среды, 23 января, противник один раз обстрелял позиции наших войск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, 22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи города Марьинка. Вследствие обстрела получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным разведки, в минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3107956
 
 
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Чтобы понять что происходит с вырубкой леса в Карпатах, да и по всей Украине в принципе, следует понимать суть работы лесных хозяйств, которые и отвечают за - вырубку леса, за высадку молодняка и за передачу доходов полученных от продажи лесных ресурсов. Лесные ресурсы, относятся к неконторолируемым ресурсам Украины так как количество проданного, может значительно отличатся и отличается в принципе, от сумы переданной в бюджеты страны. Итак - Возьмем Карпаты как пример. Карпаты делят между собой, несколько областей - Ивано-франковская, Закарпатская, Львовская и соответственно, за леса в Карпатах, отвечают лесные хозяйства этих областей. Выручка полученная от продажи лесных ресурсов, передается в бюджеты областных администраций. Часть этих ресурсов 40% областные администрации, переводят в основной бюджет Украины, остальные ресурсы 60% должны распределятся между нуждами области и на развитие лесничих хозяйств - закупка молодняка лесных деревьев, оплата труда лесникам и бригадам подвластным лесникам, закупка техники. Это должно быть так, но происходит совсем иначе. Лесные хозяйства нищие. Если для работы людей насобирать можно по селах, то технику приходится нанимать, а это уже дополнительные расходы. Над лесниками, контроль не производится совсем, поэтому, одно дерево продается для бюджета, три продаются мимо бюджета. С этим согласятся многие кто знаком с лесниками, которые сегодня могут себе позволить гораздо больше, чем работнику завода или учителю например. Областные власти, не ведут контроль за лесниками, так как между лесниками и чиновниками области, имеется договор - Лесничим хозяйствам область не выделяет средства полученные путем продажи лесных ресурсов, а лесники, взамен обеспечиваются приоритетами неприкосновенности. О незаконности вырубки леса, даже не может идти речи, ибо если бы вырубка леса производилась незаконно, область бы бросила на борьбу с нелегалами все подконтрольные силовые структуры. Вырубка производится законно и под контролем областных чиновников. Поэтому, все вопросы относительно вырубки леса, необходимо задавать не в ВР, а тем, кого выбирали люди по местам. Пока журналисты зарабатывают на пиаре кандидатов и распространении лжи, посты должны писать простые люди.
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на крысьме: Рано утром в Симферополе оккупанты провели очередной обыск в доме родителей представителя гражданского формирования "Аскер" Эвелины Арифовой, которая после аннексии выехала на материковую Украину, а обыск прокомментировала так: "Об обысках я узнала из СМИ. Естественно, что я переживаю за своих родителей, но никакого отношения к моей деятельности они не имеют. Сейчас, как стало известно из СМИ, они вручили повестку, что меня обвиняют в уголовном преступлении, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании и никакого отношения к оружию не имею. Я гражданка Украины и отстаиваю свою страну. ФСБ пытается запугать и вытеснить крымских татар из Крыма" https://ru.krymr.com/a/news-akivistka-arifova-ob-obuske-u-roditeley-v-krymu/29725935.htmlОбыск сегодня провели и в Курманском (Красногвардейском) районе Крыма, где нагрянули в дом Эльмиры Абултаровой, сына которой подозревают в участии в "незаконном вооруженном формировании" https://ru.krymr.com/a/news-fsb-obysk-krym-bataljon/29726189.html После обеда оккупанты заявили, что задержали крымчанина, который якобы является "личным охранником" главы общественной организации "Аскер" Ленура Ислямова. Ислямов прокомментировал задержание: "Я не знаю, кто это такой и никогда не видел. Если даже там людей каких-то, которых они показывают, задерживают, для меня они просто крымские татары. У нас в Крыму нет членов батальона. Мне этот человек не известен" https://ru.krymr.com/a/news-lenur-isliamov-prokommentiroval-zaderjanie-v-krimu/29726396.html Оккупанты в Ялте сняли обвинения в "экстремизме в соцсетях" с украинской активистки Ларисы Китайской: "Теперь жду, пока решение вступит в силу, чтобы меня изъяли из списка Росфинмониторинга, чтобы можно было жить спокойно, в мире со своими убеждениями", - сообщила активистка https://ru.krymr.com/a/news-kitaiskaya-larisa-yalta-sniali-obvinenia/29726442.htmlЗдоровье тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова, который удерживается в СИЗО, резко ухудшилось. Подробней прочтите по ссылке http://atr.ua/news/182260-zdorove-edema-bekirova-rezko-uhudsilosНа двух танкерах MAESTRO и CANDY под флагом Танзании, которые загорелись 21 января у берегов Крыма, продолжается пожар. Сохраняется угроза взрыва. По последним данным, спаслись 12 человек, 10 погибли, 10 моряков пропали без вести. Пострадавших моряков доставили в Керченскую городскую больницу №1 только вечером 22 января - спустя сутки с момента возгорания https://ru.krymr.com/a/news-tankeri-chernoe-more-pojar/29725973.html . Посмотрите впечатляющие фото пожара https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1087766670519816192 "Торговые сети россии по-прежнему считают полуостров зоной отчуждения", хотя оккупанты обещали, что после открытия моста все изменится, и российский бизнес ломанется в Крым. Однако, "крымские СМИ делают вывод, что ситуация на продуктовом фронте в Крыму не улучшилась, а скорее, даже ухудшилась". По ссылке прочтите подробней о том, как российские компании чураются Крыма как чумы http://news.allcrimea.net/news/2019/1/23/torgovye-seti-rossii-poprezhnemu-schitajut-poluostrov-zonoi-otchuzhdeniya-112706/В россии нет желающих покупать элитную крымскую недвижимость: "Эксперты отмечают, что пик продаж элитных квартир и вилл пришелся на 2014-й и 2015 годы, когда россияне ожидали признания Крыма. С 2016 г. наблюдается спад интереса к полуострову, а к 2018 г. продажи сошли на нет" http://podpricelom.com.ua/read/economy/v-rossyy-net-zhelayushhyh-pokupat-elytnuyu-krymskuyu-nedvyzhymost.html
Часть оккупированного Бахчисарая осталась без энергоснабжения. Трансформатор не выдержал потуг энергомоста, в результате чего загорелся https://ru.krymr.com/a/news-chast-bahchisaraia-bez-sveta-iz-za-avarii/29726480.htmlНовости уничтоженного оккупантами парка Победы: "Правительство Севастополя представило общественности планировку будущего парка Победы. Теперь его стоит называть придомовой территорией, а реконструкцию за миллиард федеральных рублей - благоустройством чьего-то личного двора. На нарисованных властями планах территория у парка расчерчена под застройку гостиницами, многоэтажками и торговыми центрами. Документы с памятниками археологии и культнаследия людям не показали - скорее всего, все это просто сметут бульдозером. Новый генплан в принципе не подразумевает наличие на территории Севастополя каких-либо памятников", - написали пропагандоны, изучившие документы https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/park-pobedy-zastroyat-mngoetazhkami-gostinicami-i-torgovymi-centrami/

Оккупанты сообщили, что "севастопольцы попросили Овсянникова построить Хирургу гостиницы на Гасфорте". Житель Крыма прокомментировал: "Я правильно понял? Значит, гордые севастопольцы просят госчиновника на бюджетные деньги построить не больницы, детсады, школы и дороги, а частные гостиницы на элитном куске земли для мудака на мотоцикле?". Напомню, ранее оккупанты уже заявляли, что "крымчане сами отказались от украинского электричества". Остается только догадываться, от чего мы еще "сами откажемся" в будущем https://primechaniya.ru/home/news/yanvar-20191/sevastopolcy-poprosili-ovsyannikova-postroit-hirurgu-gostinicy-na-gasforte/ Ватник спросил: "Подскажите, пожалуйста, как устроиться работать в Росгвардию?". Ватнику ответили: "В Роспартию, зачем?", "Ещё один дармоед", "Контрачи бегут с этой конторы, а он, наоборот, собрался. Да в МО тоже не лучше, насколько знаю, хотя, конечно, смотря где", "Такс-такс, идешь ногами на КПП и говоришь: не хочу служить, хочу контракт, хочу нае*ть минобороны, отслужить 2 года и получать бабки. Вуаля, ты контрактник", "А че уже сразу не в казачество?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1088035470905352192 Из Беларуси к нам еще не перли! Беларусь, выключи рашен телевизор там у себя: "Анонимно. Я живу в Беларуси, летом планирую переехать в Крым. Может, кто-то сталкивался с тем, как менять гражданство? Сколько это будет стоить? И как много займет это времени?". В комментариях настоятельно отговаривали, а также написали: "Т.е. из рабства в рабство?! А ты рисковый" https://twitter.com/KrimRt/status/1088027839310581762
Ватники на севастопольском форуме осознали свою токсичность: "Получается, даже после прописки на материке (прим - в россии), остаешься крымчанином? Следуя вашей и голландского посольства логике, то крымчанин - это пожизненный знак, от которого невозможно избавиться", "Если Крым не признают российским, то да. А что вас удивляет? Вы можете перепрописываться сколько угодно, но ваше российское гражданство, приобретённое в 2014 году в Крыму, многими странами не признаётся. Вас продолжают считать украинцами. И единственными легитимными документами являются украинские, поэтому и просят укр загран. Странный разговор через 5 лет проживания в этой реальности", "Откуда им знать, когда и при каких обстоятельствах приобретено?", "А им не нужно ничего знать. Это называется токсичность. У моего товарища, никогда не имевшего укр паспорт, москвича с 95 года, но с местом рождения Севастополь, недавно были достаточно серьезные визовые проблемы. Как оказалось, из-за одного упоминания в документах названия нашего города" https://twitter.com/Kosstik8/status/1087969119075532800 Не забывайте о том, что даже в самом ватном городе Украины живут наши люди https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1087719850812850182P.S. Предатели думали, что будут жить припеваючи, как телевизор обещал. Но жизнь оказалась рабством, а реальность - токсичной. Токсичное рабство - это то, что россия всегда экспортирует за пределы своих границ.CrimeaUA1
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спасибо, что живые!
тримайтеся синочки, тихої вам ночки...
***
Я готова за тебе молитися,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитися,
Аби тільки-но він допоміг.

Щоби він захистив у нерівному,
У Святому й важкому бою.
І ти зміг відстояти ріднесеньку,
Україну квітучу свою.

Виростають сини із любов'ю і з гідністю,
Захищають батьків від катів.
Від тієї російської нечисті,
Що зі зброєю вдерлася в дім.

Я благаю тебе, рідний Боженько,
Захисти наших вірних синів.
Дай їм сили, відваги й хоробрості,
В цій безглуздій та клятій війні.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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