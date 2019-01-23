 Враг обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из гранатометов, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

С полуночи до 18:00 среды, 23 января, противник один раз обстрелял позиции наших войск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

При этом подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

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Напомним, 22 января российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи города Марьинка. Вследствие обстрела получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным разведки, в минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.