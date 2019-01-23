EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Экономика
  562  9
Все про:тарифы (1563) Укрзализныця (1538)

 Повышение тарифов на услуги "Укрзализныци" несет угрозу экономический росту, - директор фонда Блейзера Устенко

Увеличение стоимости услуг "Укрзализныци" на грузовые перевозки несет угрозу экономическому росту Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "5 канала".

По словам Устенко, увеличение тарифа будет означать рост себестоимости для отечественных промышленников и аграриев, что приведет к снижению экспорта и неполучения около 3% ВВП страны.

"Если цена на экспорт снизится, скажем, на 10 процентных пунктов, это означает, что мы с вами недополучим к нашему ВВП около трех процентов. Десятипроцентное увеличение тарифа может одновременно означать увеличение себестоимости и для металлургов, и для химиков, и для аграриев. А это уже, в общем, угроза для потенциального экономического роста", - заявил Устенко.

По словам Устенко, действия "Укрзализныци" могут быть неуместны, особенно в вопросах собственных расходов, в том числе закупок.

"Насколько правдивы расходы, которые заложены в себестоимость? Насколько уместны, например, заработные платы и премии, выплачиваемые топ-менеджерам в "Укрзализныце"? Второй вопрос - это насколько правильные или неправильные закупки, которые делает "Укрзализныця", потому что они закупают достаточно много, насколько они прозрачны, понятны, и насколько не завышены цены при этих закупках?", - отметил Устенко.

Как сообщалось ранее, повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныцей" запланировано почти на четверть в течение года. Это стало уже традиционной политикой государственного монополиста, ранее тарифы поднимались в 2017, в 2016 годах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за повышения тарифов "Укрзализныци" химики, аграрии и металлурги оказались в группе риска, - эксперты

Источник: https://censor.net.ua/n3107954
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"экономический росту"? Перевод с китайского?
 показать весь комментарий
 
сраный директор сраного фонда сраного блейзера сраный устинов... Повышение тарифов на услуги "Укрзализныци" несет угрозу экономический росту, - директор фонда Блейзера Устенко - Цензор.НЕТ 8296
как нам виницкий директор рынка объясняет, "...повышение тарифов на услуги.." ведет к росту ВВП...
а кто проти цього - той популист !
 показать весь комментарий
 
 
У нас все дыры только повышением цен закрывают, так уж повелось.
Правительство показывает пример.
 показать весь комментарий
 
 
Экономическому росту? Сабж просто хлеб у Петросяна отбирает...))
 показать весь комментарий
 
Якщо корову менше кормити і частіше доііти, то сразу стане економічно вигідно утримувати таку тварину.
 показать весь комментарий
 
зрадофилы, не мешайте зализныце вас наёжывать и тырить деньги.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышение тарифов на услуги "Укрзализныци" несет угрозу экономический росту, - директор фонда Блейзера Устенко
 
 
 
 
 
 вверх