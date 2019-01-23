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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Давос (279) МВФ (2634) Лагард (106)

 Порошенко в Давосе провел встречу с главой МВФ Лагард

Президент Украины Петр Порошенко начал свой визит на Всемирный экономический форум в Давос и провел встречу с главой МВФ Кристин Лагард.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Порошенко в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Рабочий визит в Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума начал со встречи с Директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Мы обсудили состояние развития сотрудничества Украина-МВФ и начало реализации новой программы "Стенд-бай", а также перспективы экономического роста Украины в 2019 году.

Благодарен госпоже Лагард за высокую оценку в проведении реформ в Украине и уверенность в успешной реализации всей программы сотрудничества в течение 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3107949
 
   
 Топ комментарии
 
Хто зараз заміщає Порошенко,поки він у Давосі,і звідки він знає що Пуйцін не нападе?
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С этого политического трупа пороха уже ничего хорошего не будет, можно его уже на свалку истории выкидывать.
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Петья ти живъешь лучше всех президентов мира вместе взятых, кроме Хуйла ,что значит дай??? Не для себя ради, я в Навоз с головой в Давосе макаюсь, Лагардушка ты вон тоже поправилась .... да посто брат Югик памигает, ухи просит чтобы ухуярить в мае ....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Давосе провел встречу с главой МВФ Лагард
 
 
 
 
 
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