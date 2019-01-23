 Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"

Об этом адвокат Януковича написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Сердюк сказал, что суд и прежде якобы нарушал основы уголовного производства. В частности, по его словам, суд отказался изучать предоставленные защитой доказательства, и также будто отказался заслушать Януковича на дебатах и ​​его последнее слово.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтра, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласит приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Прокуроры требуют для Януковича максимального наказания – 15 лет лишения свободы.

Ранее на судебных прениях адвокаты пытались убедить суд в том, что Янукович сбежал в результате "государственного переворота".

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