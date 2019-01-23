 Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"

Об этом адвокат Януковича написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме того, Сердюк сказал, что суд и прежде якобы нарушал основы уголовного производства. В частности, по его словам, суд отказался изучать предоставленные защитой доказательства, и также будто отказался заслушать Януковича на дебатах и его последнее слово.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтра, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласит приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Прокуроры требуют для Януковича максимального наказания – 15 лет лишения свободы.
Ранее на судебных прениях адвокаты пытались убедить суд в том, что Янукович сбежал в результате "государственного переворота".
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,Будет чтодным или ничтожным ,но Хряк в Украине больше не появится. Так и откинет копыта в ростове в изгнании. а сунется к бандеровцам и хунте- придеться снова вспоминать как правильно чифирить и по фене ругаться
Це свідомі дії, або це суцільна фахова непридатність?
Живет себе у путина на даче,в тенис играет.
В клинике израильской лечится...
Оно не лишает его права на защиту.
ЕСПЧ.
А не устраивайте цирк со смертельной болезнью.
Ты же то же утверждаешь что это ухудшает его положение.
А что насчет положения потерпевших?
Родственников погибших и т.д.?
Или по?
и шо б за 3 гривны можно было б него палкой потыкать.
совпадение..
- ну и овощ ему в помощь
- в смысле
- в смысле - и хрен с ним...
Ну дык - какой подсудимый, такой и приговор...