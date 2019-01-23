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 Политика Украины, Общество
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Все про:приговор (721) Сердюк (31) суд (21711) Янукович (30422)

 Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"

По словам Виталия Сердюка, суд нарушил процедуру оглашения приговора, не вызвав на завтрашнее заседание ни самого экс-президента, ни его защитников.

Об этом адвокат Януковича написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Сердюк сказал, что суд и прежде якобы нарушал основы уголовного производства. В частности, по его словам, суд отказался изучать предоставленные защитой доказательства, и также будто отказался заслушать Януковича на дебатах и ​​его последнее слово.

Также на Цензор.НЕТ: "Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет - причины", - судья Девятко дал Януковичу последний шанс выступить в суде

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, завтра, 24 января, Оболонский районный суд Киева огласит приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Его обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Прокуроры требуют для Януковича максимального наказания – 15 лет лишения свободы.

Ранее на судебных прениях адвокаты пытались убедить суд в том, что Янукович сбежал в результате "государственного переворота".

Читайте на Цензор.НЕТ: Янукович не выступил с последним словом в деле о госизмене: судьи вынесут приговор

Источник: https://censor.net.ua/n3107948
 
 
 Топ комментарии
 
Так в чем проблема тогда? Пусть Янучара приедет в Украину, если приговор "юридически ничтожный". Чего ему бояться? Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 8434
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овоща в клетку, клетку на йолку, йолку на Крещатик.
и шо б за 3 гривны можно было б него палкой потыкать.
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Действующая кремлядь не сдаст. Как и их возможные «преемники». Он слишком много знает об участии действующей верхушки рф в крымских и донбасских событиях. И может дать детальные показания. Он своеобразных заложник
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Так в чем проблема тогда? Пусть Янучара приедет в Украину, если приговор "юридически ничтожный". Чего ему бояться?
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Он разве не при смерти в израильской клинике?
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Ну вот куда ты спешишь??? Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 4759У всех этот вопрос возник.Ну и пусть приедет,посмотрим кто ничтоже.Приговор,или шапкокрад. Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 1189
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Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"

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,Будет чтодным или ничтожным ,но Хряк в Украине больше не появится. Так и откинет копыта в ростове в изгнании. а сунется к бандеровцам и хунте- придеться снова вспоминать как правильно чифирить и по фене ругаться Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 2260
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чомусь не здивований. Навіщо давати шанс овочу оскаржити в Европейському суді ці дії?
Це свідомі дії, або це суцільна фахова непридатність?
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Уголовный закон ухудшающий положение подсудимого не может быть применён. Заочное осуждение было введено после инкриминируемых Януковичу деяний. Филькина грамота. Я не знаю чем они думали
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А чем заочное ухудшает его положение?
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По моему даже улучшает.
Живет себе у путина на даче,в тенис играет.
В клинике израильской лечится...
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Что не имеет отношения к его правовому статусу подсудимого
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лечится там где и лечился- у алтайских шаманов. Правда,по пеньках уже не скачет как в Межигорье. Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 9414
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долго рассказывать если ты сам не понимаешь
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Это не правда то что ты хочешь рассказать.
Оно не лишает его права на защиту.
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Ограничивает и очень сильно. Поверь, для любого специалиста в области уголовного права это бесспорно.
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Идите в суд.
ЕСПЧ.
А не устраивайте цирк со смертельной болезнью.
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Я про адвокатов овосча.
Ты же то же утверждаешь что это ухудшает его положение.
А что насчет положения потерпевших?
Родственников погибших и т.д.?
Или по?
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Нет не пох.ю. Но как правильно говорил Шарапов если мы станем использовать закон как захотим это не закон будет а кистень. Я ненавижу Януковича. Я был на майдане. Я ходил на штурм ОГА и попадал под жесткий разгон. Просто у меня стажа в уголовном процессе больше пятнашки. В том числе адвокатского.
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И я вижу проблемы этого процесса. И могу предполагать чем он может закончится. А все из-за того что кто-то очень сильно хочет к 28 марта заработать бонусы на этом процессе
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Народ не спорьте!При наших законах,ЛЮБОЙ самый справедливый и правильный приговор адвокаты обос.т,оскаржат плять,и будут тянуть апеляции до бесконечности.Тут коба в чём то прав был,тройка,приговор,расстрел.Вместе с адвокатами!
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Дело не в адвокатах а в прогнивших судах. Это претензия к порошенко
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Овоч ще встигає подати доки в ЦВК. От буде радість для Йулі!
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Нет он не проживает в Украине последние 10 лет. Если правильно требования помню.
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Він втік 22 лютого 2014 року. Тобто менше 5 років тому. Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 3768
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В соответствии со статьёй 103 Конституции Украины, президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования сроком на пять лет. Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий на Украине в течение 10 последних перед днём выборов лет и владеющий государственным языком.
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так на суде же установили, что янек покинул территорию украины всвязи с угрозой его жизни, значит ему льгота по этому пункту
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овоща в клетку, клетку на йолку, йолку на Крещатик.
и шо б за 3 гривны можно было б него палкой потыкать.
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За такой аттракцион можно и по соточке заплатить.
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Не...3 грн. за один тычок палкой.А плюнуть в него-бесплатно!
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А адвокатик то приоделся, расцел весь, обурел, прям не подходи, дерзкий такой стал благодаря денежкам Овоща
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Та які проблеми? Хай Батя приїжджає, особисто пересвідчиться.
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приговор ничтожный и янукович ничтожный..
совпадение..
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Повесить адвоката вместе с Овощем, и все дела.
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Кремляди его сами на колбасу пустят когда не нужен станет
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Рано или поздно его сдадут. Дай бог чтобы эта тварь до этого времени дожила.
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Действующая кремлядь не сдаст. Как и их возможные «преемники». Он слишком много знает об участии действующей верхушки рф в крымских и донбасских событиях. И может дать детальные показания. Он своеобразных заложник
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***
- ну и овощ ему в помощь
- в смысле
- в смысле - и хрен с ним...
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Азирова уже оправдали,за расстрел на майдане никто не сидит, все рыги целые, рвуться к власти, Ахметка вообще в шоколаде, так что Янеку ничего не угрожает.
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його відвідає гость з льодорубом і ісполніт унічтожний пріговор
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Имхо, но гора родит мышь. Смысл в наказании. А оно будет чисто виртуальным.
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Подождите..Янык еще баллотироваться в президенты будет..еще есть время..сделают в суде-невиновный! ..))))))
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в роли адвоката дьявола - киану ривз, в роли януковоща - аль пачино ))
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"утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"...
Ну дык - какой подсудимый, такой и приговор...
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адвокатишка оговорился. уничтожним будет приговор )
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Головне щоб вирок був довічним. Тоді янику сидіти не пересидіти. Після розвалу хуйлостану або Північна Корея, або Венесуела, або камера з вікнами на Південь.
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Справа в тому ,що янукович НЕ ВБИВАВ і держзради не було.До сих пір не доведено в суді,що янукович віддав наказ беркуту,а луценко на майдані був у курсі,що 20.02.2014 стрілятиме на майдані беркут.
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Звісно ж не вбивав! Хіба ж хряк бігав по Києву в костюмі омонівця та кидав гранати? Не було такого! Адвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным" - Цензор.НЕТ 1358 Він взагалі не вкурсі усього був!
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Не давав він наказ вбивати.Луценко і К надіялись,що янукович віддасть наказ стріляти.
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Говорят это петя с палубием бегал что бы прийти к власти га крови майдана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Януковича утверждает, что приговор его клиенту будет "юридически ничтожным"
 
 
 
 
 
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