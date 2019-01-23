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 Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним

Военнослужащий ООС попал в плен к боевикам "ДНР" в ночь на среду. Об этом рассказал представитель "народной милиции" террористической группировки "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Остров., со ссылкой на ресурсы террористов.

По его словам, боевики задержали десантника 79 бригады ВСУ.

"Вчера под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве 4 (человек)... предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину. Трое (бойцов ООС) незамедлительно бежали, бросив сотоварища", - рассказал террорист.

По словам боевика, десантник якобы добровольно сдался представителям незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский разведчик пропал на Донбассе в районе выполнения боевого задания

Источник: https://censor.net.ua/n3107945
 
 
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плохо, но теперь держись, десантник.
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Тримайся хлопче.Україна з тобою.
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че та мы отстаем по пленениям значительно вижу я
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Просто крысы сидят тихо и не отсвечивают. А мы активны... Отсюда и проблемы(
Держись, Брат!!!
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злой крот - нужно прямо завтра перевести его родным 100 000 гривен, так же как нашим героям морякам...
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İskender Boz - это хорошо получается у полиции с нац.гвардии....

Наверное уже разучивают фигуру какую нибудь.... - скорее всего в виде волка ..
Эмблема ССО - волк..., президент утвердил на днях...
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Может Петя поговорит со своими торговыми партньорами чтобы отпустили. Все таки между Украиной и РФ торговые отношения растут.
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Так АТО Петя уже год как закончил. Обещал закончить АТО и закончил хоть и с опозданием.
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у террористов не быват пленных, только заложники.
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потужними безальтернативними мирними флешмобами відповімо ?!
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Костянтин Болтівець - можно еще шарики запустить в форме украинского флага....

В принципе солдатик поступил верно - так же как наши морячки...
И в самом деле не ждать когда тебя ранят или не дай Бог убьют...
Так что да.... - Герой!..

Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним - Цензор.НЕТ 8100 IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
путенские уже веселятся

Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним - Цензор.НЕТ 4113
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А чому троє інших ,,по тапкам дали,, а не рятували товариша?
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може прикривав відхід . шо сєпар тобі правду скаже
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На войне как на войне, и не слушайте бредни козломордых, там правды не было нет и не будет.
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Снайпер снял жЫвотное
только линк на скрин бо много мата

https://pbs.twimg.com/media/Dxmc9QeUwAAKS9s.jpg
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Это не есть хорошо.Уже третий с нового года.они шо,сами по себе гуляют.?
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українського розвідника.. на українській землі.. "взяли в полон" .. Сюрреалізм якийсь. Прокацаплені бандюгани, гопота та вишкребки з російської армії ... в полон..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним
 
 
 
 
 
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