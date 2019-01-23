 Террористы заявили о пленении бойца 79-й ОАМБ и обещают пресс-конференцию с ним

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Остров., со ссылкой на ресурсы террористов.
По его словам, боевики задержали десантника 79 бригады ВСУ.
"Вчера под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве 4 (человек)... предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако группа противника нарвалась на сигнальную мину. Трое (бойцов ООС) незамедлительно бежали, бросив сотоварища", - рассказал террорист.
По словам боевика, десантник якобы добровольно сдался представителям незаконных вооруженных формирований "ДНР".
Держись, Брат!!!
Наверное уже разучивают фигуру какую нибудь.... - скорее всего в виде волка ..
Эмблема ССО - волк..., президент утвердил на днях...
В принципе солдатик поступил верно - так же как наши морячки...
И в самом деле не ждать когда тебя ранят или не дай Бог убьют...
Так что да.... - Герой!..
IgorGirkin @GirkinGirkin 1 ч.1 час назад
путенские уже веселятся
только линк на скрин бо много мата
https://pbs.twimg.com/media/Dxmc9QeUwAAKS9s.jpg