 В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он отметил: "Юлия Тимошенко пообещала на съезде подать в отставку через 100 дней своего президентства: "С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня".
Что ж, к отставке Юлия Владимировна может готовиться уже сегодня - ведь одно из главных ее предвыборных обещаний - снизить цену на газ в 2 раза она не выполнит ни за 100 дней ни за 200.
Во-первых, Тимошенко в первые сто дней не будет иметь рычагов законодательных - парламентские выборы пройдут только в октябре. А значит, ни своего правительства, ни своего генпрокурора ни главу СБУ Тимошенко без согласия этого состава Рады не сможет назначить, не говоря уже о законопроектах. Так что как снизить цены, если это все в руках Кабмина? И еще вопрос, сумеет ли она, в случае избрания президентом, создать устойчивое большинство в парламенте. Чтобы это сделать, надо заручиться доверием избирателей.
Во-вторых, что делать с программой МВФ, который требует повышения цен на жилищно-коммунальные услуги до рыночного уровня? Отказаться от сотрудничества с МВФ? А где тогда искать средства для покрытия текущих долговых обязательств? Больше нигде не дадут.
В-третьих, снижение цен снизит и рентабельность добычи своего газа. Проблема в низком уровне доходов граждан, это из надо повышать, а не снижать цены административными методами.
Тимошенко создает завышенные ожидания, которые невозможно выполнить, и в случае ее победы всего через полгода на парламентских выборах ее политическая поддержка может исчезнуть как пыль. Популизм в Украине работает не в плюс, а в минус, и забивает хорошее впечатление от полезных дел, пора бы уже на примере своего премьерства и на примере президентства Петра Алексеевича выучить".
(Це те саме/так само що написали і Ви.)
Бутусов эксперт в газодобыче? С чего такая уверенность в нерентабельности? За долги перед МВФ должен переживать прежде всего сам МВФ, а не кто либо занимавший у него.
Вот даже у Вас - это уже болтовня... Общие, но пустые формулировки.
Назовите конкретные на Ваш взгляд эти самые несколько насущных реформ?
Что значит их запустить...? Назовите конкретные действия "запуска" - где? в чем? как? каким способом? за счет чего? и почему так/таким образом а не иначе должен быть - этот запуск реформ?
Думаю не ошибусь, что у нас большинство людей о "реформе" имеют представление как об улучшении их жизни но как о некой созданной "халяве" от государства.
Когда... Цены - низкие, зарплата - высокая, доллар - дешевый. и т.д.
Реформы, особенно в экономике - это "шоковая терапия" как в Польше в 90-х , когда сначала на несколько лет идет ухудшения потребительской жизни и недовольство граждан.
Поднятие цены на газ это и есть элемент "шоковой терапии"
П.С. Сколько лет длилось недовольство поляков? Думаю что гораздо меньше пяти лет. Главное, что люди видели - страна, пусть и медленно, меняется. А что увидели украинцы за 5 лет от Пороха? Томос? Безвиз? Парад военный? Много пустых слов и НИКАКИХ изменений по сути. Ноль!
В ответ:
Рост ВВП Украины
2016 - 2.441%
2017г. - 2.525%
2018г. - 3.2% Последние 3 года тенденция роста ВВП почти аналогична польским показателям по Вашим данным. При этом в Польше тогда не было войны и такой резкой ломки экономики (большой % связи с рассейской экономикой)
Вы наводите пример в Польше "Уже в 92 году рост валового снутреннего продукта достиг 2.5%. " посылаясь на цифры % При этом, о таких же цифрах % в росте ВВП 2016г - 2.441% и т.д. Украины пишите как об стагнации и статистической погрешности. Вы ложью отрицаете явное и применяете двойные стандарты.
Мною указан как раз темп роста экономики 2016 - 2.441% 2017г. - 2.525% 2018г. - 3.2%а не какие то доли процента. Вы, по не осведомленности и незнании что такое ВВП путаете темп роста ВВП с его междугодичным приростом.
Объясню о ВВП как для 4-классника на.... пусть... на пирожках.
Модель ВВП в польком варианте;
Допустим....
Вы за 1991 год испекли и реализовали 1000 пирожков. Это есть Ваше ВВП за 1991г..
В 1992 году испекли и сумели продать 1025 пирожков. это новое достигнутое ВВП с приростом в (1025 - 1000) = 25 пирожков.
Считаем темп роста ВВП в процентах:
Для 1992г.
1000 пр. + 2.5% = 1025 пр.то и есть, (1025 - 1000) =25 Темп роста ВВП на 25 пирожков или на 2.5% в год. по сравнению с 1991 годом.
Далее... продолжаем применять польские %%
Для 1993 года; берем 1025 пирожков (как достигнутый показатель ВВП предыдущего года) + 3.74% = 1063 пирожка. ВВП увеличилось на (1063 - 1025) = 38 пирожка с темпом роста в 3.74%
Для 1994 года: 1063 пр. + 5.29% = 1119 пирожков. ВВП увеличилось на (1119 - 1063) = 56 пирожков с темпом роста в 5.29%
Сравниваем с украинскими процентами за 3 года.
2015г условный, изначальный отсчет в 1000 пирожков как ВВП.
2016 г. 1000 пр. +2.44%= 1024 пирожка. Темп роста (1024 -1000) = 24 пирожка или на 2.44%
2017 г. 1024 пр. + 2.52% = 1050 пирожка. Темп роста (1050 -1024) = 26 пирожка или на 2.52%
1018 г. 1050 пр. +3.2% = 1083 пирожка. Темп роста (1083 -1050) = 33 пирожка или на 3.2 %
Вы утверждали:
1. об "очевидной стагнации" - стагнация - это застой в экономике.
Как видите математика говорит что Вы по неуцтву своему - не правы. Поскольку нет застоя а есть планомерное увеличение показателей. Не на много отличающихся от Польских по отношению к общему ВВП.
2. "микро рост в рамках статистической погрешности"
Глупость - говорить о межгодичном %приросте как о микроросте, спутав с % темпом роста ВВП
и о какой надуманной "статистической погрешности" речь?
И еще... для Вас зрадоботов аргумент для сравнения .
рост ВВП за 2017 г.
Европейский союз - 2.3%
США - 2.3 %
Франция - 1.8 %
Норвегия - 1.8 %
Великобритания -1.8 %
Япония - 1.7 %
Италия - 1.5 %
Швейцария - 1.1 %
Греция - 1.4 %
Дания - 2.1 %
Швеция - 2.4 %
Германия - 2.5 %
Украина 2.5 % (в 2018 году рост 3.2%)
P.S. Ну и как всегда у ботов не обошлось без некоторой подтасовки. Рост ВВП Украины за 2015 год (полноценный год президенства пороха) МИНУС 10%. А ,также, рост экономики Польши в 1995 году - 7.5%. Добавьте эти цифры к свой истории про пирожки. Посмеемся. Боты такие боты!
2. "Искать того напрасно кто не желает чтоб его нашли" - эта метафора к Вашим словам:
"Много пустых слов и НИКАКИХ изменений по сути. Ноль!"
При таком утверждении, напрасно Вам говорить об изменениях если Вы их не желаете видеть и любыми способами будете их отрицать.
3. Если Вы "снабженец" ссылками да еще и полезными - будем рады их увидеть.
То есть, даже для наших известных журналистов не так важна, например, борьба с коррупцией и реальное наказание воров, с конфискацией наворованного.
Они утверждают, что в нашей стране важна только цена на газ.
Но прав был Саакашвили, когда говорил, что Украина - очень богатая страна.
Просто олигархи и чиновники непомерно жадные. Хапают без остановки.
Вот, забрать у них наворованное - и есть Юлина задача. И бюджет сразу же наполнится.
Хотите примерно уловить что и как там устроено - послушайте своими ушами про всех основных участников этих "схем" и огромных "прибылях" нашей власти.
Петр Пятый. Глава 18: "Коррупция ПАПЫ в лицах". Александр Онищенко - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
із пальца,вєстімо
"Коррупция ПАПЫ в лицах" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
Вопрос не в "окткуда", а в "куда?!" Это всё уходит мимо казны в руки избранных нами же аферистов и казнокрадов. Вот куда так стремится Юля, вот что её так манит. Вот почему она и её инвесторы готовы тратить огромные деньги на её рекламу, на троллей, на заказных блогеров и "чёрный пиар" конкурентов. Она там получит такие деньжищи!..
а по суті є простий механізм тимчасово виконуючих обов'язків яким нинішня влада дуже добре користується. до речі тимошенко вже казала що достатньо просто указом президента зупинити будь яку постанову уряду в том числі і по підвищення ціни на газ
Если изберут Юлю, то и порошенковские воры точно скучать не будут. Они уже и сейчас в напряге.
А порошенко им всем говорит: "Если меня не изберут, вам всем хана! Так что подсуетитесь, чтобы Тимошенко не выбрали!".
Поэтому тролли денно и нощно стараются обливать Юлю помоями. За государственный, кстати, счет.
Но и юлины тролли не отстают. Они уже больше года безрезультатно пытаются поднять её рейтинги в инете, размещая огромное количество рекламы и заказных статей от неизвестных блогеров. Хорошо, что современная молодёжь понимает разницу между настоящими делами и пустыми обещаниями. Они будут голосовать за новых людей, способных провести реальные реформы в стране. И это точно не старые казнокрады Юля или Петя.
Совершенно верный вопрос. Не могут пчёлы быть против мёда. А аферистка Юля не может быть против уже налаженных Порошенко "схем" по выводу денег из энергетики Украины. Она их сама возглавит.
01.01.19 10:51 В Украине подорожало отопление.
Н а д е е м с я . что Ю.ТИМОШЕНКО -
вернет в Украину Гражданам возможность - устанавливать в квартирах и домах
Автономное Отопление -э л е к т р и ч е с к о е или газовое без ограничений -
как было в ее постановлении в 2005 году .
Без б а р ы г - сидящих на бумагах и набивающие карманы для оффшоров .
Чего им беспокоится - их семьи давно уже на Лазурных Берегах Франции и Баден-Бадене ,
а Украина и Граждане Украины лишь способ добычи д а р о в ы х активов .
Давайте уточним, Геннадий, что Вам реально нужно. Хотите просто оскорбить меня? Так это бесполезные попытки, можете не тратить свои силы.
Хотите что-то обговорить или рассказать какие-то факты? Я с интересом послушаю. И, может быть, даже отвечу.
На всякий случай, если Ваш вопрос был про написанные мной "вещи", то я подкреплю свой предыдущий комментарий фамилиями и суммами, возможно Вам будет интересно:
"Коррупция ПАПЫ в лицах". Александр Онищенко - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
И так кто тут настоящий предатель? Те кандидаты, которые готовы искать пути освобождения оккупированных территорий и сохранения жизни нашим патриотам? Или Порошенко, который отдал наши земли в управление Путину и "заморозил" войну ради возможности под прикрытием войны крутить в стране свои аферы?
Кому, як не Юлію Володимирівні знати реальні механізми, як знити ціну на газ, коли ціна видобування значно дешевша, ніж та, яку ми маємо на сьогодні.
+ Президент має своїм механізми впливу, які можна використовувати