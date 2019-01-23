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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Тимошенко (24072) Бутусов Юрий (1607)

 В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

В случае победы на президентских выборах Юлия Тимошенко, не имея значительного влияния в парламенте (для принятия законопроектов или кадровых вопросов), не сможет выполнить свои обещания, и должна будет сдержать слово и через 100 дней уйти в отставку.

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Юлия Тимошенко пообещала на съезде подать в отставку через 100 дней своего президентства: "С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня".

Что ж, к отставке Юлия Владимировна может готовиться уже сегодня - ведь одно из главных ее предвыборных обещаний - снизить цену на газ в 2 раза она не выполнит ни за 100 дней ни за 200.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко - украинцам: Если за 100 дней "очевидных результатов" не будет, я покину пост президента. ВИДЕО

Во-первых, Тимошенко в первые сто дней не будет иметь рычагов законодательных - парламентские выборы пройдут только в октябре. А значит, ни своего правительства, ни своего генпрокурора ни главу СБУ Тимошенко без согласия этого состава Рады не сможет назначить, не говоря уже о законопроектах. Так что как снизить цены, если это все в руках Кабмина? И еще вопрос, сумеет ли она, в случае избрания президентом, создать устойчивое большинство в парламенте. Чтобы это сделать, надо заручиться доверием избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый потроллил Тимошенко, призвав снять свою кандидатуру в его пользу

Во-вторых, что делать с программой МВФ, который требует повышения цен на жилищно-коммунальные услуги до рыночного уровня? Отказаться от сотрудничества с МВФ? А где тогда искать средства для покрытия текущих долговых обязательств? Больше нигде не дадут.

В-третьих, снижение цен снизит и рентабельность добычи своего газа. Проблема в низком уровне доходов граждан, это из надо повышать, а не снижать цены административными методами.

Тимошенко создает завышенные ожидания, которые невозможно выполнить, и в случае ее победы всего через полгода на парламентских выборах ее политическая поддержка может исчезнуть как пыль. Популизм в Украине работает не в плюс, а в минус, и забивает хорошее впечатление от полезных дел, пора бы уже на примере своего премьерства и на примере президентства Петра Алексеевича выучить".

Также смотрите: Съезд "Батькивщины" выдвинул Тимошенко кандидатом в президенты Украины (обновлено). ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3107944
 
   
 Топ комментарии
 
пропал Бутусов! сейчас его юлиботы растерзают В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке - за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3835!
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Бутусову ли не знать, что Тимоха "шо дихне, то збрехне")
У её лохтората память как у земляных червей, через 100 дней они и не вспомнят, что вона там обещала.
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В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке - за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4536 В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке - за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4536 В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке - за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4536 Любі мої лохи, ніякої відставки не буде!
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Знизити тарифи на газ можна дуже швидко. Було б бажання. Що стосується МВФ, то ці кошти не йдуть в економіку України, а розміщуються Нацбанком в облігації США та ЄС. Україна легко обійдеться без цих коштів.
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Знизити своє споживання газу/комунальних послуг Вы можете дуже швидко. Було б бажання. Що стосується Вашого доход/доброботу то ці кошти не йдуть на їх раціональне використання а тратятся бездумно. Ви, ваша сім'я легко обійдеться і без отриманних коштів і зарплати.
(Це те саме/так само що написали і Ви.)
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Україні не потрібні кредити МВФ. Україні треба договір з цією структурою переукласти. Той, що уклала Яресько. Ось, де кабальні умови, а не Юлін договір. Україні Яресько з Шпигуном зробили зашморг цим договором і тепер на "українське економічне диво" Україна не має права
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У Бутусова нарушение причинно-следственных связей. С чего он взял, что "очевидные результаты" - это снижение вдвое цен на газ?
Бутусов эксперт в газодобыче? С чего такая уверенность в нерентабельности? За долги перед МВФ должен переживать прежде всего сам МВФ, а не кто либо занимавший у него.
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нынешний президент тоже обещал многое и далеко ен все выполнил, и ничего, до отставки не дошло, и в попу его активно целуете
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Наивный Бутусов. Сделать это как два пальца. Сперва поднимаешь цену на газ в 4 раза, потом снижаешь в 2 и, оп... Обіцянка виконана.
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Да, это схема вашего президента, это вы хорошо запомнили, вижу!
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А кто сказал что цена на газ ето единственный результат который должна и способна продемонстрировать Тимошенко? Достаточно запустить несколько самых насущных реформ и вопрос цены на газ отойдет на второй план. Не дешевый газ нужен людям в первую очередь. Нужна надежда на глобальные перемены в стране. Нужно свидетельство начала этих перемен. И , действительно, если за первые же 100 дней ничего кроме болтовни не будет - можно будет и на Тимошенко ставить крест. Только не надо сводить всё и вся к цене на газ (тем более что это вопрос не зависящий полностью от Юли).
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"Достаточно запустить несколько самых насущных реформ "
Вот даже у Вас - это уже болтовня... Общие, но пустые формулировки.
Назовите конкретные на Ваш взгляд эти самые несколько насущных реформ?
Что значит их запустить...? Назовите конкретные действия "запуска" - где? в чем? как? каким способом? за счет чего? и почему так/таким образом а не иначе должен быть - этот запуск реформ?
Думаю не ошибусь, что у нас большинство людей о "реформе" имеют представление как об улучшении их жизни но как о некой созданной "халяве" от государства.
Когда... Цены - низкие, зарплата - высокая, доллар - дешевый. и т.д.
Реформы, особенно в экономике - это "шоковая терапия" как в Польше в 90-х , когда сначала на несколько лет идет ухудшения потребительской жизни и недовольство граждан.
Поднятие цены на газ это и есть элемент "шоковой терапии"
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Вы на самом деле не понимаете о каких реформах идет речь или придуриваетесь? В первом случае могу снабдить вас ссылками на полезную литературу по теме.
П.С. Сколько лет длилось недовольство поляков? Думаю что гораздо меньше пяти лет. Главное, что люди видели - страна, пусть и медленно, меняется. А что увидели украинцы за 5 лет от Пороха? Томос? Безвиз? Парад военный? Много пустых слов и НИКАКИХ изменений по сути. Ноль!
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Реформы Бальцеровича начались в 90 году. Уже в 92 году рост валового снутреннего продукта достиг 2.5%. В 93 - 3.74%. 1994 - 5.29%, 1995 - 6.95%....Ну и так далее. Сравнивать "реформами" Барыги смешно, потому что никаких реформ последний и не проводил вовсе.
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Хоть это немного по существу и без "пустозвонной словесной воды"
В ответ:
Рост ВВП Украины
2016 - 2.441%
2017г. - 2.525%
2018г. - 3.2% Последние 3 года тенденция роста ВВП почти аналогична польским показателям по Вашим данным. При этом в Польше тогда не было войны и такой резкой ломки экономики (большой % связи с рассейской экономикой)
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Ваши цифры это очевидная стагнация (микро рост в рамках статистической погрешности).
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Я писал об Вашем отрицании... и был прав.
Вы наводите пример в Польше "Уже в 92 году рост валового снутреннего продукта достиг 2.5%. " посылаясь на цифры % При этом, о таких же цифрах % в росте ВВП 2016г - 2.441% и т.д. Украины пишите как об стагнации и статистической погрешности. Вы ложью отрицаете явное и применяете двойные стандарты.
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По вашим цифрам темп роста экономики Украины за последние 3 года равняется чему-то около пятой доли процента. Для сравнения , в приведенном мной польском примере он не меньше 1.5% в год (в среднем). То есть, в 5 с половиной раз больше украинского. И вы утверждаете что ситуации аналогичные? Кто же из нас пытается выдать желаемое за действительное?
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"По вашим цифрам темп роста экономики Украины за последние 3 года равняется чему-то около пятой доли процента." - Абсолютно не верное утверждение.

Мною указан как раз темп роста экономики 2016 - 2.441% 2017г. - 2.525% 2018г. - 3.2%а не какие то доли процента. Вы, по не осведомленности и незнании что такое ВВП путаете темп роста ВВП с его междугодичным приростом.
Объясню о ВВП как для 4-классника на.... пусть... на пирожках.
Модель ВВП в польком варианте;
Допустим....
Вы за 1991 год испекли и реализовали 1000 пирожков. Это есть Ваше ВВП за 1991г..
В 1992 году испекли и сумели продать 1025 пирожков. это новое достигнутое ВВП с приростом в (1025 - 1000) = 25 пирожков.
Считаем темп роста ВВП в процентах:
Для 1992г.
1000 пр. + 2.5% = 1025 пр.то и есть, (1025 - 1000) =25 Темп роста ВВП на 25 пирожков или на 2.5% в год. по сравнению с 1991 годом.
Далее... продолжаем применять польские %%
Для 1993 года; берем 1025 пирожков (как достигнутый показатель ВВП предыдущего года) + 3.74% = 1063 пирожка. ВВП увеличилось на (1063 - 1025) = 38 пирожка с темпом роста в 3.74%
Для 1994 года: 1063 пр. + 5.29% = 1119 пирожков. ВВП увеличилось на (1119 - 1063) = 56 пирожков с темпом роста в 5.29%
Сравниваем с украинскими процентами за 3 года.
2015г условный, изначальный отсчет в 1000 пирожков как ВВП.
2016 г. 1000 пр. +2.44%= 1024 пирожка. Темп роста (1024 -1000) = 24 пирожка или на 2.44%
2017 г. 1024 пр. + 2.52% = 1050 пирожка. Темп роста (1050 -1024) = 26 пирожка или на 2.52%
1018 г. 1050 пр. +3.2% = 1083 пирожка. Темп роста (1083 -1050) = 33 пирожка или на 3.2 %
Вы утверждали:
1. об "очевидной стагнации" - стагнация - это застой в экономике.
Как видите математика говорит что Вы по неуцтву своему - не правы. Поскольку нет застоя а есть планомерное увеличение показателей. Не на много отличающихся от Польских по отношению к общему ВВП.
2. "микро рост в рамках статистической погрешности"
Глупость - говорить о межгодичном %приросте как о микроросте, спутав с % темпом роста ВВП
и о какой надуманной "статистической погрешности" речь?
И еще... для Вас зрадоботов аргумент для сравнения .
рост ВВП за 2017 г.
Европейский союз - 2.3%
США - 2.3 %
Франция - 1.8 %
Норвегия - 1.8 %
Великобритания -1.8 %
Япония - 1.7 %
Италия - 1.5 %
Швейцария - 1.1 %
Греция - 1.4 %
Дания - 2.1 %
Швеция - 2.4 %
Германия - 2.5 %
Украина 2.5 % (в 2018 году рост 3.2%)
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Написал много , но редкую чушь. Взял свои глупые аргументы и размазал их по столу, посчитав что таким образом это прибавит им убедительности. Потенциал экономики оценивается , прежде всего, ИЗМЕНЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕГО года. Повторяю, за указанный мной период польская экономика РОСЛА примерно в 7 раз быстрее экономики Украины за последние 3 года. Именно такой рост позволил Польше вырваться из списка бедных стран. Стабильное воспроизведение одного и того же НЕВЫСОКОГО темпа роста характерно для развитых стран , прошедших этап бурного роста и богаче таких стран как Украина в десятки раз. При стабильном росте экономики в 2-3% , Украина не догонит Польшу никогда.
P.S. Ну и как всегда у ботов не обошлось без некоторой подтасовки. Рост ВВП Украины за 2015 год (полноценный год президенства пороха) МИНУС 10%. А ,также, рост экономики Польши в 1995 году - 7.5%. Добавьте эти цифры к свой истории про пирожки. Посмеемся. Боты такие боты!
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1."люди видели - страна, пусть и медленно, меняется". Снова написали пустозвоние... что конкретно видели люди? Какие конкретные - примеры изменений?
2. "Искать того напрасно кто не желает чтоб его нашли" - эта метафора к Вашим словам:
"Много пустых слов и НИКАКИХ изменений по сути. Ноль!"
При таком утверждении, напрасно Вам говорить об изменениях если Вы их не желаете видеть и любыми способами будете их отрицать.
3. Если Вы "снабженец" ссылками да еще и полезными - будем рады их увидеть.
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Чего ноль"ГАСЛА" все!!!! Тут мы впереди планеты всей!!
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Насчет газ для населения дешевле в два раза чем сейчас. Проще простого и реальнее реального. Юля своим президентским указом или после парламентских выборов объявляет, что газ собственной добычи, украинский идет для населения по цене в два раза ниже. Тот газ, что останется и купленный на рынке по рыночным ценам идет для бизнеса. Хотя бизнес может и сам покупать газ по рыночным ценам. Как во всем мире. ВСЁ! Проблема решена. И никто ее ни в чем не упрекнёт.
У разі перемоги на виборах Тимошенко має готуватися до відставки: за 100 днів знизити ціну на газ удвічі неможливо, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8485
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Но, как мы видим, даже Бутусов ставит акцент именно на цене по газу.

То есть, даже для наших известных журналистов не так важна, например, борьба с коррупцией и реальное наказание воров, с конфискацией наворованного.
Они утверждают, что в нашей стране важна только цена на газ.

Но прав был Саакашвили, когда говорил, что Украина - очень богатая страна.
Просто олигархи и чиновники непомерно жадные. Хапают без остановки.
Вот, забрать у них наворованное - и есть Юлина задача. И бюджет сразу же наполнится.
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НЕт, людям подавай большие схемы, крупные планы,запутаные истории вот тогда это похоже на правду!!!
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С газом, как и со всей энергетической отраслью всё не так просто и прямо, как Вы думаете. И никой казнокрад (ни Петя, ни Юля, ни кто-то другой из их шайки) не откажется от офигительных прибылей в свой карман из этого источника.

Хотите примерно уловить что и как там устроено - послушайте своими ушами про всех основных участников этих "схем" и огромных "прибылях" нашей власти.

Петр Пятый. Глава 18: "Коррупция ПАПЫ в лицах". Александр Онищенко - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
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Единственная особенность, что при таком потреблении газа ни Юля-президент, ни премьер, ни Нафтогаз не смогут запускать руку в бюджет, как сейчас Рошен и Гройсман, а до них Янек, Ющер, Кучма. Юлю это устраивает, как с остальными не знаю. Но придется смириться
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Чего вы такие злые, будто у вас томоса нет?
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Коли нафтогаз закладає 300% рентабельності, і ще 100% амортизації, то це як мінімум хамство. Якщо привести його в порядок , то і ціна на газ знизиться.
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Отсюда:

"Коррупция ПАПЫ в лицах" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
Вопрос не в "окткуда", а в "куда?!" Это всё уходит мимо казны в руки избранных нами же аферистов и казнокрадов. Вот куда так стремится Юля, вот что её так манит. Вот почему она и её инвесторы готовы тратить огромные деньги на её рекламу, на троллей, на заказных блогеров и "чёрный пиар" конкурентов. Она там получит такие деньжищи!..
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це мені нагадує життєву позицію вибачте шкрека що живе в застійному болоті і вважає популізмом будь які розмови про інші водні середовища.
а по суті є простий механізм тимчасово виконуючих обов'язків яким нинішня влада дуже добре користується. до речі тимошенко вже казала що достатньо просто указом президента зупинити будь яку постанову уряду в том числі і по підвищення ціни на газ
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В любом случае, нас ждут интересные события. Не заскучаешь.
Если изберут Юлю, то и порошенковские воры точно скучать не будут. Они уже и сейчас в напряге.
А порошенко им всем говорит: "Если меня не изберут, вам всем хана! Так что подсуетитесь, чтобы Тимошенко не выбрали!".
Поэтому тролли денно и нощно стараются обливать Юлю помоями. За государственный, кстати, счет.
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Это да.
Но и юлины тролли не отстают. Они уже больше года безрезультатно пытаются поднять её рейтинги в инете, размещая огромное количество рекламы и заказных статей от неизвестных блогеров. Хорошо, что современная молодёжь понимает разницу между настоящими делами и пустыми обещаниями. Они будут голосовать за новых людей, способных провести реальные реформы в стране. И это точно не старые казнокрады Юля или Петя.
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Если Барыги миллиардеры боятся Юлю,значит она делает всё правильно,и это радует!
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Барыги боятся не Юлю, а нового адекватного Президента, который может их посадить. А Юля для них - это просто конкурент по разграблению страны.
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Заявление логично, ясно, что никого из «своих» она не поставит, но президент имеет полномочия и все таки президент главарь, поэтому часть обязанностей она может исполнить
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Скорее мы колонизируем Марс, чем Юля уйдет в отставку!!!!!!!!
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Какой тупой бред. Вот экономика не конек Бутусова. На летние месяцы можно снизить и в четыре раза. Основные потребители коммуналка и химия его потреблять не будут. Даже если ликвидировать Нафтогаз то прибыли будет предостаточно. Убрав бесплатное потребление олигархами газа( они все долги за газ списывают на Нафтогаз) без проблем можно это сделать. А если ликвидировать офшорный беспредел то средств с лихвой будет и на развитие экономики. Олигархи НИЧЕГО не платят,а как пылесос собирают средства с Украины и ВЫВОДЯТ из Украины. Вопрос в другом будит ли эта дама трогать банду оводов?
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Вопрос в другом будит ли эта дама трогать банду оводов?

Совершенно верный вопрос. Не могут пчёлы быть против мёда. А аферистка Юля не может быть против уже налаженных Порошенко "схем" по выводу денег из энергетики Украины. Она их сама возглавит.
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В этой теме я понял одну проблемку. Говоря о цене на газ власть , политики и малая часть населения понимает непосредственно цену на газ. Большая же часть населения подразумевает стоимость централизованного отопления, стоимость которого разная у всех областей, городов и районов города. Стоимость газа в отоплении занимает где-то от 1/3 до 1/5 стоимости отопления. Мы все в разных условиях изначально. Если снизят цену на газ, то от этого выиграет население без центрального отопления и я очень сомневаюсь, что изменится цена на отопление. Поставщики тепла могут задрать её ещё больше. Т. е. вопрос не в цене на газ, а в формировании тарифов. Все эти котельные от царя Гороха сдерут с нас три шкуры даже если газ будет бесплатным. И никакой президент с ними так просто не справится.
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https://biz.censor.net.ua/news/3104772/v_ukraine_podorojalo_otoplenie/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68710652
01.01.19 10:51 В Украине подорожало отопление.
Н а д е е м с я . что Ю.ТИМОШЕНКО -
вернет в Украину Гражданам возможность - устанавливать в квартирах и домах
Автономное Отопление -э л е к т р и ч е с к о е или газовое без ограничений -
как было в ее постановлении в 2005 году .
Без б а р ы г - сидящих на бумагах и набивающие карманы для оффшоров .
Чего им беспокоится - их семьи давно уже на Лазурных Берегах Франции и Баден-Бадене ,
а Украина и Граждане Украины лишь способ добычи д а р о в ы х активов .
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Не вернёт. Она не сможет потерять "прибыль" с уже налаженных Порошенко "схем" по выводу денег из энергетики Украины. Она их сама возглавит - ей же нужно отбить бабки за все предыдущие проигранные избирательные компании. Поэтому драть Украину Юля будет посильней шоколадного барыги.
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Ты, кто такой? Такие вещи пишешь, я только из бана, поэтому попробую вежливо. В переди 0, сколько единиц не добавь, останешься 0. 0 верить, себя не уважать.
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О! "Ты, кто такой?" Я помню такую манеру общения ещё с 90-х...
Давайте уточним, Геннадий, что Вам реально нужно. Хотите просто оскорбить меня? Так это бесполезные попытки, можете не тратить свои силы.
Хотите что-то обговорить или рассказать какие-то факты? Я с интересом послушаю. И, может быть, даже отвечу.

На всякий случай, если Ваш вопрос был про написанные мной "вещи", то я подкреплю свой предыдущий комментарий фамилиями и суммами, возможно Вам будет интересно:

"Коррупция ПАПЫ в лицах". Александр Онищенко - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=97zDkAatdp0&index=22&list=PLI9sh789jT11WPZHolHLYVrLrVj8-IZKF
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Электрическое потребует увеличение мощностей трансформаторов и сечения вводного кабеля, иначе все погорит. помню, Тимошенко говорила, что необходимо перестроить систему, что-бы стать энергонезависимыми от российского газа, но как то дальше разговоров не пошло, или не успела.
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Коболев открыто говорил, что каждый бойлер в квартире это удар по их финансам.
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Не піде, але відповідальності в неї явно більше, ніж у Порошенка. Не обіцяє нездійсненного
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Единственная ответственность, которая её хоть как-то задевает - это страх своих "инвесторов", оплативших её бешеную рекламную компанию, длящуюся уже больше года, и кучу юлиных троллей. Вот ради этого она из юбки выпрыгивает. И потом все эти свои "долги" она возьмёт с нас, с простого народа.
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Красиво. Только забыли добавить, что это именно Порох дал добро на подписание "минских соглашений" с "руководителями ЛДНР", чем, фактически, признал их статус и зафиксировал новые "границы" Украины на международном уровне.
И так кто тут настоящий предатель? Те кандидаты, которые готовы искать пути освобождения оккупированных территорий и сохранения жизни нашим патриотам? Или Порошенко, который отдал наши земли в управление Путину и "заморозил" войну ради возможности под прикрытием войны крутить в стране свои аферы?
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Бредописец, старый маразматик или студент ПТУшник.
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Вы красиво представились. Мне нравится, как критично Вы себя оцениваете.
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Як кажуть петеботи, чим вищі податки тим краще. Ніщеброди помруть а в Україні залишаться тільки багаті. Україна стане країною багатіїв, які будуть їздити на нових мерседесах а не на старих евробляхах.
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Петя назустріч терористам пішов, а тепер ще говоре щось про армію?
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Отказ от безвиза это особенно весело. А от Томоса будем отказываться? Бред про признание Крыма даже комментировать не хочется. На кого это расчитано, бот?
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Бутусов як завжди, голосні заяви.
Кому, як не Юлію Володимирівні знати реальні механізми, як знити ціну на газ, коли ціна видобування значно дешевша, ніж та, яку ми маємо на сьогодні.

+ Президент має своїм механізми впливу, які можна використовувати
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ВСЕ РЕАЛЬНО!!! Надо только правильного человека к власти привести и все реально сразу санет! вот увидите!
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Тарифи на опалення 18 теплокомуненерго з 1 січня 2019 року зросли в середньому на 16,6% в зв'язку з підвищенням вартості газу для населення. Тільки Юлія Володимирівна може виправити ситуацію
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Единственное, что она может и очень хочет исправить - это вернуть долги своим "инвесторам", которые заплатили огромные деньги за её рекламную кампанию в течение более года. И угадайте откуда (а точнее, с кого) она возьмёт эти деньги? Барабанная дробь... Правильно, из бюджета, то есть с народа. Из того же источника, из которого всё никак не может нажраться Петенька.
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Ой, мемасіки, я тобі про діючого президента можу знайти такі самі.
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Я вам открою один секрет цену на газ и коммуналку не снизит никто . Если вам кто-то обещает снижение значит врет .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов
 
 
 
 
 
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