 В случае победы на выборах Тимошенко должна готовиться к отставке: за 100 дней снизить цену на газ в два раза невозможно, - Бутусов

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Юлия Тимошенко пообещала на съезде подать в отставку через 100 дней своего президентства: "С полной ответственностью заявляю. Если за 100 дней я не смогу показать вам очевидные результаты, я просто уйду с президентского поста. Именно такие мои гарантии для вас сегодня".

Что ж, к отставке Юлия Владимировна может готовиться уже сегодня - ведь одно из главных ее предвыборных обещаний - снизить цену на газ в 2 раза она не выполнит ни за 100 дней ни за 200.

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Во-первых, Тимошенко в первые сто дней не будет иметь рычагов законодательных - парламентские выборы пройдут только в октябре. А значит, ни своего правительства, ни своего генпрокурора ни главу СБУ Тимошенко без согласия этого состава Рады не сможет назначить, не говоря уже о законопроектах. Так что как снизить цены, если это все в руках Кабмина? И еще вопрос, сумеет ли она, в случае избрания президентом, создать устойчивое большинство в парламенте. Чтобы это сделать, надо заручиться доверием избирателей.

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Во-вторых, что делать с программой МВФ, который требует повышения цен на жилищно-коммунальные услуги до рыночного уровня? Отказаться от сотрудничества с МВФ? А где тогда искать средства для покрытия текущих долговых обязательств? Больше нигде не дадут.

В-третьих, снижение цен снизит и рентабельность добычи своего газа. Проблема в низком уровне доходов граждан, это из надо повышать, а не снижать цены административными методами.

Тимошенко создает завышенные ожидания, которые невозможно выполнить, и в случае ее победы всего через полгода на парламентских выборах ее политическая поддержка может исчезнуть как пыль. Популизм в Украине работает не в плюс, а в минус, и забивает хорошее впечатление от полезных дел, пора бы уже на примере своего премьерства и на примере президентства Петра Алексеевича выучить".

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