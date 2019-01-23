 "Возмещаем в законные сроки", - и.о. замглавы ГФС Бамбизов прокомментировал ситуацию с НДС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке и.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов.

Из них текущая заявка (то есть, речь идет о заявках, поданных в декабре по декларации ноября) составляет 15, 6 млрд грн.

Также он сообщил, что в январе ГФС передала в Госказначейство выводы о подтверждении возмещения на сумму в 19, 8 млрд грн. Из которых 11,1 млрд грн - по декларации октября (по результатам документальных проверок) и 8, 8 млрд - по декларации ноября (по результатам камеральных проверок). "Процедура возмещения НДС происходит в сроки, установленные законом, - ГФС неукоснительно придерживается периода, отведенного для этого Налоговым кодексом – до 2-х месяцев. Несмотря на то, что, собственно, суммы возмещений постоянно растут",-- пишет Евгений Бамбизов. По его словам, объемы НДС, возмещенного в 2018 году, почти на 10% больше показателя 2017: 131,7 против 120, 1 млрд грн. Выросла и среднемесячная сумма возмещения: 11 против 10 млрд грн в месяц. Увеличилось также и число заявок. Существенно выросло и само количество транзакций, которые необходимо проверять. По результатам проверок только в январе фискалы упредили незаконное возмещение свыше 460 млн грн, из которых 406 млн выявлены по документальным проверкам и около 55 млн грн—по камеральным проверкам, говорится в сообщении. В целом же сумма НДС, который намеревались возместить с нарушениями, достигает 1,3 млрд грн - по этим декларациям идут судебные разбирательства.

В ноябре прошлого года был зафиксирован пиковый показатель по суммам возмещенного НДС, что связано с сезонной активностью экспортеров агропродукции, сообщает чиновник. "В течение месяца произошло возмещение 13, 6 млрд грн (по декларации октября). Эта цифра стала абсолютным рекордом", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, несмотря на ​​нагрузку, ГФС не срывает графика. "Оснований для волнения относительно своевременного возмещения НДС - никаких. Все суммы возмещений будут начисляться справедливо и без опозданий",-- убежден Бамбизов.

При этом он напомнил, что любое вмешательство со стороны в столь ответственный процесс, как возмещение НДС, недопустимо. Он уже два года осуществляется автоматически и зарекомендовал себя как безусловно удобный прозрачный справедливый механизм, отметил чиновник.