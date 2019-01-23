 В течение двух лет Китай передаст ГСЧС Украины 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГСЧС получит от Китая более 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

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Кроме того, Китай направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.