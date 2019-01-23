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 Политика Украины
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 В течение двух лет Китай передаст ГСЧС Украины 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники

23 января Кабинет Министров одобрил проект соглашения, по которому Украина получит от КНР техническую помощь в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По условиям межправительственного соглашения, в течение 2019-2020 годов ГСЧС получит от Китая более 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Смотрите: В 24-этажном доме в центре Киева произошел пожар: спасли женщину с двумя детьми, эвакуировали 43 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Кроме того, Китай направит в Украину специалистов для настройки и технического обслуживания предоставленного оборудования.

Источник: https://censor.net.ua/n3107939
 
   
 Топ комментарии
 
Можливість барижити на зеленому тарифі.
Так звані сонячні електростанції.
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Взамен Порошенко согласился признать Сибирь истинно китайской территорией)
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Когда-то давно Китай экспортировал только термосы, авторучки с золотым пером и кеды. Сейчас Китай делает всё и неплохого качества. 21 января получил из Китая телевизор в машину, придраться не к чему. Слыхал как эксперты говорили, что в Китае ВВП стабильно растёт 10% в год. Учитывая количество трудолюбивых китайцев, можно предположить, что через 10 - 15 лет ЕС и США будут в жопе. Китайцы умный народ, это китайцы придумали бумагу, порох, ракету.
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рабів, московских попів, та хіба в нас мало на що міняти?
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Можливість барижити на зеленому тарифі.
Так звані сонячні електростанції.
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Взамен Порошенко согласился признать Сибирь истинно китайской территорией)
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мастер-ремонтник мне говорил :
- Никогда не покупайте подшипников произведенных в Китае россии и Украине
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Когда-то давно Китай экспортировал только термосы, авторучки с золотым пером и кеды. Сейчас Китай делает всё и неплохого качества. 21 января получил из Китая телевизор в машину, придраться не к чему. Слыхал как эксперты говорили, что в Китае ВВП стабильно растёт 10% в год. Учитывая количество трудолюбивых китайцев, можно предположить, что через 10 - 15 лет ЕС и США будут в жопе. Китайцы умный народ, это китайцы придумали бумагу, порох, ракету.
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для настройки.. це зрада, гибрид москалького діалетку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение двух лет Китай передаст ГСЧС Украины 50 единиц специальной аварийно-спасательной техники
 
 
 
 
 
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