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Все про:Беларусь (2787) договор (244) пересмотр (6) Россия (71818)

 Объединение России и Беларуси: Москва начала пересматривать союзный договор с Минском

Пересмотр происходит в рамках работы рабочей группы по интеграции. После Москвы свои предложения должен будет озвучить Минск.

Об этом заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно–технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти", – сказал Бабич.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Никто никого не наклонит" - Лукашенко об объединении Беларуси и РФ

Посол отметил, что после завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений. После рабочая группа вынесет их на рассмотрение президентов двух стран.

О создании рабочей группы Лукашенко и Путин договорились в конце 2018 года. Москва подняла этот вопрос во время напряженных переговоров о предоставлении Минску компенсации издержек в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере.

Также на Цензор.НЕТ: Москва обвинила Минск в миллионных потерях из-за реэкспорта санкционной продукции: "Готовы воздействовать на Беларусь с помощью акцизных и таможенных изменений"

Бабич также подтвердил планы по расширению военно-технического сотрудничества России с Беларусью.

"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно, выполняются", – сказал Бабич журналистам.

"Большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 году планируется провести масштабные совместные учения на территории России", – напомнил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3107933
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже,что дни колхозника сочтены...
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Вот так вот...
Усатый таракан слил Беларусь..
А ватники говном истекают, что Порошенко хуевый...
Хуевый Порошенко или нет, а Украну не слил..
Так что сколько бы вы его говном не поливали, Порошенко лучший из всех президентов...
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За 25 правления Лукашенко оппозиционная политическая элита Беларуси уничтожена физически с помощью росийского ФСБ , остатки бежали за границу . Остались сексоты спецслужб и липовые оппозиционеры для создания картинки демократии для ЕС . Почти все кто входил в национально-освободительные движения Беларуси с момента перестройки покинули страну и живут в эмиграции . Молодых людей выступающих за независмость прессуют , выгоняют из университетов , сажают и заваливают штрафами . Опять же многие уезжают. Активной и массовой борьбы не будет , но и непосредственной аннексии не будет . Ибо даже лукашисты понимают что независимая страна лучше чем имперская помойка .
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Не зрозумів сарказму....... В Білорусі 70% вати..... Де був ваш сарказм коли бацька голосував в ООН, де був ваш сарказм коли фесебешники схопили на території Білорусі українського громадянина? А далі подивимся де буде ваш сарказм коли почнете співати " Боже царя храни ".
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Оно то да. ФСБ в Украине пять складов (с боезапасом) взорвало. Корабли захватило, депутатов центре города убивает- похищает. Трампа вон избрали, это вам не Гриб.
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тыы лучше сощитай количество погашеных кредитов по рашке и сколько таких еще будет ,заглядение прям
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А в Украине только 20% активного населения . Ваты у вас процентов 50 что не намного меньше . Так что старайтесь изменится сами а не искать соседей у которых все еще хуже .
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Давно помітив, коли білорус і українець пишуть своїми мовами, то чудово одне одного розуміють, а московитів аж трясе, бо більше половини не можуть зрозуміти....

Не дивно. Колись ми були однією державою - Русь. Європа і Азія нас саме так і називала. Амосковитів всі називали ТАРТАРІЄЮ... От така правда...
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Тю ! Прокинулись ! Вікіпедія.
Сою́зное госуда́рство (также в прессе встречаются названия Сою́з Росси́и и Белору́ссии (СРБ), Сою́зное Госуда́рство Росси́и и Белору́ссии (СГРБ), Сою́з Белару́си и Росси́и, Сою́зное государство Белару́си и Росси́и) - надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге руководители парламентов двух стран подписали соглашение о Парламентском Собрании.
2 апреля 1997 года[12] в Москве президенты Белоруссии и России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Белоруссии и РоссииТам ще купа договорів.Просто йде до фіналу.
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Полное непонимание ситуации. Лука кремлевских карликов в грош не ставит, презирает.
РБ пережила три газовые войны , в одной из них РБ отказалась платить цену которую заявил Гапром. Сказали что будем покупать по своей цене. Война тянулась 8 месяцем.
Сегодня Кадыров Москву нагибает, а в свете будущих санкций еще в морду плюнут.
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Gazovaja vojna.Vy mogli sami by delat gaz dlia otoplenija,lesa u vas jest vsiakogo gnelogo,dazy my ot vas takoj skupajem.Vot ja smotriu teper vot u nas dlia otoplenyje gaz zakupajetsia tolko 10% drugoje 90% biotoplyvo,eto teper kogda xolodno.Drugoje ploxo to sto vasa torgovlia na 50% zavysyt ot rosiji
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как не хорошо врать.. да газ не нужен. почему? потому, что : "Литва является крупным нетто-импортером нефти, большая доля поставок которой приходится на Россию. "
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A sto tut sovral?Sto osnavnoje toplyvo dlia otoplenyja domov teper u nas biotoplyvo?Po nefti kak by ja nepisal nicego.No da jest terminal i jest zavod,tam tankerami polucajut neft s raznyx stran ego obranbatyvajet i prodajiot po vsem stranam v tom cysle i Estoniju
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лука может их "ставить" куда угодно, а кремлевский удавчик белорусского кролика уже практически проглотил. осталось переварить
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Кремель сделал ставки на нафталиншу ей такая методичка также поступит в случае сумашествия населения... Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 1058
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Mozet nado bylo liudej snaciala sprosyt kak oni dumajet pro takoj sojuz?Kakoj ta referendum provesti,a tak odin durak vsio resajet za nix.Poxoze dumaju budet i Armeniji
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Люди підтвердили б. Ви пам'ятаєте як вони відмовилися від бел-чирвоно-белого сцяга та "Пагоні"? А як кацапську мову зробили другою державною? Думаю, що "союз" також мав би 90% підтримки ґудасів.
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это не писец подкрался,это развод на лоха комбайнера на примиськом вокзале
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Ще до міжнародних новин-добре б освітити сьогоднішню Венесуелу
https://twitter.com/i/status/1088118396775030785
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эта дура диктатор типа асада. выловить и вздернуть.
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А чё, прикольно - нагрести полную жопу международных санкций, а потом "пригласить" соседа расхлёбывать всю эту кучу говнища...))))))))))
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гы) так завидно ж шо беларусь жрет санкционные продукты - сыры там всякие и прочие деликатесы! поэтому их тоже надо в ту же ж*пу запихнуть, нехрен "братьям" шиковать, пока расея с колен встает
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Это за три мешка кортошки -Довы...... ся батька Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 4268
А за шесть мешков Пу назначил бы его ВЫЦЕпрезиком
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А вот интересно.. кто по мнению Беларуси на нее нападет и будет окупировать?
От кого она хочет защищаться вооружаясь?
Конкретно.. От Литвы, от Германии? От Гондураса? Китайцы нападут?
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Да хоть от кого. Зато все наши земли на месте.
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ты шо путина лохом назвал? Он шо напрасно вашу страну под себя вылаживал,ты егойный,у вас ничего уже нет,вы вообще не существовали никогда,вы это историческая ошибка - не нравится?хахаха а кто тебя спрашивает вообще,привыкай.Все шо вам сябрам теперь положено это здохнуть за хуйла на от злых бендер, пиндосов или курдов под сказки про сэсэсэсэр адиннарот и аккомпонент хора александрова
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от усе вместе ваши земли станут ихними Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 974
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Скоро ваши земли будут принадлежать хуйлу. Уже есть план, согласно которому Беларусь перестанет существовать как государство и будет разделена на 6 областей в составе РФ. Ну как, устраивает такая перспектива оккупации Беларуси кровавым московским упырем.
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А сейчас на земле и работать никто не хочет(кроме дачников вроде меня).
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Так хуйло в педерации уже отменил понятия "дача" и "дачник". Теперь на садовых участках, в фанерных домиках он прописку разрешил - теперь бывшие дачные поселки киргизы с таджиками обживают, перебираются целыми аулами. Ну как перспектива вхождения в состав педерации?
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У нас тоже можно переселиться на дачу. Да там уже не фанерные домики, а особняки в три этажа стоят,загородные дома называются.
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В московии тоже такие имеются, но туда зверей хозяева не пропишут, а вот фанерные домики как резиновые квартиры - по 40-50 ускоглазых прописывают для последущего получения ими гражданства. У азиатов граданство московии - это круто.
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Предлагаете отказаться от армии? только нам или всем странам мира или выборочно?
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интересно про армию,вас анексируют а у вас оказуется есть армия,вы у нас подсмотрели с Крымом что ли,мы выличелись с огромными проблемами, а вам даже не позволят.УУ вас даже своего Бандеры и ПС никогда не было,только каждый 4й труп за взорваные лениным церкви ,горы трупов в на Зееловых высотах и горы трупов на Гулаге за сралина.Можем пафтатить скажет вам хуйло,а ты пойдешь впереди заградотряда и здохнешь ,бо я уже тебе спину не прикрою бо скорее всего ты будешь штурмовать мой дом......Вы позорные дети своих павших предков,вы тогда не белорусы - вы кацапы
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Да Вас никто и не просит прикрывать, да и дом Ваш нам не нужен. Нафантазировали сами себе абы чего.
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та да,и Крым и Донбасс, и просить нас никогда не надо.Ты этнос кацапий федоров нас можеешь и не прсить ,ты всего лишь потомок полубухого серого репожорного быдла крепосного,ты не просить должен а сначала барина спросить чи можна тебе?
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Вы явно не сдерживаете свои фантазии, вероятно, Вам так легче.
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не погано...
білорусам ще треба було б покопатися в історії: мене дуже цікавила ХАТИНЬ....вона дуже співзвучна з Катинню, де руSSкі терористи в 40-х роках інтернованих поляків розстрілювали... і це знала тоді Європа... так я думаю руSSкі і Хатинь спалили, щоб запутати сліди (це їх почерк)...я бував в архівах в Нюрнберзі...ні одного слова про злочин над Хатиню....в Німеччині всі архіви відкриті...а в руSSком міре за сім´ю замками... чому б це?? щоб злочини руSSкаго міра не всплили на верх...
а взагалі, я знову ж, в 2536-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
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Можно и не отказываться, но только тогда четко представлять на кого этой армией собираетесь нападать или от кого защищаться. Ну от кого?
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Сегодня - так, завтра - иначе, не одним днем живем, поэтому все государства мира имеют армии. Что непонятного
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Известно кто, агрессивная НАТа и Омерига! Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 2914
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сябры,когда ваше белое мясо исполняющее интарнацианальный союзный какой нибуть договор появится в прицелах где нибудь под Штрокино,Авдеевки или Сирии как вы дуумаете шо сделает паалец
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Беспокоиться нечего, рф скоро развалиться, вроде.
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пока мы вместе ее не розвалим - за нас никто не развалит и песня эта надолго
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новое для тябя это слова гимна ссср/рф,новые правила призыва на срочку и новая реальность.Зрячий слепому не товарищ,аста ла виста
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Все здесь всегда писали, что скоро развалится, так что это что-то новое, что надолго.
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а ты не переживай так,а то полысеешь и в армию не возьмут,ктож тогда в Сирии шакалов накормит?Видишь гиви с телефоном и курощупом тоже юморили Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 4624
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У Вас сплошные фантазии, аллегории, ассоциации, клише и шаблоны.
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а у вас сплошной член во рту и транспарант в заднице с чем вас и поздравляем
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Сплошные грязные ассоциации, как Вы с этим живете? точнее Ваши близкие
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мы хоть живем ,а ты просто кацап,ни добавит ни отнять
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похоже скоро де-факто статус федерального округа паРаши Белараша сменит на де-юре.
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вот видете сябры,были вы для нас сябры ,,а теперь кацапы
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и что тут говорить? такая же судьба ждала и Украину, останься янык в президентах. а Беларусь давно и глубоко заглотила расейского червяка и с крючка может слезть только через вооруженный конфликт. потому как всем известно, каким образом расея обходится с митингами и недовольными
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не может ли Трамп присоединить сразу все таможенную территорию к штатам? Объявить референдум в защиту всеязычных угнетенных народов и капец путлеру Об'єднання Росії і Білорусі: Москва почала переглядати союзний договір з Мінськом - Цензор.НЕТ 1652
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Батька сливает Беларусь, спасая свою шкуру. На пенсию диктатору нельзя уходить по понятным причинам. Никто ему гарантий не даст. К тому же промышленность фактически на нуле. Есть на кого свалить все.
У Уйла тоже картина маслом. Из вяликого собирателя земель он превратился в изгоя с кучей проблем со всех сторон.
Объединив 2 страны, оба диктатора в выигрыше кратковременном. Но надолго ли?
Самое смешное, что мнением ни баларусов, ни кацапов никто даже не интересуется. Ну ну.
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В отличии от Украины большая часть беларуского общества пророссийское.
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Да есть надежда на молодёжь, которая стала понимать что они не русские, а беларусы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбъединение России и Беларуси: Москва начала пересматривать союзный договор с Минском
 
 
 
 
 
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