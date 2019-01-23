 Объединение России и Беларуси: Москва начала пересматривать союзный договор с Минском

Об этом заявил посол России в Беларуси Михаил Бабич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская часть группы к работе приступила. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно–технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти", – сказал Бабич.
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Посол отметил, что после завершения данной работы Москва передаст свои предложения в Минск для выработки встречных предложений. После рабочая группа вынесет их на рассмотрение президентов двух стран.
О создании рабочей группы Лукашенко и Путин договорились в конце 2018 года. Москва подняла этот вопрос во время напряженных переговоров о предоставлении Минску компенсации издержек в связи с реализацией в России налогового маневра в нефтяной сфере.
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Бабич также подтвердил планы по расширению военно-технического сотрудничества России с Беларусью.
"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно, выполняются", – сказал Бабич журналистам.
"Большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 году планируется провести масштабные совместные учения на территории России", – напомнил он.
Не дивно. Колись ми були однією державою - Русь. Європа і Азія нас саме так і називала. Амосковитів всі називали ТАРТАРІЄЮ... От така правда...
Сою́зное госуда́рство (также в прессе встречаются названия Сою́з Росси́и и Белору́ссии (СРБ), Сою́зное Госуда́рство Росси́и и Белору́ссии (СГРБ), Сою́з Белару́си и Росси́и, Сою́зное государство Белару́си и Росси́и) - надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
29 апреля 1996 года в Санкт-Петербурге руководители парламентов двух стран подписали соглашение о Парламентском Собрании.
2 апреля 1997 года[12] в Москве президенты Белоруссии и России подписали Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор 2 апреля отмечается как День единения народов Белоруссии и РоссииТам ще купа договорів.Просто йде до фіналу.
РБ пережила три газовые войны , в одной из них РБ отказалась платить цену которую заявил Гапром. Сказали что будем покупать по своей цене. Война тянулась 8 месяцем.
Сегодня Кадыров Москву нагибает, а в свете будущих санкций еще в морду плюнут.
https://twitter.com/i/status/1088118396775030785
А за шесть мешков Пу назначил бы его ВЫЦЕпрезиком
От кого она хочет защищаться вооружаясь?
Конкретно.. От Литвы, от Германии? От Гондураса? Китайцы нападут?
білорусам ще треба було б покопатися в історії: мене дуже цікавила ХАТИНЬ....вона дуже співзвучна з Катинню, де руSSкі терористи в 40-х роках інтернованих поляків розстрілювали... і це знала тоді Європа... так я думаю руSSкі і Хатинь спалили, щоб запутати сліди (це їх почерк)...я бував в архівах в Нюрнберзі...ні одного слова про злочин над Хатиню....в Німеччині всі архіви відкриті...а в руSSком міре за сім´ю замками... чому б це?? щоб злочини руSSкаго міра не всплили на верх...
а взагалі, я знову ж, в 2536-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!
У Уйла тоже картина маслом. Из вяликого собирателя земель он превратился в изгоя с кучей проблем со всех сторон.
Объединив 2 страны, оба диктатора в выигрыше кратковременном. Но надолго ли?
Самое смешное, что мнением ни баларусов, ни кацапов никто даже не интересуется. Ну ну.