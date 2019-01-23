 С начала зимы в Украине от переохлаждения умерло 150 человек, 1650 - пострадали, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.





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