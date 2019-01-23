 С начала зимы в Украине от переохлаждения умерло 150 человек, 1650 - пострадали, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
"Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.
В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.
Видимо нет, потому что там бомжей на каждом шагу.
Уволят с работы, дом банк заберет, будешь ночевать под мостом, хоть с детьми, хоть ветеран, вот тогда расскажешь о 1100 в месяц)
Но на пунктах обогрева таких откатов нет как от прививок.
https://www.segodnya.ua/lifestyle/food_wellness/kak-zashchititsya-ot-moroza-sovety-vrachey-682147.html
= путин вышел в виртуальную реальность
весело