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Все про:Минздрав (1825) переохлаждение (18) смерть (5674)

 С начала зимы в Украине от переохлаждения умерло 150 человек, 1650 - пострадали, - Минздрав

С декабря 2018 года в Украине от холодовых травм пострадало 1650 человек, умерли 150.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"Всего за почти полтора месяца (с 12 декабря 2018 года) от холодовой травмы пострадали 1650 человек, 150 умерли (по заключению бюро судебно-медицинской экспертизы)", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что только за минувшие сутки от переохлаждения и обморожений пострадали 50 украинцев, 47 из них госпитализированы.

В ведомстве напомнили основные правила, которые помогут избежать обморожений и переохлаждения. В частности, поможет многослойность одежды (между слоями одежды образуется воздушная прослойка, который удерживает тепло), нужно обязательно поесть перед выходом на улицу; не носить металлические украшения, не курить на морозе и не пытаться согреться алкоголем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц в Украине насмерть замерзли 64 человека, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3107927
 
 
 Топ комментарии
 
а США нормальное государство?
Видимо нет, потому что там бомжей на каждом шагу.
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Это кто тебе такое сказал, болезный?
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Это если ты проработал не меньше года на последней работе, уволили по сокращению штата, а не просто так, каждую неделю ходишь отчитываешься как ты ищешь работу и собрал еще 25 справок.
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Да бомжам - бедолагам приходится туго,ими же никто не занимается,хотя нормальное государство обязано не допускать подобных вещей.
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а США нормальное государство?
Видимо нет, потому что там бомжей на каждом шагу.
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В США у бомжа пособие больше чем у работающего украинца зарплата
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Это кто тебе такое сказал, болезный?
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Вперёд к светлому будущему, в Украине тебя не ценят, а в США ты будешь богатым процветающим бомжом))

С начала зимы в Украине от переохлаждения умерло 150 человек, в 1650 - пострадали, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7838
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Сейчас море расступится и откроются бухгалтерские скрижали на которых записано пособие для бомжей...
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Ага,пособие по безработице в США в среднем 1 100 долларов в месяц.
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Надо просто корректно говорить, а такого пособия по безработице нужно ещё всей экономикой достигать, а не президентами определяться...
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Это если ты проработал не меньше года на последней работе, уволили по сокращению штата, а не просто так, каждую неделю ходишь отчитываешься как ты ищешь работу и собрал еще 25 справок.
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Хочешь деньги получать и вообще ничего не делать
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это ты так размечтался, фильмов насмотрелся)
Уволят с работы, дом банк заберет, будешь ночевать под мостом, хоть с детьми, хоть ветеран, вот тогда расскажешь о 1100 в месяц)
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1100 это средний порог бедности по штатам, пособие считается по последней ЗП
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а собрать эти документы бомжу нереально
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А от кори... 2.
Но на пунктах обогрева таких откатов нет как от прививок.
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на ленте.сру офигительная новость
= путин вышел в виртуальную реальность
весело
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Он там не обрыгался от задержки отклика?
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самое интересное, сами срумирцы матом его кроят, даже методички забыли)
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я так полагаю, что эти замёрзшие перед выходом на улицу не поели и металлические украшения не носили. Может ещё какие рекомендации от Супрун будут? Только они наверное и телек не смотрят.
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Не с начала холодов, а с момента повышения цены на газ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала зимы в Украине от переохлаждения умерло 150 человек, 1650 - пострадали, - Минздрав
 
 
 
 
 
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