 Украинский разведчик пропал на Донбассе в районе выполнения боевого задания

О пропаже бойца в Facebook сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"23 января около 04 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", – сказано в сообщении.

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Сейчас организован поиск военнослужащего, сослуживцы принимают меры для того, чтобы как можно скорее установить место его нахождения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 января в зоне проведения ООС пропал военнослужащий 58-й ОМПБР. Руководство бригады сообщило, что он оставил позиции самовольно. Но через несколько дней выяснилось, что военнослужащий попал в плен.

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