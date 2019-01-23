 Украинский разведчик пропал на Донбассе в районе выполнения боевого задания

О пропаже бойца в Facebook сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада, информирует Цензор.НЕТ.
"23 января около 04 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", – сказано в сообщении.
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Сейчас организован поиск военнослужащего, сослуживцы принимают меры для того, чтобы как можно скорее установить место его нахождения.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 января в зоне проведения ООС пропал военнослужащий 58-й ОМПБР. Руководство бригады сообщило, что он оставил позиции самовольно. Но через несколько дней выяснилось, что военнослужащий попал в плен.
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23.01.19. Заметка от военкора "Ёж".
"Что будет с Украиной или Новые «бандеровцы» на службе укровермахта. Пообщался накануне с очередным пленным. За четыре года войны видел их множество - одни откровенные нацики, другие «загнанные» насильно в ряды ВСУ срочники, третьи попросту рядовые солдаты ставшие жертвами украинской пропаганды. Последние, как бы поверив в «российскую агрессию», пошли спасать украинскую государственность от порабощения. Но, сейчас не об этом. Вот это вот чудо, по-другому его назвать язык не поворачивается, не подходит ни под одну из вышеназванных категорий. На вид ему максимум лет двадцать, он откровенный малолетка с жестко промытыми мозгами. Он, по сути уже новое, так сказать поколение представителей укронаци. Он сам открыто и не стесняясь во время допроса рассказывает о том как в 2016 году находился в тренировочном лагере нацкорпоса «Азов». А о том как в этих «детских» лагерях уродуют неподготовленную юношескую психику вполне можно уже диссертации писать. По сути, можно говорить о том, что Станислав Панченко, а пленного именно так и зовут, является уже «свежим» пополнением «украинского рейха», впитавшим в себя всю страшную идеологию нацизма.
Не берусь говорить, насколько вменяемы его родители, поскольку с ними лично не знаком, но сынок их вырос отморозком редким. Он, как оказывается, до службы в армии занимался гоп-стопом, а когда попался, и на него открыли дело подался в военкомат. Мол, хочу послужить. В армии его отмазали от срока (ему дали условный срок) и вполне себе спокойненько продолжать топтать землю на передке - в районе шахты Южная под Горловкой. В армии Панченко тоже не отличался особой адекватностью. Бухал, курил план, а впоследствии и вовсе открыл стрельбу по своему «побратиму» и ограбил его. После чего пошел в одиночку штурмовать позиции ДНРовцев. Впрочем, предлагаю своим читателям посмотреть видео допроса этого индивидуума и сделать всем выводы о его вменяемости самим.
Щось не те відбувається.
Как ранее сообщала «Русская Весна», бойцы Народной милиции ДНР взяли в плен военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, в составе диверсионной группы пытавшегося приблизиться к их позициям.
Источник: http://rusvesna.su/news/1548257009
Слава Україні