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 Украинский разведчик пропал на Донбассе в районе выполнения боевого задания

Военнослужащий исчез около 4 часов утра, его ищут.

О пропаже бойца в Facebook сообщает 79-я десантно-штурмовая бригада, информирует Цензор.НЕТ.

"23 января около 04 утра в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений бригады", – сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Командование 128-й ОГШБ подтверждает пропажу одного из бойцов. Террористы говорят о его пленении и предъявили автомат

Сейчас организован поиск военнослужащего, сослуживцы принимают меры для того, чтобы как можно скорее установить место его нахождения.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 18 января в зоне проведения ООС пропал военнослужащий 58-й ОМПБР. Руководство бригады сообщило, что он оставил позиции самовольно. Но через несколько дней выяснилось, что военнослужащий попал в плен.

Также на Цензор.НЕТ: Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 7 гаубиц "Гвоздика" террористов, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3107925
 
 
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Хай в полоні говорить, що завгодно. Головне - вижити. Тримайся, хлопче.
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А про того наркошу из 58-й ОМБР который пошел на штурм обдолбавшись три дня молчали.
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Ну не факт что наркоша. Его мать говорит абсолютно другое.....
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Сепаро тоже когда попадают в плен, то все поголовно стояли на блокпосту проверяли документы, или чистили картошку.
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Український розвідник зник на Донбасі в районі виконання бойового завдання - Цензор.НЕТ 3581.
Сводки от ополчения Новороссии
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Действия

23.01.19. Заметка от военкора "Ёж".

"Что будет с Украиной или Новые «бандеровцы» на службе укровермахта. Пообщался накануне с очередным пленным. За четыре года войны видел их множество - одни откровенные нацики, другие «загнанные» насильно в ряды ВСУ срочники, третьи попросту рядовые солдаты ставшие жертвами украинской пропаганды. Последние, как бы поверив в «российскую агрессию», пошли спасать украинскую государственность от порабощения. Но, сейчас не об этом. Вот это вот чудо, по-другому его назвать язык не поворачивается, не подходит ни под одну из вышеназванных категорий. На вид ему максимум лет двадцать, он откровенный малолетка с жестко промытыми мозгами. Он, по сути уже новое, так сказать поколение представителей укронаци. Он сам открыто и не стесняясь во время допроса рассказывает о том как в 2016 году находился в тренировочном лагере нацкорпоса «Азов». А о том как в этих «детских» лагерях уродуют неподготовленную юношескую психику вполне можно уже диссертации писать. По сути, можно говорить о том, что Станислав Панченко, а пленного именно так и зовут, является уже «свежим» пополнением «украинского рейха», впитавшим в себя всю страшную идеологию нацизма.

Не берусь говорить, насколько вменяемы его родители, поскольку с ними лично не знаком, но сынок их вырос отморозком редким. Он, как оказывается, до службы в армии занимался гоп-стопом, а когда попался, и на него открыли дело подался в военкомат. Мол, хочу послужить. В армии его отмазали от срока (ему дали условный срок) и вполне себе спокойненько продолжать топтать землю на передке - в районе шахты Южная под Горловкой. В армии Панченко тоже не отличался особой адекватностью. Бухал, курил план, а впоследствии и вовсе открыл стрельбу по своему «побратиму» и ограбил его. После чего пошел в одиночку штурмовать позиции ДНРовцев. Впрочем, предлагаю своим читателям посмотреть видео допроса этого индивидуума и сделать всем выводы о его вменяемости самим.
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лапти уже написали и скулят что сдался элитный разведчик вроде 48 лет.....трое убежали....нарвались на сигнальную мину
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Что ТАКОГО должен был разведать ЧЕЛОВЕК своею тушкой лично, чтобы не мог это сделать управляемый беспилотник ? Зачем рисковать человеческой единицей, если на это есть специальная техника ?
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Беспилотники от порохобота полтавы?)
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Побежал в плен. 100тыс.грн. на земле не валяется. Ето нормально что солдаты на передовой ходят по одному?
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так кацапи ж брагу хєрячать, бо самогон довго ж чекати.
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не слушай что тебе говорят паРашмСМИ, совсем идиотом станешь.
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Всё может быть. Многие спросят- как можно было кинуть товарища? Отвечу- скорее всего это была дрг, а когда дрг в окопах противника, то расстояние между бойцами большое (чтоб не попасть под дружественный огонь). Заранее оговариваются все нюансы (время отхода, место встречи и пр.). Когда натыкаются на превосходящие силы- отступают, но так как стрельба она и в Африке стрельба, то некоторые не замечают либо условный сигнал, либо изменение обстановки. И когда на месте сбора одного нет, то за ним возвращатся никто не будет.
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Погані ситуації останнім часом.
Щось не те відбувається.
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Шо чувирло зрадо*бане? радієш? На дивані вдома воювати добре? Можна і позубоскалити над своєю армією.
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Отустствие боевых действий не укрепляет дисциплину.
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Ни каких точных данных не указано, но зрадофилы уже все сами додумали и придумали Что? Где? И почему? Вот так и появляются фейки в сетях.....
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Скоріше за все попав у полон, його зараз відмудохають і буде розповідати, що сам здався і все життя бажав жити в орділо
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Хай в полоні говорить, що завгодно. Головне - вижити. Тримайся, хлопче.
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Про хлопця нічого не відомо. Сподіваємося що він живий і все буде добре. Чекаємо інформацію.
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на Сру вясне уже отмечают

Как ранее сообщала «Русская Весна», бойцы Народной милиции ДНР взяли в плен военнослужащего 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, в составе диверсионной группы пытавшегося приблизиться к их позициям.
Источник: http://rusvesna.su/news/1548257009
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Тримаємо кулаки та молимося за воїна, хай збудеться чудо і він повернеться з цінною інформацією
Слава Україні
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При выполнении боевого задания, разведчик мог попасть в плен.Но это НЕ есть предательство.Никаких официальных заявлений он не делал,да и вообще то,что он в руках сепаратистов может подтвердить только он сам,а не его автомат.Но даже и в этом случае главное,что живой и можно решать вопрос по его обмену.Но мы всё таки надеемся на то,что его найдут наши.
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Нам, не військовим, складно робити якісь висновки. Що сталося? Час покаже. Бажаю нашому хлопцю сили духу і, звичайно, повернутися живим.
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Не делаем поспешных выводов. Время покажет.Это НАШИ солдаты. И это ВОЙНА
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