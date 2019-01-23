EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  1314  38
Все про:членство в ЕС (146) Кубилюс Андрюс (4)

 Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс

Литва и Польша будут продвигать в Евросоюзе стратегическую инициативу о получении Украиной в 2027 году перспектив членства в евросообществе.

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в нынешний "план Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, который мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й - это год, когда Литва второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в евросообщество", - заявил литовский политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующую сессию ВР мы должны начать с внесения изменений в Конституцию по вопросу ЕС и НАТО, а также законопроекта об украинском языке, - Парубий

Кубилюс уточнил, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в ЕС.

"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что и сама Украина выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", - убежден Кубилюс.

Источник: https://censor.net.ua/n3107924
 
   
 Топ комментарии
 
Еще большой вопрос будет ли сам ЕС до 27 года.
 показать весь комментарий
 
Пиши сразу про 50 видов геев и про зоопарк где животных насилуют, почему выборочно кацапскую продагадну берешь, заходи сразу с козырей!
 показать весь комментарий
 
ЄС то буде а чи буде РФ, то питання? І в якому розмірі. Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 2694 З 3XL до XXS дотягне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А тепер уже литва визначає можливих кандидатів на вступ в ЄС? Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 3250
В такому разі - навіщо воно потрібне, оте ЄС?
 показать весь комментарий
 
 
Председательствующий всегда может организовать конструктивное обсуждения и оттеснить балаболок...
 показать весь комментарий
 
 
Визначає абуть головуючий. Див на Парубія як увіпхав закони.
 показать весь комментарий
 
Польша и страны Прибалтики и есть новая Европа, которая со временем станет и фундаментом нового Евросоюза.
 показать весь комментарий
 
 
За восемь лет только узнаем через сколько десятилетий будем в ЕС,а накуй тогда потужни реформы от соевых?
 показать весь комментарий
 
 
Реформы для того чтобы грабить.Ограбили и говорят-это реформа.
 показать весь комментарий
 
 
да нах этот ЕС вместе с их гомосятиной и африканской миграцией...

Тесные торговые связи и хватит....

НАТО нужная вещь.... - вот туда действительно нужно....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С НАТО такая же херня как и ЕС,соевые отбросили нас лет на 50-ть
 показать весь комментарий
 
 
Данило Галицький 1c1ee858 - ну тады нужно создавать свое ЯО.....
Правда есть опасность, что НАТО в таком случае объединится с московией и расхерячат Киев вместе...
Сильная Украина никому из соседей не нужна...., это после Майдана сразу стало понятно...
подкармливать шоколадную коррупцию с помощью МВФ, что бы жила аграрная страна это да...., а так извиняйте нет....
Если бы Запад захотел, в Украине к власти давно бы пришли патриотические национальные силы...
Но иметь страну - калеку как сейчас очень выгодно для западных элит...
 показать весь комментарий
 
Пиши сразу про 50 видов геев и про зоопарк где животных насилуют, почему выборочно кацапскую продагадну берешь, заходи сразу с козырей!
 показать весь комментарий
 
 
dopustim Polsa imejet biudzet 90 miliardov dolarov,iz nix 11.5 jest Evrosojuznyx deneg.11.5 miliarda dolarov v god eto meloc dlia vas?Vot stolko dajiot Evrosojuz deneg im , i nenado vernut eti dengi.Jesly etogo nenado togda vsio okey Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 6933
 показать весь комментарий
 
 
ЄС то буде а чи буде РФ, то питання? І в якому розмірі. З 3XL до XXS дотягне.
 показать весь комментарий
 
 
в который раз газеты в расеи пестрят заголовками "ЕС(США) на грани развала!"
 показать весь комментарий
 
 
Быстрее с такими темпами украинцы сами в ЕС уже выедут. А Украину заселят кацапы и азиаты.
 показать весь комментарий
 
 
стопудово це вже не за пециної каденції! чи може він ще й на третій срок погодиться? Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 7616
 показать весь комментарий
 
не плохая дата, это 8 и привет Евро-я даже на пенсию еще не уйду и могу спокойно планировать будущее в Украине.
 показать весь комментарий
 
Выбирая нафтолиновое коррупционное дерьмо с бигбордов шансов не будет и в 2037,
не с этой троицей "лидеров" рейтинга, а прозрачные понятные политики за ЕС и НАТО начинаются где-то в конце первой десятки.
Если для народа лозунг "Томос Газпописят и Напишитешоделать" важнее борьбы с коррупцией то этот народ не европейский, а азиатский.
 показать весь комментарий
 
Вступление в ЕС - это не хотелка, а ПРОЦЕДУРА!
 показать весь комментарий
 
вот потому мы и уехали.. один раз пережить ужас и сразу все: безвиз, евросоюз, права человека и прочие ништяки. Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс - Цензор.НЕТ 2206
 показать весь комментарий
 
За какой такой один раз? Приехали и сразу всё на голову упало?
 показать весь комментарий
 
я же написал: один раз пережить ужас Дорогу осилит идущий. Страна к Европе не двигается или движется как улитка.
 показать весь комментарий
 
Какая радость! Через 8 лет получим только перспективу, это еще может быть, а точно. Перспективу можно ждать и 20 лет. К тому времени может уже и забудут, что такой союз существовал....
 показать весь комментарий
 
 
Дорогие масковские тролли вот вам список адресов помоек Москвы, где можно найти еду:
Чертановская ул. 9, стр 1.
Кировоградская ул., 14
Россошанская ул. 4, к.1
Чертановская ул. 32,с.1
Россошанская ул., 2, к. 1
Ивантеевка, ул.Трудовая 14
Славянский бульвар, 8
Большая Косинская ул., 16
Проектируемый проезд №6148, 18Д
Кировоградская ул. 4, к.3

Кировоградская ул. 8
ул. Советской Армии, 7
Воколамское шоссе, 10 корп. 4
Воколамское шоссе, 18
Волоколамское шоссе, д. 45
Суздальская ул., 26а
ул. Лескова, 14
Профсоюзная ул. 118
ул. Введенского, 29
поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 31, стр. 1
поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, 19А 1
Одинцово, ул.Неделина, 9
Одинцово, ул. Союзная, 1В
Коровинское шоссе, 23, корп.1
Коровинское шоссе, 21, корп 1.
Химки, ул. Победы,11
Можайское шоссе 45
Беловежская ул. 1/2
 показать весь комментарий
 
 
Яныка выперли за то, что на год отложил. Народу не понравилось это и народ выгнал. По такой логике, сейчас народу всё нравится.
И не говорите мне, что его не за это выкинули. За плохую жизнь? А сейчас лучше? Что-то народ не выкидывает никого... Говорили, что и кролик не успеет убежать. Народ не даст. Нихрена народ не решает в этой стране. Терпилы одним словом.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс
 
 
 
 
 
 вверх