 Украина может получить перспективу членства в ЕС в 2027 году. Окно возможностей есть, - экс-премьер Литвы Кубилюс

Об этом в интервью Укринформу заявил бывший премьер-министр Литвы, кандидат на пост генерального секретаря Совета Европы Андрюс Кубилюс, передает Цензор.НЕТ.
"Мы в нынешний "план Маршалла" добавили новую составляющую. Это часть вторая, скажем так, которую назвали "Украина-2027". В этом плане, который мы, возможно, обсудим в Украине еще до выборов, указано очень четко. 2027-й - это год, когда Литва второй раз будет председательствовать в Европейском Союзе. До нас в 2025 году будет председательствовать Польша. Сейчас с поляками обсуждается вопрос о необходимости создания такой стратегической связи. То есть обе страны во время своих председательств могут поднимать амбициозный вопрос, чтобы ЕС пришел к очень конкретному решению о дальнейшем продвижении Украины в евросообщество", - заявил литовский политик.
Кубилюс уточнил, что речь идет о предоставлении Украине конкретных перспектив членства в ЕС.
"Мы постараемся это сделать. Но при условии, что и сама Украина выполнит свое домашнее задание до 2025-2027 годов. Окно возможностей есть", - убежден Кубилюс.
В такому разі - навіщо воно потрібне, оте ЄС?
Тесные торговые связи и хватит....
НАТО нужная вещь.... - вот туда действительно нужно....
Правда есть опасность, что НАТО в таком случае объединится с московией и расхерячат Киев вместе...
Сильная Украина никому из соседей не нужна...., это после Майдана сразу стало понятно...
подкармливать шоколадную коррупцию с помощью МВФ, что бы жила аграрная страна это да...., а так извиняйте нет....
Если бы Запад захотел, в Украине к власти давно бы пришли патриотические национальные силы...
Но иметь страну - калеку как сейчас очень выгодно для западных элит...
не с этой троицей "лидеров" рейтинга, а прозрачные понятные политики за ЕС и НАТО начинаются где-то в конце первой десятки.
Если для народа лозунг "Томос Газпописят и Напишитешоделать" важнее борьбы с коррупцией то этот народ не европейский, а азиатский.
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И не говорите мне, что его не за это выкинули. За плохую жизнь? А сейчас лучше? Что-то народ не выкидывает никого... Говорили, что и кролик не успеет убежать. Народ не даст. Нихрена народ не решает в этой стране. Терпилы одним словом.