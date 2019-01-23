 На дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.
"Сейчас в регионе снежит и на дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. Чтобы преодолеть последствия непогоды мы должны работать совместно, согласованно и дружно с другими службами. Для этого патрульные сопровождают колонны со снегоуборочной техникой, способствуют беспрепятственной работе, обеспечивают безопасность дорожного движения в местах ограничения, оказывают помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение", - отмечается в тексте.
В связи со сложившейся ситуацией в ведомстве призвали граждан следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам области.
Вместе с тем, в столичном главке Госслужбы Украины по ЧС проинформировали, что по состоянию на 16:00 среды из-за ухудшения погодных условий спасатели Киевского гарнизона привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог.
"По состоянию на 16:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 30 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуться с места. Спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки… Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах столицы, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул.Елены Телиги и на ул.Академика Заболотного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГУ ГСЧС в Киеве.
Также в ведомстве напомнили, что связи с осложнением погодных условий ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев с 16:00 до 21:00 среды в черте города на всех основных направлениях.
- дойти до остановки (10 минут),
- дождаться маршрутки (0-10 минут),
- доехать до метро (10 минут),
- проехать в метро 1 станцию (5 минут),
- дойти и дождаться маршутку (5-10 минут),
- доехать до офиса (10 минут).
Итого в среднем 45 минут. Или же сесть в машину и приехать в офис (15 минут).
Надо подумать - поеду ли я на метро...
Самое интересное, что сутра наблюдал кучу кроссоверов под домом, тех кто поехал на метро, но недоприводных пузотерок, которые под тем же домом застрявали на горке, просто валом.
Смесь при минус 7 уже не работает!
С утра катался по городу, снегоуборочная встретилась одна и та не чистила, а смесь разбрасывала. А на дороге каша!
Грузовиков полно, малейший подъём-шлифуют)
Почему не закрыли въезд?
Наши мудаки с ночи основные направления не фига не почистили
Фуры на маленьком подъёме шлифуют
Снегоуборочных машин с утра не видно только трактора тротуары чистят
Проехать Киев можно только поднявшись на гору или спустившись с горы. А для них это не реально)))
Хотя весы на всех въездах стоят)
И за резину их не кто не трогает)))
А суслик есть)))))
Не виходить у тебе містом керувати - так єхай нах!