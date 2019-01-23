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 На дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция. ВИДЕО

Вследствие сильного и продолжительного снегопада на дорогах Киевской области образовался транспортный коллапс, в связи с чем экипажи патрульной полиции области оказывают помощь попавшим в затруднительное положение гражданам и сопровождают колонны со снегоуборочной техникой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"Сейчас в регионе снежит и на дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. Чтобы преодолеть последствия непогоды мы должны работать совместно, согласованно и дружно с другими службами. Для этого патрульные сопровождают колонны со снегоуборочной техникой, способствуют беспрепятственной работе, обеспечивают безопасность дорожного движения в местах ограничения, оказывают помощь гражданам, попавшим в затруднительное положение", - отмечается в тексте.

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В связи со сложившейся ситуацией в ведомстве призвали граждан следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам области.

Вместе с тем, в столичном главке Госслужбы Украины по ЧС проинформировали, что по состоянию на 16:00 среды из-за ухудшения погодных условий спасатели Киевского гарнизона привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог.

"По состоянию на 16:00 столичными спасателями оказана помощь по буксировке 30 единиц автотранспортной техники, которые не смогли сдвинуться с места. Спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки… Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах столицы, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул.Елены Телиги и на ул.Академика Заболотного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГУ ГСЧС в Киеве.

Также в ведомстве напомнили, что связи с осложнением погодных условий ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев с 16:00 до 21:00 среды в черте города на всех основных направлениях.

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На дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция 01
На дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3107922
 
 
 Топ комментарии
 
В Киеве 15-тый век,снег выпал,надо лезть на печку
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Я на метро еду 40 мин до офиса. Но можно поехать на машине, стать на 4 часа в пробку. Оно мне надо?

Самое интересное, что сутра наблюдал кучу кроссоверов под домом, тех кто поехал на метро, но недоприводных пузотерок, которые под тем же домом застрявали на горке, просто валом.
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В 7-30 шесть снегоочистителей лесенкой чистили ул.Стеценка. Зачем бред писать?
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"акже в ведомстве напомнили, что связи с осложнением погодных условий ограничен въезд грузовых транспортных средств в Киев с 16:00 до 21:00 среды в черте города на всех основных направлениях." - вот и вторая причина коллапса. Фуры стоят на въезде, занимая как минимум одну полосу
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По этому приезжая к ближайшей станции метро, надо не оставить там машину, а поехать в центр и создать там пробку!
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Почему Вы решили, что в центре пробки из-за приезжих с пригорода?
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"А ваш непонятный тезис" - как бы речь о ситуации "На дорогах Киевщины", поэтому это Ваш тезис "Метро для лохов" выглядит глупо.
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Например мне, чтобы добраться до офиса при помощи метро нужно:
- дойти до остановки (10 минут),
- дождаться маршрутки (0-10 минут),
- доехать до метро (10 минут),
- проехать в метро 1 станцию (5 минут),
- дойти и дождаться маршутку (5-10 минут),
- доехать до офиса (10 минут).

Итого в среднем 45 минут. Или же сесть в машину и приехать в офис (15 минут).
Надо подумать - поеду ли я на метро...
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Я на метро еду 40 мин до офиса. Но можно поехать на машине, стать на 4 часа в пробку. Оно мне надо?

Самое интересное, что сутра наблюдал кучу кроссоверов под домом, тех кто поехал на метро, но недоприводных пузотерок, которые под тем же домом застрявали на горке, просто валом.
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Это означает только то, что вам выгоднее ехать на метро, а мне на машине - а мне - наоборот. А значит не нужно обобщать - просто у нас разные условия и разные маршруты.
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А как обидно,когда стоишь в пробке в полукилометре от офиса часа 2... как в поговорке,близко локоть но не укусиш !
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Бывает...я так когда-то опоздал на крестины племяшки - реально в 400 метрах от церкви застрял...жена с тещей пешком потопали, а мне пришлось что-то делать...
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В Киеве 15-тый век,снег выпал,надо лезть на печку
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В 7-30 шесть снегоочистителей лесенкой чистили ул.Стеценка. Зачем бред писать?
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Зачем снегоочистители едут лесенкой понятно? Или прочистить одну полосу важнее, а потом вытаскивать тех, кто решил тянучку обьехать?
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Важнее с утра прочистить максимально, а не с поднятым ковшом смесь разбросать.
Смесь при минус 7 уже не работает!
С утра катался по городу, снегоуборочная встретилась одна и та не чистила, а смесь разбрасывала. А на дороге каша!
Грузовиков полно, малейший подъём-шлифуют)
Почему не закрыли въезд?
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Я написал то, что видел (6 машин чистили район Сырца). А фуры и непогода- это всегда проблема. Я представляю, что сейчас на Одесской трассе творится(
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Там жопа)
Наши мудаки с ночи основные направления не фига не почистили
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Сегодня целый день на машине по Киеву - всё ОК (если не считать мудаков на дороге, так они круглый год мудаки...).
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Мудаки с утра надо было запрещать, а не вечером
Фуры на маленьком подъёме шлифуют
Снегоуборочных машин с утра не видно только трактора тротуары чистят
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"Фуры на маленьком подъёме шлифуют" - А нехер на мултисезонке ездить, экономизды, бл@... Плюс перегруз... И некому их ипать за это...
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Я и говорю, нафиг их пускали?
Проехать Киев можно только поднявшись на гору или спустившись с горы. А для них это не реально)))
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Их не непускать, их ипать надо круглый год за несезонную резину и перегруз - они и себя и дороги убивают. А зимой еще позорятся своей неспособностью элементарно передвигаться.
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Видите как их сношают новые полицаи)
Хотя весы на всех въездах стоят)
И за резину их не кто не трогает)))
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Лучше запретить вьезд, все фуры соберутся в яме на Вите-Почтовой и полностью заблокируют трассу на пару дней. Такое было 2-3 года назад.
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Ну да пусть лучше заблокируют все подъемы в городе)))
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А просто их сношать чтобы с краю в один ряд стояли)
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Там какая штука случилась: фуры спускались вниз, а на гору уже выехать не могли. Вот и насобиралась их там просто куча, которую растянуть нереально. А так да, от Чабанов до КП стояли рядком справа.
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При мне на черниговской на въезде на мост (подъем минимальный) стала и шлифует, а за ней хвост таких же аж до юности)
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Скоро потепління, не варто переживати
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А шо віталька-херова підалька? Містом керувати не кулаками махати та премії своїм подільникам виписувати?
Не виходить у тебе містом керувати - так єхай нах!
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Харьков. Никаких коллапсов-шмапсов. Всё почищено во время. Едем нормально.
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В Виннице тоже пипец. Снега наваляло так, что машину даже не охота откапывать, все равно она хрен сама выедет.
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нагрузил 500 кг в свой Спринтер, цепи противоскольжения под сидение, и пофиг те сугробы.
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Так такое же каждый год. Что нового? НАдо привыкать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа дорогах Киевщины образовался транспортный коллапс. В столицу запрещен въезд крупногабаритного транспорта, - Нацполиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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