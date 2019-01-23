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 За рубежом
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 Европа не будет менять мировой порядок в угоду РФ, - минобороны Германии

Россия не уважает слабость. Не надо впадать в заблуждение и стараться быть милыми.

Об этом сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Для нас аннексия Крыма, гибридная война в Украине и продолжение этой истории были вначале настоящим шоком, потому что до этого у нас была иллюзия, что мы можем построить вместе большой европейский дом. Нам пришлось просто адаптироваться к реальности. Глядя на Россию в долгосрочной перспективе, думаю, экономика будет играть огромную роль. ВВП России меньше ВВП Италии, у нее сильно стареющее население, экономика очень зависима от энергоресурсов. Производительность, учитывая стареющее население, не такая, какой она должна быть, она (экономика. – Ред.) не модернизирована. Крым обходится дорого, Восточная Украина обходится дорого, Сирия обходится дорого, если посмотреть на затраты. Поэтому в наших интересах со временем убедить Россию, что в ее интересах больше играть по правилам", – заявила министр, добавив, что эта концепция требует терпеливости.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что всем нужно играть по правилам: "Иногда в Кремле говорят: "Мы должны установить новый основанный на правилах порядок". Нет-нет. У нас уже есть один, и он хороший. Мы все должны играть по правилам". 

Она отметила при этом, что в интерес европейского сообщества, Германии, убедить Россию играть по правилам, в частности, уважать суверенитет других стран, что также отвечает и ее собственным интересам, пишет Укринформ.

"Россия не уважает слабость. Не надо впадать в заблуждение и стараться быть милыми. Мы должны наращивать собственную силу, показывать стойкость в вопросах ценностей, в противном случае Россия никогда-никогда не будет вас уважать", - сказала министр, но отметила, что Россия – страна-сосед, и от этого никуда не уйти.

Глава Минобороны ФРГ предлагает быть терпеливыми, выстраивая собственную силу, но также выказывать "достаточное уважение". Политик напомнила, что одним из глубочайших унижений для Москвы было то, что ее назвали "региональной силой", что, впрочем, "никоим образом не оправдывает никое вторжение на восток Украины и аннексию Крыма".

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Фон дер Ляйен напомнила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин знают друг друга 15 лет, при чем "очень хорошо", они общаются без переводчика, а в последнее время говорят едва ли не каждую неделю.

Источник: https://censor.net.ua/n3107921
 
   
 Топ комментарии
 
Ага,поэтому вы решили построить с кацапами Северные потоки ! Европа не собирается менять мировой порядок в угоду Кремлю, - министр обороны ФРГ Ляйен - Цензор.НЕТ 3458
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Это случайно не та страна которая собирается забрать у Украины транзит? Какое лицемерие.
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"Оккупация Крыма и гибридная война на Донбассе были для нас настоящим шоком"

Значит, фрау министр, вы не на своем месте,
если даже мне без каких либо сводок СБ после 2008 это было очевидно.
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Миром правит капитализм, а как можно ответить тем кто может устроить демпинг в ущерб своему населению? Никак, жадность не даст. Газ это только начало. В этом всем тексте улавливается только одно - мы осознаем угрозу и будем наращивать силы в нац интересах, а весь мир подождет.
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ну да ,вы такие смелые , всем муттер ди клауса покажете,только сразу после сп2
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Устроила из министерства частную лавочку по раздаче заказов своему сынку. И никто её там не слушал. Какая вера человеку, который не чист на руку?
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правильнее так - россия принимает доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение
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верніше =фашистська жидоліліпукія живе по крімінальним"панятіям" і це шлях в прірву.. гітлєр вже спробував погратися в "великого".. і де воно?? Європа не мінятиме світовий порядок на догоду РФ, - міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 2527
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Россия не уважает слабость. Не надо впадать в заблуждение и стараться быть милыми. Источник: https://censor.net.ua/n3107921
"Північний потік" це слабкість Німеччини яка піддалась спокусі.Фон дер Ляйен хоче переконати росію виконувати міжнародне законодавство але не розуміє те ,що путін пишається тим, що його руйнує бо ціна яку він за це платить ще не є критичною.Змусьте путіна та росію дорого заплатити!
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Европа не будет менять мировой порядок в угоду РФ, - минобороны Германии
Увеличивая зависимость от россии, сделать это будет Европе крайне проблематично.
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Они не будут противопоставлять себя кацапстану. Здесь надо следить за их ловкими движениями рук, а сопутствующие этому процессу звуки, являются лишь маскировкой. А на самом деле, германия совместно с кацапстаном уже сейчас пытается изменить мировой порядок, прикрывая расширение собственных интересов - интересами всей Европы.
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такі да! саме тому ту залежность вже ЗЕМНШУЮТЬ і будуть ЗМЕНШУВАТИ!! Європа не мінятиме світовий порядок на догоду РФ, - міноборони Німеччини - Цензор.НЕТ 6181
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Шо ви до тих швабів причепилися? Самі он на всю торгуємо з єрефією і кожного року тільки нарощуємо обсяги.
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И шо Вы от неё хотите... У неё дед по женской линии - барон Лев Герасимович Кноп и семеро детей. И все кушать хотят...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропа не будет менять мировой порядок в угоду РФ, - минобороны Германии
 
 
 
 
 
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