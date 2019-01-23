 За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
"Учитывая истевающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане стали активнее оформлять свои машины. Так, за прошедшие сутки, 22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами. За них владельцы заплатили 170, 5 млн грн. платежей", - говорится в сообщении.
Всего с 25 ноября 2018 г. уже оформлено почти 44 тыс. евроблях, за эти транспортные средства было уплачено в бюджет почти 2,8 млрд грн.
Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
Да у вас галлюцинации, батенька.
2.Дорог нет...теперь и европейских авто меньше будет...это таможат авто не старше 5 лет...только их выгодно...но это малая толика от всех..так что ажиотаж не на долго..
Я буду голосовать за Балашова, потому что он выступает не за УМЕНЬШЕНИЕ, а за ОТМЕНУ всех налогов, в том числе и таможенных поборов при ввозе авто.
Логика проста - чем меньше налогов и поборов вы платите, тем больше денег остается лично Вам. Деньги - главное.
Да, логика примитивная...
Где государству брать деньги на армию, выплату пенсий, зарплат бюджетникам?
(народная мудрость)
Так надо было сразу при завозе растаможить. Оно бы и без гембели и дешевле бы вышло.
Голосовать надо за тех, кто гарантирует отмену драконовских поборов. Чем меньше мы платим налогов, тем больше остается нам и нашим семьям.
"Куплю бляху. Любую". Що це означає?