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 Экономика, Авто
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Все про:растаможка (100) ГФС (3058) евробляхи (100)

 За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС

За прошедшие сутки, 22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

"Учитывая истевающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане стали активнее оформлять свои машины. Так, за прошедшие сутки, 22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами. За них владельцы заплатили 170, 5 млн грн. платежей", - говорится в сообщении.

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Всего с 25 ноября 2018 г. уже оформлено почти 44 тыс. евроблях,  за эти транспортные средства было уплачено в бюджет почти 2,8 млрд грн.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3107916
 
   
 Топ комментарии
 
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А ЖЛОБ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ.
(народная мудрость)
Так надо было сразу при завозе растаможить. Оно бы и без гембели и дешевле бы вышло. За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 1473 За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 7369 За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 7369
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Зачем платить пару тысяч у.е. растаможки? Можно оставить машину в гараже и дождаться весны, когда власть мародеров уйдет в анналы истории.

Голосовать надо за тех, кто гарантирует отмену драконовских поборов. Чем меньше мы платим налогов, тем больше остается нам и нашим семьям.
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Балашов клоун похлеще ляшка, косит под дуракм жириновского😂
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И Киев стал похож на Киев а не на Вильнюс, Ригу или Краков с Кишвардаландхазой. За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 5447
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ох как ты жопу хорошо лижешь
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ну работать это уже мало, сейчас надо грабить и разбойничать, хотя в Польше не плохо получилось, но не могу понять парадокс, вроде все по моей работе что и дома, а платят поляки существенно больше и по жилью за границей нормально получалось.
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в принципе молодежь еще ни чего, а вот на что живут большинство пенсионеров, у меня большая загадка, пока не понял что хлеб и вода, еще кашки. А еще лекарств надо купить
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Да....и тут мы уже не похожи на Европу...больше на рашу..
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Вы встречаете МАССОВО на дорогах и улицах Киева машины с российскими номерами? За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 9561
Да у вас галлюцинации, батенька. За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 8460
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1.Киев-не вся Украина..
2.Дорог нет...теперь и европейских авто меньше будет...это таможат авто не старше 5 лет...только их выгодно...но это малая толика от всех..так что ажиотаж не на долго..
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брєд, знайомив розмитнював 15 річного гольфа з польщі і все рівно виходить дешевше, ніж він коштує в Україні
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БРЕХНЯ НЕТ ТАМ ТАКИХ ЦИФР ДУРАКОВ ЗАМАНИВАЮТ БОЛЬШИНСТВО ЖДЕТ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА А ТАМ ПОСМОТРИМ
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да это так, пишут регулярно статейки шоб какой то лох повелся, детки и внучата работников банковой точно растаможили годовые авто за 200 баксов каждое это правда и писали они закон не для людей а для своей родни шоб не тратились сильно За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 6731
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Еще пару тыс. счастливых украинцев и их семей, которые собрали Пете деньги и которые мечтают проголосовать за Петю.
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Давно пора те пошлины отменить и дать людям нормально жить,один хрен Украина автомобилей не производит.
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Украина автомобилей не производит, зато росийские автомобили Парашенко очень успешно продает.
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Тем, кто хочет голосовать за Ярошевича, обещающему УМЕНЬШИТЬ таможенные поборы при ввозе авто из Евпропы.

Я буду голосовать за Балашова, потому что он выступает не за УМЕНЬШЕНИЕ, а за ОТМЕНУ всех налогов, в том числе и таможенных поборов при ввозе авто.

Логика проста - чем меньше налогов и поборов вы платите, тем больше денег остается лично Вам. Деньги - главное.
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Балашов клоун похлеще ляшка, косит под дуракм жириновского😂
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"Логика проста - чем меньше налогов и поборов вы платите, тем больше денег остается лично Вам."
Да, логика примитивная...
Где государству брать деньги на армию, выплату пенсий, зарплат бюджетникам?
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Знакомый рассказывал вчера что уже месяц машина стоит на растаможке ,отвалил каким то брокерам ещё дофига долларов
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А ЖЛОБ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ.
(народная мудрость)
Так надо было сразу при завозе растаможить. Оно бы и без гембели и дешевле бы вышло. За прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС - Цензор.НЕТ 1473
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ, А ЖЛОБ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ.,а ЛОХ всем и постоянно
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Лучше поездить до весны а потом сдать на разборку. Будет выгоднее, так как запчасти из-за запрета ввоза б/у автомобилей резко вырастут в цене.
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Зачем платить пару тысяч у.е. растаможки? Можно оставить машину в гараже и дождаться весны, когда власть мародеров уйдет в анналы истории.

Голосовать надо за тех, кто гарантирует отмену драконовских поборов. Чем меньше мы платим налогов, тем больше остается нам и нашим семьям.
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А кто же будет содержать армию, дороги, школы и больницы? Марсиане?
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А ты будь ходить и вязать, что тебе все должны. Хуторянство
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посевали,колядовали,щедровали,отдолжили и растаможили
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Соевые брешут ,единицы евроблях за все время решились растаможить,а то что загонят те кто этим занимается,имеет купленных таможенников то да
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Не кажи дурниць, вже є фірми які зараз масово готові зняти авто з реєстрації в Польщі. За Литву не знаю.
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З якої реєстрації якщо ті автомобілі давно уже списані на утилізації вони вже не існують,сідай з любим євробляхєром і йди зніми з обліку,а ті фірми що знімають то за такі гроші,що будеш тікати від машини
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Люди йдуть до них від безвиходу, і платять щоб авто залишилось у власності. Копія закордонного паспорту, код, бабло і ...... зняття з обліку в польші, авто не перетинає кордон.Схема! Алілуя!!! Сусід передумав здавати пасата на метал і поїхали документи в польшу
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нууу.... 20% хоть растаможат???? или даже не знают, сколько въехало???
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Мерседес А-класс 2005 года в отличном состоянии с двигателем 1.6, купленный в Германии за 3000Евро, стоит растаможить 3500Евро и ето по льготной цене. С весны цена растаможки еще удваивается. И не п***дите что растаможка стоит 700-1500Евро. Барыга, ты скорее подавишься чем выйдешь во второй тур.
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Зачем пишешь бред? 14ти летний мерседес в отличном состоянии, ты в своём уме? Это уже хлам!!!
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Хлам это 30 летние "Жигули" и "Москвичи" с "Тавриями" вместе, которых на переферии ещё ох как много, просто на них обычно не ездят далеко - бензина потребляют больше и сыпятся чаще чем "Мерседесы".
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Никакой это не хлам.Это альтернатива между первым велосипедом и первым автомобилем где по цене выигрывает автопром СССР.
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Кто-то уже перерос этот период.)) Найти в приличном состоянии, практически невозможно.
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Это таможат авто не старше 5 лет...только их выгодно...но это малая толика от всех..так что ажиотаж не на долго..
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Йулелюмпен, где же ваше: ни будим растамаживать?😂
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На вулицях Києва, точніше на стовпах перед світлофорами, впадають в око об'яви:
"Куплю бляху. Любую". Що це означає?
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Ето означает что скоро в Украине появится несколько миллионов двойников.
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означает выборы не за горами и новый майдан, у некоторых людей чуйка есть, вот они у лохов и скупляют машинки по цене металлолома
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"Майдан" бляхерів? Біля пункту прийому металобрухту?
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да не парься, ты уже отвалил 2000 баксов за рэтро авто? иль досе на лАнусе?
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Я автомотлох давно вже не підбираю. Tucson 2011 р української збірки, брав у салоні. Навіть не гвалтував машинку встановленням ГБО.
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а мне немецкий хлам нравится, еще не скоро у нас такие машинки будут собирать, ума нет, а главное технологий.
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Кожному - своє. Хтось везе мотлох, правлений у гаражах литовського міста Мар'ямполе і приймає на себе карму "битка". А хтось чатує на сторінках форумів вітчизняних автоклубів, де історія машинки прописана від і до.
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Поросенко уже 2 мерседеса купил. И немного Ахметову с Косюком откатил. На Оплоты денег не хватило.
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ДА И СВОЕЙ ЖЕНЕ МИЛЛИАРД С НАШИХ КАРМАНОВ ДАЛ А ВЫ ПЛАТИТЕ РАС СТА МА ЖИВ АЙ ТЕ
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Бедняжка. И когда вы успеваете и Ахмета содержать и Пороха жену кормить. Акт пчела трудитесь?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа прошедшие сутки украинцы растаможили рекордное количество евроблях - 2,7 тыс., - ГФС
 
 
 
 
 
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