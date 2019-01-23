 "Я в игре, и вскоре вы узнаете больше", - Вакарчук подтвердил, что собирается в политику

Такое заявление Святослав Вакарчук сделал в Лондоне на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Украинского института в Лондоне.
"Власть как таковая меня не интересует. В политику меня заставляет идти ее теперешнее состояние. Смотреть на все эти билборды в Киеве просто невыносимо", – сказал Вакарчук.
Читайте на Цензор.НЕТ: Садовый предлагает Вакарчуку союз на парламентские выборы
Музыкант не конкретизировал свои планы на ближайшее время. Вакарчук лишь очертил общий круг своих взглядов.
"Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, потому что они не приносят устойчивых решений", – заявил фронтмен "Океана Эльзы".
Также на Цензор.НЕТ: "Я такого политика не знаю", - Вакарчук на вопрос об объединении с Зеленским
"Мы не должны попасть в Путинскую ловушку и сделать вопрос российской агрессии главным на этих президентских выборах. Основными должны быть наши внутренние вопросы – борьба с коррупцией и реформа юридической системы", – считает Вакарчук.
хто, що і навіщо
Дещо наівно, щоб не сказати більше.
"Мы не должны попасть в Путинскую ловушку и сделать вопрос российской агрессии главным на этих президентских выборах Основными должны быть наши внутренние вопросы - борьба с коррупцией и реформа юридической системы", - считает Вакарчук.Источник: https://censor.net.ua/n3107913
. (как это делает Порошенко )
Привести к власти что-то типа народ и тд. может только революция (военный переворот) и последующая гражданская война. Уже было в 1917- ничего хорошего не получилось