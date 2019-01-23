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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (172) выборы (20889) политика (3070)

 "Я в игре, и вскоре вы узнаете больше", - Вакарчук подтвердил, что собирается в политику

Фронтмен "Океана Эльзы" говорит, что хотел бы привести в украинскую политику "как можно больше новых лиц".

Такое заявление Святослав Вакарчук сделал в Лондоне на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Facebook-страницу Украинского института в Лондоне.

"Власть как таковая меня не интересует. В политику меня заставляет идти ее теперешнее состояние. Смотреть на все эти билборды в Киеве просто невыносимо", – сказал Вакарчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Садовый предлагает Вакарчуку союз на парламентские выборы

Музыкант не конкретизировал свои планы на ближайшее время. Вакарчук лишь очертил общий круг своих взглядов.

"Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, потому что они не приносят устойчивых решений", – заявил фронтмен "Океана Эльзы".

Также на Цензор.НЕТ: "Я такого политика не знаю", - Вакарчук на вопрос об объединении с Зеленским

"Мы не должны попасть в Путинскую ловушку и сделать вопрос российской агрессии главным на этих президентских выборах. Основными должны быть наши внутренние вопросы – борьба с коррупцией и реформа юридической системы", – считает Вакарчук.



Источник: https://censor.net.ua/n3107913
 
   
 Топ комментарии
 
"Я такого политика не знаю", - Вакарчук на вопрос об объединении с Зеленским
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с порохоботвой в собачки играют. они уже бедные не знают куда перекидываться и кого обгавкивать))
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Йой як накинулися . Вакарчук ніколи не зільє Україну московії . А от Тимошенко , яка привела до влади Новінського Гадю, та іншу мезоту , або Бойко, Вікул , Ляшко ....--якраз планують то зробити
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Все якось несподівано, знову ця ж група
хто, що і навіщо

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Вакарчук не вірить в революційні зміни. Тобто він вірить, що жирні свині самі відійдуть від корита та пустять да корита нові обличя? А нові обличя опинившись біля корита не почнуть займатись корупцією, бо вони нові та чесні?
Дещо наівно, щоб не сказати більше.
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Вакарчук так довго чухається зі своїм вибором, що йому краще йти в продюсери і займатися тим, що в нього добре виходить.
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Якщо влада Вакарчука не цікавить, то навіщо тоді йти в політику? Як він збирається досягти своєі політичноі цілі, не маючи влади? Як він буде боротись з корупцією не маючи влади? Шляхом розстрілів корупціонерів без суду? А якм мініти юридичну систему, не маючи більшість в Раді? Записавши нові хіти з закликом до змін. То це вже Цой зробив « Перемен, хотим перемен»
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Жюляботы усиленно топят за Зеленского и так же против Вокарчука, это хороший индикатор значит или Вокарчук или Порошенко....выходит Жюля и Зеленский и ВОкарчук Порошенко имеют разный электорат, потому жюлябанда так беснуеца и поливает грязью Вокарчука...хотя он конечно в сто раз лутше брехливой бабки свихнувшейся на власти, но голоса от Бахини забирает...жюлябанда аж воет от злобы...
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Згадайте 2014 рік, тоді навіть ніхто й не думав за Порошенка. Тому ліпше б тоді вибрали того ж Кличка або Тимошенко.
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Что ты несешь? Какой Зеленский? Какой Вокарчук? Кто кого топит, у каждого свой электорат люди давно определились за кого голосовать,зачем все эти глупые доводы, человека с навязчивыми идеями, что его окружили!!
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Это ответ Олегу Тихонову который пишет ВОкарчук! "Я у грі, і незабаром ви дізнаєтеся більше", - Вакарчук підтвердив, що збирається в політику - Цензор.НЕТ 9823
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"Я в игре, и вскоре вы узнаете больше", - Вакарчук подтвердил, что собирается в политику "Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, потому что они не приносят устойчивых решений", - заявил фронтмен "Океана Эльзы".
"Мы не должны попасть в Путинскую ловушку и сделать вопрос российской агрессии главным на этих президентских выборах Основными должны быть наши внутренние вопросы - борьба с коррупцией и реформа юридической системы", - считает Вакарчук.Источник: https://censor.net.ua/n3107913
. (как это делает Порошенко )
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Это капец если еще к нам в кандидаты подтянется Поплавский , успех нас точно постигнет!
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Да, это капец всему, а если еще и Поплавский кинет клич , нас точно ждет УСПЕХ!!
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интересно хоть кто-то в Украине понимает, что за любым реальным кандидатом в президенты стоит огромный капитал и интересы крупных компаний??? Выборы это скорей шоу для дурачков, которых готовят к шоу процессу. Кто лучше подготовит тот и победит, но к власти всё равно придёт бабло - т.е капитал.
Привести к власти что-то типа народ и тд. может только революция (военный переворот) и последующая гражданская война. Уже было в 1917- ничего хорошего не получилось
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Да ничего он не исправит к лучшему, пока он будет учится его возьмут под крыло " бывалые" и все!!! вся схема, и станет на одну партию голодных больше!!!
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ЗОЧЕШЬ УЗНАТЬ О СЕБЕ ВСЁ - ОБЪЯВИ ЧТО ТЫ ИДЁШЬ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ЧТО ТЫ ПРОТИВ порошенки. 😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я в игре, и вскоре вы узнаете больше", - Вакарчук подтвердил, что собирается в политику
 
 
 
 
 
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