 Состояние арестованного оккупантами крымскотатарского активиста Бекирова резко ухудшилось, - Чубаров

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Из информации, поступающей из Крыма, резко ухудшилось состояние здоровье Эдема Бекирова, незаконно задержанного российскими оккупантами и содержащегося в Симферопольском СИЗО. Судя по всему, это последствия применения к нему инсулина в условиях СИЗО", - рассказал он.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.