 В 2018 году субсидии получали 6,5 млн домохозяйств, что на 26% меньше, чем годом ранее, - Госстат

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Государственной службы статистики.

"В январе-декабре 2018 года назначены субсидии 6 537,7 тыс. домохозяйств, из них в городах - 4 515,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 022,0 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. количество таких домохозяйств уменьшилось на 25 8%", - сообщает Госстат.

В то же время, в декабре был зафиксирован рост среднего размера назначенной субсидии на одно домохозяйство. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 8,7% - до 2 768,4 грн.

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С учетом уменьшения количества субсидиантов, выросла и сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. За январь-декабрь 2018 года она составляла 2 249, 3 млн грн, за соответствующий период 2017 - 2 247, 3 млн грн.