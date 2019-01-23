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 Экономика
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Все про:субсидия (456) коммунальные услуги (262) Госстат (139)

 В 2018 году субсидии получали 6,5 млн домохозяйств, что на 26% меньше, чем годом ранее, - Госстат

За прошлый год число домохозяйств в Украине, которым были назначены субсидии на жилищно-коммунальные услуги, составило 6 538 тыс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Государственной службы статистики.

"В январе-декабре 2018 года назначены субсидии 6 537,7 тыс. домохозяйств, из них в городах - 4 515,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 022,0 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. количество таких домохозяйств уменьшилось на 25 8%", - сообщает Госстат.

В то же время, в декабре был зафиксирован рост среднего размера назначенной субсидии на одно домохозяйство. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 8,7% - до 2 768,4 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа, - Розенко

С учетом уменьшения количества субсидиантов, выросла и сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. За январь-декабрь 2018 года она составляла 2 249, 3 млн грн, за соответствующий период 2017 - 2 247, 3 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3107911
 
   
 Топ комментарии
 
Потужная перемога! Не настолько потужная, как избавление от экономических связей с кацапстаном, но всё же...))
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Количество домохозяйств тоже уменьшается, особенно на селе.
Маме так и не дали субсдию - надо мне выписываться, бегать по военкоматам и поликлиникам. Зато чиновникам есть за что деньги получать.
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Кинули людей и сами этим хвастаются,ну блин жесть.
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брехня, у моей мамы субсидия упала на 30 процентов
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стали жить богаче...
"спасибо" петралексеич...
"спасибо" гнойсман...
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Потужная перемога! Не настолько потужная, как избавление от экономических связей с кацапстаном, но всё же...))
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Количество домохозяйств тоже уменьшается, особенно на селе.
Маме так и не дали субсдию - надо мне выписываться, бегать по военкоматам и поликлиникам. Зато чиновникам есть за что деньги получать.
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тебе на кубу, там все поделили, до сих пор процветают.
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а чим в нас не куба? такі ж барани при владі та народ-жебрак
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сьезди посмотри, потом будешь про уровень жизни мычать.
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secret secret_too Я уже там был, срочную служил. А как тебе Африка у нас? И то, некоторые африканцы богаче живут. Я считаю, что у воров надо конфисковать все наворованное. те, кто честно заработал - пусть живут.
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Это у коммунистов.)) Надо просто жить по закону, но нормальному закону.
У воров надо отбирать и эффективно развивать экономику, тогда вопросы о субсидииях отпадут сами собой.
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Шаріков: все отобрать і раздєліть (с). Чому не живете по закону? нормальний закон це який? прийнятий вами для себе?
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А ти закон не порушуй і не бігай від армії, і життя налагодиться. Помагай мамі, раз одержуєш достатньо, щоб не одержувати субсидію.
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А ты с фронта пишешь, работничек шоколадный? Сейчас отчитываться на твои выдумки начну.
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А чого шоколадний? я проти зубожілих на мерсах, у яких вистачає совісті просити субсидію. Субсидії - це мої податки, чого я повинен вас годувати?
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Теперешние пенсионеры "годували" предыдущих и т д. Пенсия 50 долларов- смешно. И где вы такие повернутые беретесь? Родителей не имеете? Что значит "памагай" маме, у него своей семьи нет? Может гнойсманы и всякие вальцманы уже нажрутся, в конце концов и перестанут воровать? При хорошей жизни никто не просит субсидии, иди посмотри в собес посмотри кто в очереди стоит
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Порохоботам что-то объяснить невозможно, у них работа такая, "грязная", и они ею гордятся. Он видите-ли " кормилец". Лучше игнорировать.
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Иногда не выдерживаю, блин. И страшно , что он не один
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Пєтя, ти сайти не перепутав? тобі лизати на хуйлосайтах.
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хроніка зубожіння за один лише 2018 рік.
Виїзний туризм через турфірми зріс на 25%
Продажа побутової техніки зросла на 31%
Продажі нових автомобілів зросли на 11%, вживаних на 90%
Середня (реальна) зарплата зросла на 12% Терміново треба новий «курс» з бубликом і кравчучкою
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так крутят-мутят с этими субсидиями, что правду не знает никто!
только ж писали, что субсидии (суммы) сократились на 40-45 процентов
а число самих субсидантов на 35-40 процентов...
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Вася, ви ж грамотна людина. Читайте закони і постанови КМУ. Право на субсидію наступає коли плата за ЖКГ перевищує 15% сумарного доходу домогосподарства. Якщо ваша мама одержує пенсію 1500, а ви у неї зареєстровані із з.п. 30т. то ваша мама субсидію не одержить. Є ще деякі обмеження: живеш в палаці на 500 кв.м, купив авто чи норкову шубу і т.д.
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мами моєї вже нема...
а от сусідка так і попала на таке - у неї приписаний онук-студент...але затребували справку про зарплатню його батьків (які не прописані тут і в них окреме житло і без субсидії)
і винесли (комісія чи що??) вердикт - що його батьки взмозі самі помагати матусі і держава не буде втручатися в цей процес - тобто... нема субсидії віднині у тебе, бабуся
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Кинули людей и сами этим хвастаются,ну блин жесть.
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і мені відмовлено.. бо жінка не змогла інвалідність підтвердити за відсутності 1500 баксів хабаря.. тепер не плачу нічого
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Ви правда босой? Змініть прізвище на знедолений.
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Никанор Босой моя вам порада. таж проблема. не має бабла оформити групу.

недивлячись на реальні проблеми із здоровьям.
сказали надати справку від ЛКК про необхідність в ліках і лікувані по стану здоровя. в звязку
з тривалою хворобою. а потім на розгляд комісії.
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то есть из 10 лимонов бедных ,30 % стали еще беднее ... шикарно ...голосуйте за Петю ,он вам снова поставит Вову.... что будет дальше не трудно догадаться .......не пойдет ...........................................................
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в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області з 20 домогосподарств в 19 субсидію тупо відібрали, а тепер розповідають що вернуть після відвідування якоюсь примарною комісією, вже середина зими, а про комісію й не чутно.
цікаво хто зараз тратить гроші виділені з бюджету на субсидії
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Бачив палаци в С.Борщагівці. Я вас розумію: прописана одна особа з пенсією 1500, а треба опалити 300кв. м. Караул, грабують.
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...и не потому, что они в ней нуждаются, а потому, что её просто тупо не дали.
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а по весне посмотрим, на сколько миллиардов выросла задолженность по коммуналке.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ 2018 году субсидии получали 6,5 млн домохозяйств, что на 26% меньше, чем годом ранее, - Госстат
 
 
 
 
 
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