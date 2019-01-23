 В 2018 году субсидии получали 6,5 млн домохозяйств, что на 26% меньше, чем годом ранее, - Госстат

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Государственной службы статистики.
"В январе-декабре 2018 года назначены субсидии 6 537,7 тыс. домохозяйств, из них в городах - 4 515,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 2 022,0 тыс. По сравнению с соответствующим периодом 2017 г. количество таких домохозяйств уменьшилось на 25 8%", - сообщает Госстат.
В то же время, в декабре был зафиксирован рост среднего размера назначенной субсидии на одно домохозяйство. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 8,7% - до 2 768,4 грн.
С учетом уменьшения количества субсидиантов, выросла и сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. За январь-декабрь 2018 года она составляла 2 249, 3 млн грн, за соответствующий период 2017 - 2 247, 3 млн грн.
"спасибо" петралексеич...
"спасибо" гнойсман...
Маме так и не дали субсдию - надо мне выписываться, бегать по военкоматам и поликлиникам. Зато чиновникам есть за что деньги получать.
У воров надо отбирать и эффективно развивать экономику, тогда вопросы о субсидииях отпадут сами собой.
Виїзний туризм через турфірми зріс на 25%
Продажа побутової техніки зросла на 31%
Продажі нових автомобілів зросли на 11%, вживаних на 90%
Середня (реальна) зарплата зросла на 12% Терміново треба новий «курс» з бубликом і кравчучкою
только ж писали, что субсидии (суммы) сократились на 40-45 процентов
а число самих субсидантов на 35-40 процентов...
а от сусідка так і попала на таке - у неї приписаний онук-студент...але затребували справку про зарплатню його батьків (які не прописані тут і в них окреме житло і без субсидії)
і винесли (комісія чи що??) вердикт - що його батьки взмозі самі помагати матусі і держава не буде втручатися в цей процес - тобто... нема субсидії віднині у тебе, бабуся
недивлячись на реальні проблеми із здоровьям.
сказали надати справку від ЛКК про необхідність в ліках і лікувані по стану здоровя. в звязку
з тривалою хворобою. а потім на розгляд комісії.
цікаво хто зараз тратить гроші виділені з бюджету на субсидії