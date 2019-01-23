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Все про:железная дорога (1090) перевозки (292) Укрзализныця (1538) вагоны (83)

 В 2018 году участники рынка ж/д перевозок столкнулись с лавиной воровства на железных дорогах, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

В 2018 году участники рынка железнодорожных перевозок столкнулись с настоящей лавиной воровства на железных дорогах Украины. Этому способствует "Укрзализныця" своей пассивной борьбой и общим хаосом в перевозках.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом написал в блоге на "Лига.Бизнес" глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко. По его словам, в системе компании каждый год воруют узлы и детали на 150-170 вагонов, что составляет три грузовых состава.

"В 2018 году участники рынка железнодорожных перевозок столкнулись с настоящей лавиной воровства на железных дорогах Украины. Воруются как грузы из вагонов (лес, трубы, катанка, кокс, уголь, металлопрокат и т.д.), так и запчасти самих вагонов, особенно — тормозной магистрали. Происходит это в основном в процессе вынужденных простоев составов "в полях". Цель преступников — заработать на продаже снятых с поездов деталей и продукции", — написал автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть средств от повышения тарифов УЗ необходимо направить в спецфонд для закупки новых локомотивов, - глава Ассоциации "Собственники вагонов" Криворучко

По словам Криворучко, много вагонов простаивают на железнодорожных путях общего пользования из-за дефицита локомотивной тяги, которая является самой большой проблемой.

"В итоге на железной дороге нет ритмичного грузового движения, нет оперативного оборота вагонов, а из-за срыва или неритмичной поставки сырья и материалов по железной дороге на металлургических заводах к концу года не успевали выполнить производственные планы", — говорится в блоге.

Автор привел пример: на Приднепровской железной дороге, которая является одной из самых крупных магистралей Украины, воровство сосредоточено на таких станциях, как Запорожье — Левое, перегон Запорожье — Левое — Вольнянск, Мелитополь, Днепрорудная, Каменское, Правда, Нижнеднепровск — Узел, Апостолово, Батуринская, Кривой Рог и прочее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В предыдущие годы "Укрзализныцю" "попросту грабили", - Гройсман

"По данным Украинского логистического альянса, в 2017 году крупнейшая транспортно-экспедиторская компания Украины "Лемтранс" зафиксировала 3636 случаев разукомплектования вагонов, находящихся в ее оперировании. За восемь месяцев 2018 года — 1 683 вагонов. Другой игрок рынка — компания Ferrexpo — за пять месяцев 2018 года зафиксировала более 200 случаев разукомплектования вагонов компании на сети УЗ", — добавил глава Ассоциации собственников вагонов.

Криворучко отметил, что руководство "Укрзализныци" признает проблему, но ничего сделать с воровством не может. Также компания не планирует компенсировать пострадавшим стоимость убытков и напомнила, что за сохранность имущества должен нести ответственность их собственник. Он добавил, что "Укрзалiзниця" предложила МВД возродить ранее ликвидированную транспортную полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 10 месяцев 2018 года "Укрзализныця" выполнила всего 50,8% годового плана по ремонту локомотивов, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

"Практические шаги по борьбе с эпидемией воровства вроде бы есть. Например, с ноября 2018 года на Приднепровской железной дороге созданы новые стрелковые команды для усиления военизированной охраны в Криворожском и Запорожском регионах. Однако о результатах эксперимента пока нет информации", — написал автор.

По его словам, в 2017 году финансовый директор "Укрзализныци" предлагал бизнесу рассмотреть вопрос о страховании грузов, а в 2018 году аграрии поднимали вопрос о страховании зерновых или передаче грузов под охрану железной дороги за дополнительную плату.

"Надо сказать, что транспортное законодательство предполагает добровольное страхование грузов (статья 22 Устава железных дорог Украины, Правила приема грузов к перевозке). Но с железной дороги должна сниматься обязанность обеспечить сохранность грузов в пути следования", — отметил Криворучко.

Он утверждает, что есть вероятность того, что "Укрзализныця" таким путем хочет "застраховать свою бесхозяйственность". "Однако возможности бизнеса не безграничны, чтобы все время компенсировать за свой счет провалы и проблемы железнодорожного монополиста", — подытожил автор.

Источник: https://censor.net.ua/n3107910
 
 
 Топ комментарии
 
Неудивительно-народ ведь нищий и голодный.
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И прямо такие не разрешимые проблемы, что стали вечными? Просто в УЗ творится все что и в стране, а потому, что нет контроля и ответственности. Люди смотрят на руководство и по сторонам и просто "страх теряют", в точности все повторяя. Батиг нужен, а не имитация и не выборочно, а для всех без исключения.
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Зато сколько заявлений о достижениях УЗ особенно в прошлом году при ИА Кравцове.))) Какие грандиозные планы озвучил Гройсман на этот год, когда с Кравцова сняли ослиную приставку, но суть оставили.))) На самом деле, все остается и будет по прежнему - кормушкой для нужных людей, а отрасль оставят в том-же состоянии или еще хуже.)))
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Неудивительно-народ ведь нищий и голодный.
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А если прибавить вороватую, продажную, бездарную, ни на что не годную потешную "власть", занятую грабежом страны и устройством собственного благополучия, то...
Все время вспоминаю слова дяди Реваза из Тбилиси: "Парашенка укололы: савсем как чокнутый, нэ панимаэт, что тварытся в стране. Даиграитса он, даиграитса..."
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Дядя Реваз ошибся. Он судит по своему народу, совсем забывая о том, что Парашенка президент Украины, а тут все всем сходит с рук. Садят и выпускают, пропускают и выдворяют. Бывает конечно пара-тройка показательных "представлений", но то для проформы и отчетности, чтоб мозги припудрить людям.)))
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"Дядя Реваз ошибся" - вы про то "Парашенка укололы: савсем как чокнутый...", или про это
"Даиграитса он, даиграитса..." ?
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Крадіжки, зайці, контрабанда. Три одвічні "фічі" залізничної індустрії.
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И прямо такие не разрешимые проблемы, что стали вечными? Просто в УЗ творится все что и в стране, а потому, что нет контроля и ответственности. Люди смотрят на руководство и по сторонам и просто "страх теряют", в точности все повторяя. Батиг нужен, а не имитация и не выборочно, а для всех без исключения.
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Можливо й так. Я ніколи не поважав пасажирські залізничні перевезення.
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Кто-нибудь, дайте почитать придурку Кравцову из Укрзализныци: "корпорация ÖBB (Австрия) ежегодно доставляет 459 миллионов пассажиров и 115 миллионов тонн грузов в места назначения экологически чистым способом. 100% электроэнергии, используемой на железнодорожных линиях, производится с использованием источников возобновляемой энергии".
В 2018 году "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 55,9 млн пассажиров, что почти на 4 млн больше показателя предыдущего года.
Это - всё...
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А это что, новость?) Вспомните скандалы, когда у зерновиков ссыпали через люк до половины вагона зерна, но пломбы не тронуты, а значит ничего предъявить нельзя) Так и работает наша любимая УЗ.
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Кстати, а как же автоматы, которые собиралась закупать УЗ для охраны вагонов?) Или мы посмеялись и забыли? А ведь на это деньги выделялись)
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И премии, подарки регулярно выписывают, равно как и полиции. Где логика?
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А где же железнодорожный ВОХРовский спецназ который так рекламировали? или они возглавили эту систему, что мне кажется очень правдоподобным.
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Вполне вероятно что вы правы. Ведь у нас многие годы уже преступные группировки возглавляют силовики, еще при правлении Кучмы произошел этот передел сфер влияния. А ведь кого будут набирать в ВОХР? Ведь ни кого попало, а умелых и опытных, а значит из бывших.)))
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А чого від совка репаного очікували?... Хтось за всі 27 років хоч палець об палець вдарив, щоб виводити суспільство з "культурного" простору московії і культивованого нею совка? Ні... Ну то якого "дива" хто чекає?
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А куда выводить-то? Кто-то альтернативу придумал или предложил что-то в замен? Вот нынче пытаются вроде под Европу косить, но получается лишь имитация и прикидывание. На выборах ведь совок выбирают, а если кто из молодых проскакивает, так косит под большинство, чтоб не выделяться - опять-же совок.)))
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Ну,если верить рассказам наших властьимущих. ТО они как раз и типа отводят Украину от РФ, но только на словах.
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Зато сколько заявлений о достижениях УЗ особенно в прошлом году при ИА Кравцове.))) Какие грандиозные планы озвучил Гройсман на этот год, когда с Кравцова сняли ослиную приставку, но суть оставили.))) На самом деле, все остается и будет по прежнему - кормушкой для нужных людей, а отрасль оставят в том-же состоянии или еще хуже.)))
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Так повігоняйте за несоответствие мусоров.
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Помнится мне, что УЗД закупила цілий арсенал зброї та боєприпасів. хай відпрацьовують.
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Но охранять свои грузы УЗ конечно же не будет. Почему? Потому,что воровство никого не волнует, так как на прибыли УЗ это никак не сказывается!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ 2018 году участники рынка ж/д перевозок столкнулись с лавиной воровства на железных дорогах, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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