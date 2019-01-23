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 Происшествия, Общество
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Все про:избиение (9269) Павлоград (69) суд (21711)

 Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко. ФОТО

24 января, в 11:00, в Павлоградском горрайонном суде состоится очередное заседание по делу Арзумана Ахмедова, который 2 июня прошлого года проломил череп жителю Павлограда Сергею Вязовиченко.

Об этом сообщила в Facebook сестра пострадавшего Юлия Коломоец, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко жестко избили, один из подозреваемых отпущен под домашний арест несмотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страны, - сестра. ФОТО

"Очередное судебное заседание по рассмотрению дела об избиении моего брата Сергея Вязовиченко состоится завтра, 24 января, в 11:00 в Павлоградском горрайонном суде", - написала она.

Коломоец рассказала, что семья Ахмедова просит пожалеть его и не доводить дело до тюрьмы, утверждая, что он раскаивается в содеянном. При этом она заявила, что по тому, как Ахмедов ведет себя на судебных заседаниях, не видно, что он признает свою вину, и за это ему прямая дорога в тюрьму.

"Конечно, ни дети, ни мама Ахмедова в этом не виноваты. И я им искренне сочувствую. Но даже для них самих буде лучше, если он понесет наказание и, возможно, действительно, пожалеет о том, что сделал и раскается", - написала сестра Вязовиченко.

Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко 01

Арзуман Ахмедов

Напомним, что согласно материалам следствия, 2 июня 2018 года около часа ночи пострадавший вместе с двумя друзьями шел по ул. Центральной, в сторону ул. Шевченко. Из кафе "Йогурт" вышли трое: Джаббаров, Ахмедов, Сысой. Они, в компании друзей, сели в два автомобиля BMW и проехали до перекрестка улиц Центральной и Шевченко. Джаббаров остановив свой автомобиль, вышел из салона авто, прихватив с собой биту, и беспричинно стал избивать троих друзей. Сысой, выйдя из своего авто, присоединился к "мероприятию" с битой. Били троих битой, руками и ногами по разным участкам тела. Двое из избиваемых успели сбежать, а один от ударов упал. Уже упавшего хулиганы добивали ногами.

Его бросили, без сознания, на месте преступления. Скорую помощь вызвала случайная женщина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, c переломом кости темени и костей лица. В качестве доказательства в деле имеется видеозапись с камер видеонаблюдения одного из магазинов, где видно, как упавшего нападающие бьют ногами.

Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко 02
Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3107908
 
 
 Топ комментарии
 
впаять чурбану по полной.
вообразил тварь что находится в расее? Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко - Цензор.НЕТ 8766
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На нары чурку и бить по голове утюгом каждый день .
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На каждый гарячий кров может найтись холодный стал или свинцовый пуля...)))
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На каждый гарячий кров может найтись холодный стал или свинцовый пуля...)))
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впаять чурбану по полной.
вообразил тварь что находится в расее? Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко - Цензор.НЕТ 8766
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Дякую, ви точно розставили усі "крапки над і" у цій історії - чурбан, значить винний! А де позиція другої сторони, що значить безпричинно? Чому немає статті ККУ? Там точно "хуліганку вміняють"
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Пусть десять раз "причинно" избивать безоружного битами, потом добивать уже лежащего ногами, проломить череп, могут только чурбаны бесчувственные. И дело здесь не в национальности.
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Впаять, конечно нужно. Но зачем эта твоя гадость с "чурбаном"?
Кто ты после этого? Блин, ну когда это кончится, европеец?
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що заважає людям фактично вбиваючим на камеру, безпричинно просто застрелити?
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отпущен под домашний арест несмотря на то, что проходит по серьезной статье и гражданин другой страныИсточник: https://censor.net.ua/n3107908

этих "гостей" терпеть до первого залёта и высылать нах с треском !!!
продажные мусора,продажные судьи отпустили под дом. арест !!!
вы шо там вообще поехали ??? денег нет у бэдных ?
хватило шоб откупить от сизо !выслать к е...й маше !!!
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Там весь Энергодар ватный и продажный. Там вам морду набьют лишь только потому, что вы украинец.
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Прошу извинения, Павлограда. Хотя и Энергодар такой же....
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якісь відморожені..
вони тут народились чи їх можна вислати ?
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Всех кроме главного героя уже сейчас надо депортировать, а этот пусть ещё поработает на страну, а потом и его туда же
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На нары чурку и бить по голове утюгом каждый день .
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Всегда эти дети гор набрасываются стаей ...Служил в армии среди одного кавказа, видел! По одному ссыкуны в большинстве своем.Какое там раскаяние?
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Чурбан или не чурбан, но засадить ему надо по самые помидоры.
И маме с женкой тож не помешало б,ато плачут они, денег нет.
Если кровавыми слезами не плачут, то деньги еще есть.
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А ещё лучше битой по башке, сделать ссним то, что делал он с другим.
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Рембо пусть на рудничке поработает, а через годиков 10 депортировать к хренам в чуркостан
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Что эти ушлепки делают в Украине,гнида авакян и алколуцик должны работать что бы этих тварей здесь не было.
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гнать таких тварей с Украины сраной метлой.
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Крилаті барани чи безкрилі сови а в антикавказьку копилку дівидендів додали.
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Как суды судят в Украине все мы знаем. Имхо, только самосуд может добиться хоть какой-либо справедливости. Все остальное - лишь надежды, которые так ими и останутся.
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Когда начнутся самосуды? Я уже 25 лет жду, что в нашей стране будет подобное...
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Охренеть, кавказкое дерьмо из чуркистана сюда перебралось и руками машет,... Какой нахрен суд? Таких просто валить надо на глушняк и точка.. Тоже мне спортсмен, гнида черножопая ,а не спортсмен, бить ногами лежачего, это поступок самой последней твари без чести и достоинства.
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епть. І вони несидять в сізо? Це не країна а лайно. Відтак треба самим карати таких покидьків.
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а разве расскаяние отменяет искупление?
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Після тюряги викинути урода на його історичну батьківщину.
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Треба вияснити хто з мусорів легалізує це лайно в Україні.
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Мразота чуркестанська. Викидати з країни разом з циганвою
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗавтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко. ФОТО
 
 
 
 
 
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