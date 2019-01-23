 Завтра суд продолжит рассматривать дело Ахмедова, жестоко избившего 28-летнего жителя Павлограда Вязовиченко. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook сестра пострадавшего Юлия Коломоец, передает Цензор.НЕТ.

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"Очередное судебное заседание по рассмотрению дела об избиении моего брата Сергея Вязовиченко состоится завтра, 24 января, в 11:00 в Павлоградском горрайонном суде", - написала она.

Коломоец рассказала, что семья Ахмедова просит пожалеть его и не доводить дело до тюрьмы, утверждая, что он раскаивается в содеянном. При этом она заявила, что по тому, как Ахмедов ведет себя на судебных заседаниях, не видно, что он признает свою вину, и за это ему прямая дорога в тюрьму.

"Конечно, ни дети, ни мама Ахмедова в этом не виноваты. И я им искренне сочувствую. Но даже для них самих буде лучше, если он понесет наказание и, возможно, действительно, пожалеет о том, что сделал и раскается", - написала сестра Вязовиченко.

Арзуман Ахмедов

Напомним, что согласно материалам следствия, 2 июня 2018 года около часа ночи пострадавший вместе с двумя друзьями шел по ул. Центральной, в сторону ул. Шевченко. Из кафе "Йогурт" вышли трое: Джаббаров, Ахмедов, Сысой. Они, в компании друзей, сели в два автомобиля BMW и проехали до перекрестка улиц Центральной и Шевченко. Джаббаров остановив свой автомобиль, вышел из салона авто, прихватив с собой биту, и беспричинно стал избивать троих друзей. Сысой, выйдя из своего авто, присоединился к "мероприятию" с битой. Били троих битой, руками и ногами по разным участкам тела. Двое из избиваемых успели сбежать, а один от ударов упал. Уже упавшего хулиганы добивали ногами.

Его бросили, без сознания, на месте преступления. Скорую помощь вызвала случайная женщина. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, c переломом кости темени и костей лица. В качестве доказательства в деле имеется видеозапись с камер видеонаблюдения одного из магазинов, где видно, как упавшего нападающие бьют ногами.



