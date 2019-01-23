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 "1+1" опроверг предположение Зеленского о "технической ошибке" с его новогодним поздравлением перед Порошенко

Телеканал "1+1" не допускал технических ошибок, сместив во времени показ новогоднего поздравления Президента Украины.

Об этом "Детектору медіа" сообщили в пресс-службе канала "1 + 1", комментируя предположение возможного кандидата в президенты, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского о технической ошибке, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире канала "1+1" не было технических ошибок. Логика построения программной сетки в новогоднюю ночь была объяснена генеральным директором "1+1медиа" Александром Ткаченко в интервью изданию "Лига. Бизнес", - сообщили в пресс-службе "1+1".

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Напомним, в новогоднюю ночь перед 24:00 телеканал "1+1" вместо новогоднего поздравления Президента Украины Петра Порошенко показал обращение Владимира Зеленского , в котором он заявил о намерениях баллотироваться на пост Президента Украины. Поздравление президента канал показал после полуночи.

В интервью "Лига. Бизнес" Александр Ткаченко сказал, что считает "совковым рудиментом" встречу Нового года под поздравления главы государства: "Все, что мы делаем, как раз и призвано показать возможность альтернативной точки зрения. Собственно, и история о Зеленском в новогоднюю ночь тоже об этом. Мы, хоть и коммерческое медиа, но уважаем институт власти, поэтому оставили традицию выступления президента. И, кстати, с точки зрения телепросмотра, он получил больший охват именно на "плюсах". Но встречать Новый год "по команде" старшего товарища считаю совковым рудиментом. Пора отвыкать. В странах Европы выступления лидеров стран показывают и не все каналы, и в то время, которое считают возможным. Как и мы в этот раз. Думаем над тем, чтобы в следующий раз показать около 19.00".

Он добавил, что Владимир Зеленский вправе поздравить зрителей канала "1+1": "Но и реакция, возникшая свидетельствует о том, что нам пытаются навязать историю об отсутствии выбора. О единственно возможном варианте. И вот здесь я против. Потому что на самом деле дискуссия свелась к тому, как Зеленский все-таки посмел? Ответ прост - вправе".

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В интервью "Украинской правде" Владимир Зеленский назвал технической ошибкой смещение во времени новогоднего поздравления президента в пользу обращения самого Зеленского "Почему такой была длина всего контента, и почему президент был немного позже ... я думаю, что это техническая ошибка ". На уточнение, что подобное совпадение не слишком похоже на техническую ошибку, он ответил: "Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию "Квартал 95". Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его сдвинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу".

Источник: https://censor.net.ua/n3107905
 
   
 Топ комментарии
 
У лицедея такая профессия - врать. Тут кто на что учился.
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После того, как Зеленский облил дерьмом Украину в Юрмале чтобы повеселить кацапскую публику, смотреть на это чмо больше не могу!
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рф (вместе с мск) официально скопытились еще в 2014 году. то, что всем до сих пор насрать на то, что труп разлагается, воняет и засирает огромное пространство - очень и очень грустно...
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как говорит беня - я марионетка в руках зеленского ))
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Почав з брехні, цим і закінчив. Тільки місяць, як в політиці, а скільки випливло рідкого гівна. А що буде далі? Цей Вовка Термос нас вважає за дебілів?
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Навряд чи домовляться: Укргазвидобування, Приват, Аеросвіт бєня не пробачить. А повернути назад не вийде.
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Дуже хотів би шоб так і було.Але не треба ідеалізувати цих людей.
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После очередного ляпа /наверное не последнего до конца выборов/ Вове лучше было бы занять третье место. Мол, старался, хотел, но народ не понял , не поддержал. И с гордой, высоко поднятой головой опять в Квартал. И когда в дальнейшем Юля или Петя опять об##ут страну можно будет сказать : Я хотел но не дали. В этой предвыборной грязи, когда каждый сам себя хвалит, обещает золотые горы, спасти страну за период от 5 лет / Гриценко/ до 100 дней /Тимошенко/ трудно понять кто нужен этой стране. Малоопытный Зеленский нырнул в предвыборную клоаку и барахтается, а рядом проплывают старые опытные пираньи /Юля, Петя и дальше по предвыборному списку/ готовые его сожрать. Так что Вова греби к берегу и не лезь в это говно.
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Если клоаку не разбавлять, то в ней ничего кроме дерьма и не будет.
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Вава-термос запущений для підтримки бабиЮ. За ними один хазяїн - Бєня. Вава зніме свою кандидатуру перед голосуванням і закличе голосувати за Ю. Одноходовка Бєні.
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Интересно,где и о чём он ещё не успел сбрехать... "1+1" спростував припущення Зеленського про "технічну помилку" з його новорічним привітанням перед Порошенком - Цензор.НЕТ 6308
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если такое вранье пойдет то до выборов у него рейтинг будет -50% а после выборов вряд ли кто пойдет на его концерты
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Та шо вы на Зеленуху напали? Он "никому ничего не должен кроме своих родителей"....
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нет, ты глубоко ошибаешься -скажет ему беня.
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Ти бач як барига обідився. Не стиг поздравити ... Не плакав?
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Ну и правильно, что Барыгу специально опустили. Он того заслуживает. Тем временем рейтинг Зеленского растет, волонтерами записалось уже 490 000 человек.
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Не сомневался, что в мире запаса дебилов достаточно во все времена.
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А чого ви чекали від цього шахрая? Мало того, що весь час бреше, він іще й своїх колег підставляє.
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Не убивайте пианиста,
Он играет, как умеет...
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эх вован, вован, переоценил ты свои актерские таланты. А беня так надеялся, оказался ты обычным босяком, который выехал на обливании грязью других. А сам оказался намного хуже.
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у бабы Ю появился серьезный конкурент!и так,кто кого перебрешит?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"1+1" опроверг предположение Зеленского о "технической ошибке" с его новогодним поздравлением перед Порошенко
 
 
 
 
 
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