 За неделю в Украине от гриппа умерло 6 человек, с начала эпидсезона - 25, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, 53,8% из которых - дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 498,6 на 100 тыс. населения.

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Эпидемические пороги превышены в пяти областях: Черниговской (на 52%), Житомирской (на 19,9%), Киевской (на 2,2%), Сумской (на 1,8%) и Одесской (на 1,6% ). В целом по Украине заболеваемость на 3,9% меньше эпидемического порога.

"За отчетную неделю зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции; с начала эпидемического сезона - 25, в том числе, четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

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