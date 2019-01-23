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Все про:грипп (413) Минздрав (1825) смерть (5674)

 За неделю в Украине от гриппа умерло 6 человек, с начала эпидсезона - 25, - Минздрав

За отчетную неделю в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 191 953 человека, 53,8% из которых - дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет увеличился на 4,3% и 13,1% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 498,6 на 100 тыс. населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Младенец умер от гриппа в Запорожье, - Минздрав

Эпидемические пороги превышены в пяти областях: Черниговской (на 52%), Житомирской (на 19,9%), Киевской (на 2,2%), Сумской (на 1,8%) и Одесской (на 1,6% ). В целом по Украине заболеваемость на 3,9% меньше эпидемического порога.

"За отчетную неделю зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции; с начала эпидемического сезона - 25, в том числе, четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Мужчина умер от гриппа в Чернигове, в области - уже девять летальных случаев от осложнений. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3107903
 
 
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у нас есть лаборатории, которые могут это диагностировать..?
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Супрун на месте, подсчитывает - реформа в действии. Не, ну на х........ нам такая власть?
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При чем тут власть? Если у тебя мозгов нет, то тебе и Клинтон с Меркель не помогут.
Я например сделал прививку Ваксигрип и не парюсь с болезнями.
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Супрун все пытается объявить эпидемию по кори, хотя там за год заболело около 50 тыс. человек и умерло 16. Тут от гриппа умерло за неделю 6 человек и это без учета умерших от осложнений и заболело 250 тыс (это тех кому написали грипп я не ОРВИ, как всегда. И еще два раза по столько же взрослых больных просто не ходило к врачам по причине бессмысленности). И никто даже не чешется. Помнится плохая Юлька хоть тамифлю привозила.
И да разница знаете в чем между гриппом и корью? Вакцины от кори распространяет ВОЗ и доплачивает за их введение. Вакцины от гриппа - ВОЗ не включает в список обязательных.
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Какая власть - такая и житуха. Побывал бы ты в райбольничке, не то запел бы. Не говорю о селе. Супрун тоже говорила, что для профилактики надо черную икру жрать, на крайняк красную.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю в Украине от гриппа умерло 6 человек, с начала эпидсезона - 25, - Минздрав
 
 
 
 
 
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