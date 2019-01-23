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Все про:Константинопольский патриархат (101) автокефалия (398) ПЦУ (173)

 ПЦУ внесли в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины (GWE).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сайте Вселенского патриархата обнародован текст Томоса для Украины

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3107899
 
   
 Топ комментарии
 
напевно..
в них ціла країна є - росія називається.
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достижения Пороха на внешнеполитическом фронте - беспороны и значительны!
Томос и место в диптихе - это не просто новость в СМИ, это крупнейший внешнеполитический успех Украины за последние 300 лет, и это крупнейшее поражение Пидороссии за последние 300 лет!.. Слава Украине!
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Кому надо, тот понял, а ты копыта помой и хвост расчеши ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 5107
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А шо у МРАКОБЕСОВ сайт есть?
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напевно..
в них ціла країна є - росія називається.
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Шо,шо, росея?Нема никакой росеи,есть ватный ху*лобад.
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вона є допоки ти не перейдеш на українську мову спілкування.
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Не буду брать на себя такую смелость ибо Николаев город русскоязычный,говорить здесь на украинском языке особо не с кем,хоть разговариваю я достаточно неплохо,но брать на себя смелость писать по украински всё-таки не буду.
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Николаев стал преимущественно русскоязычным после 1934 года, когда туда вместо вымерших от голода украинцев завезли несколько сот тысяч новоселов из Мокшании. Значительная часть из них спилась и вымерла за несколько лет, часть украинизировалась, но ватников там все равно предостаточно.
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Ну не надо мне рассказывать за Николаев,сюда свозили крепостных и мастеровых со всей россии для работы на верфях,а потом этим крепостным и мастеровым свозили красивых тёток со всей россии,поэтому ничего необычного в русскоязычности Николаева нет.
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Из архивов нквд. За 1934 г на Харьковск и Днепропетрвс обл было принято по 188 эшелонов переселенцев с Нечерноземья в основном. На Запорожс и Одес к обл по 144 эшелона примерно по столько на Херсонс и Никол обл. Что вскоре оказалось. Работать не смогли они. Убегали обратно, домой, на заводы и стройки. Никогда не догадаетесь почему. На урожайных землях ведь пахать надо, работать до пота и результат будет. Любить надо землю короче. А на неудобьях паши не паши---всё херня---6--9 ц с гектара 4 класса зерна на комбикорм. Та и переселяли тоже не спросив желания. Одних убили, других по миру пустили славные коммуняки---бешенные собаки.
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Ксюха,а коли вже лаліту в список канонізованих внесуть? Не терпиця дожити до такого счасливого моменту!!! ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 4144
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моли Господа о сие благоденствии, авось доживешь ))
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Здыхае скотына та барыгы.ЛЮДЫ помырають. ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 6748 Ты ,например,лапти отбросишь,кацапура. ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 8884
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да какой там сайт у гундяевских сектантов... пользуются ПорноХабом..
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Что внесли ладно, проблема в том что нет признания от остальных православных церквей, даже грузинская еще раздумывает.
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ватники никак не определятся. Сначала орали - так не все ж Томос подписали! подписали все. потом - так не внесли ж в список всех поавлос церкве!! - внесли.

теперь "нет признания"от остальных - так и НЕ БУДЕТ ОТ ВСЕХ!! Насчет признания от РПЦ и не надеемся и как-то не страдаем от этого.
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Кто-нибудь,шо-нибудь понял,кто-кого куда внёс и вынес?
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Кому надо, тот понял, а ты копыта помой и хвост расчеши
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Это ты к ветеринару обращайся с такой просьбой ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 8767ну или к волонтёрам-любителям животных,может и помогут тебе.
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Нет, родной это тебе к Парубую на психотерапевтику надо
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Короче, теперь все православные церкви в молитвах обязаны вспоминать ПЦУ в общем списке православных церквей. Даже РПЦ и УПЦ МП теперь обязаны молится за ПЦУ.
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Це, так би мовити, "реєстр" православних церков. Щоб було більш зрозуміло, це як реєстр підприємств, фірм, які ведуть свою діяльність законно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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А УПЦ МП там есть? Скорее всего нет и быть не должно. Она прячется в РПЦ и только в Украине лошит людей и верующих.
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Ні не має, бо вона не є автокефальною. УПЦ МП - це структура РПЦ, яка має якесь там право самостійно вирішувати господарські питання.
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ТОВАРИЩИ. На фото возле Стены Плача Порошенко в Черной кипе. Туристам НЕ ЕВРЕЯМ выдают Белые кипы .
ВОПРОС: что означает черная кипа? И что у нас с теми культами происходит? ПЦУ внесено до диптиху помісних церков на сайті Вселенського патріархату - Цензор.НЕТ 7799 Порошенко уже определился, кто он по вероисповеданию?
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определился давно - он ортодоксальный поклонник денег
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Туристам дают самые дешевые кипы...😀
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Не думаю, что Порошенко одел бы бушную кипу общего пользования.
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Вітаю всіх українців не залежно від віросповідання!
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жаль только, что Иерусалимский патриарх, демонстративно отказав пэдре в приеме, тем самым невольно и ПЦУ опустил. Но это вполне закономерно - не надо было ПЦУ превращаться в агитбригаду второго срока офшорника
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ЧТо за бред про иерусалимского патриарха? От скабеевой дезинформация?
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нет, не забанили. Феофил лежал в больнице, потому Пороха принял его зам.

даже если Феофил только сказал что ему хреново потому в больнице, чтобы с Порохом не встречатсья - это показатель дипломатичности, не хочет сказать ни да ни нет.

в таких острых условиях как нынешняя военная ситуация это - прекрасный результат.
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смешные вы...не принял пороха, которому сказали, что в тяжелом состоянии в больнице, НА СЛЕДУЮЩИЙ день принял целую делегацию верян. Это даже не плевок, это смачный пинок под сраку. демонстративный.
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в 2017 году Рашка заплатила за Иерусалимский Патриархат несколько десятком млн баксов налогов, которые Правительство Израиля потребовали за очень долгий срок (непомню точно уже.. гугл в помощь), поэтому Иерусалимский патриарх(конкретно он, а не вся Патриархия) просто тупо зависим от мнения РПЦ, потому что он тупо должен бабки!!!.. но когда нынешний Патриарх Иерусалимский воткнет, и на его место придет свободный от долгов человек, то все будет Украина!
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да ради бога, я только рад буду, но пока что есть - то есть. Пэдру вчера демонстративно макнули, а вместе с ним задета, к сожалению, и ПЦУ. А не томосились бы они так с ним, его позор остался бы только при нем.
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Єрусалимський Патріархат підтримує Варфоломія, а не гундяєва.
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достижения Пороха на внешнеполитическом фронте - беспороны и значительны!
Томос и место в диптихе - это не просто новость в СМИ, это крупнейший внешнеполитический успех Украины за последние 300 лет, и это крупнейшее поражение Пидороссии за последние 300 лет!.. Слава Украине!
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Да хватит оправдываться. Лучшая защита- нападение. Требуйте вернуть Беларусь под Киевскую Митрополию. Лично я- за (и таких в Беларуси не мало).
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Со всем уважением к вам, но вопрос автокефалии вашей церкви это ваше внутреннее дело. Поэтому наш статус - нейтральный наблюдатель: попросите помощи - поможем; скажете "помощь не нужна" - будем наблюдать со стороны. Мы с вами добрые соседи.
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Офшорний не приймав РІШЕНЬ ні по томосу, ні по безвізу. А от ПРИЗНАЧЕННЯ на ключові посади корупціонерів, а то й колаборантів, то як раз РІШЕННЯ ЙОГО...

То ж не перекручуйте правду, вона все одно шилом вилізе... Вам же в сраку....
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"достижения Пороха"... Досяг він дна у дна вже, з своєю брехнею...
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Виходить, що Православна церква України канонічка, а вивіска УПЦ, в дійсності РПЦ в Україні неканонічна. Ви що секта? Навіщо стільки років обдурювали людей? Навіщо грішили? Сатаністи. Ідіть у свої болота.
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Скільки реально заморочених релігією людей? Невже у 21-му столітті, у вік інформації, таких темних невігласів настільки багато, що це впливає на державоустрій? А в КУ, між іншим, чорним по білому записано, що церква (релігія) не має права втручатись в справи держави, і що Україна світська республіка...
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Ха ха теперь к УПЦ МП будет вопрос-если вы якобы независимые почему вас нету в диптихе?
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Немає чим пишатися. В диптиху, Україна посідає останнє 15 місце після Албанії та Чехословаччини.
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...а при чем тут место...1-е или 15-е?...важно место в диптихе, а не порядковый номер...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ внесли в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата
 
 
 
 
 
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