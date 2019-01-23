 ПЦУ внесли в диптих поместных церквей на сайте Вселенского патриархата

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
В перечне "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" в конце, после Православной церкви Чехии и Словакии, указана Церковь Украины.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
в них ціла країна є - росія називається.
теперь "нет признания"от остальных - так и НЕ БУДЕТ ОТ ВСЕХ!! Насчет признания от РПЦ и не надеемся и как-то не страдаем от этого.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)
ВОПРОС: что означает черная кипа? И что у нас с теми культами происходит? Порошенко уже определился, кто он по вероисповеданию?
даже если Феофил только сказал что ему хреново потому в больнице, чтобы с Порохом не встречатсья - это показатель дипломатичности, не хочет сказать ни да ни нет.
в таких острых условиях как нынешняя военная ситуация это - прекрасный результат.
Томос и место в диптихе - это не просто новость в СМИ, это крупнейший внешнеполитический успех Украины за последние 300 лет, и это крупнейшее поражение Пидороссии за последние 300 лет!.. Слава Украине!
То ж не перекручуйте правду, вона все одно шилом вилізе... Вам же в сраку....