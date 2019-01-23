 Российские власти не сообщают о состоянии здоровья пленных моряков и не дают им разрешения на свидание с родственниками, - Полозов

Об этом в эфире "Прямого" сообщил российский адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

"Родственников еще до сих пор не пустили, нет разрешения следователей, ни на телефонные разговоры, ни на встречи. Единственный шанс, за два месяца, увидеть их это был суд, и то их пустили на 5 минут. Они смогли издалека посмотреть", - сказал адвокат.

Полозов рассказал, что нет ни одного официального документа о том, предоставлялась ли пленным морякам медицинская помощь.

"Что касается медицинской помощи, то у нас есть трое раненых. К этому времени Россия, уже два месяца прошло, не дала ни одного официального документа предоставлялась ли им медицинская помощь, какие лекарства давали и главное, какая будет схема реабилитации. Если не проводить реабилитации, человек останется инвалидом. Тот же Василий Сорока. И до сих пор у нас нет официальных сведений о их состоянии здоровья", - сообщил Полозов.

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По его словам, появилась информация, что моряков пытаются переводить из больницы в СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово", где больницы нет.

"Фактически это означает, что они будут лишены права на получение медицинской помощи. Но это уже преступление против человечности. Конечно, наши адвокаты подавали все необходимые запросы, но российские власти не дает никаких ответов. И в ближайшее время мы будем обжаловать бездействие российских властей", - рассказал Полозов.

Он пояснил, что обжалование бездействия российских властей занимает время.

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"Пока мы оспариваем, пока мы подаем в суды - раненные остаются без медицинской помощи. Что касается других моряков наши адвокаты по графику посещений, в другое время, туда зайти невозможно, по графику посещают их. Сегодня, как минимум двух моряков посетили, вчера трех моряков. То есть, всех по очереди посещаем, мы получаем практически в режиме реального времени информацию о состоянии их здоровья, об их нуждах. Передаем информацию о потребностях волонтерам и, конечно, информацию передаем украинской власти", - добавил адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.