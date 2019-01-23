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 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 7 гаубиц "Гвоздика" террористов, - СЦКК

Российские наемники продолжают скрывать тяжелое вооружение от международных наблюдателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

"Со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения вооружения и его размещения с нарушением соответствующих линий отвода в неподконтрольных власти Украины районах Донецкой области.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 22.01.2019 года, 18 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Кроме того, в том же районе наблюдатели Миссии зафиксировали, что ворота к объекту, который подлежал верификации, закрыты, что сделало невозможным ее проведение", - сказано в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности, говорят об откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 7 гаубиц Гвоздика террористов, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3107889
 
 
 Топ комментарии
 
пиши:
- 6 гаубиц гвоздика, ...
- 7!
- 7 гаубиц гвоздика, выбросились в шурф шахты.
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следующие - миномёты "шипр", изюминкой - пулемёт "тройной". установка залпового огня "бояра" всем уже там так припилась! )
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Самое неожиданное в новости, что миссия ОБСЕ что-то увидела.
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следующие - миномёты "шипр", изюминкой - пулемёт "тройной". установка залпового огня "бояра" всем уже там так припилась! )
 показать весь комментарий
 
 
пиши:
- 6 гаубиц гвоздика, ...
- 7!
- 7 гаубиц гвоздика, выбросились в шурф шахты.
 показать весь комментарий
 
 
Самое неожиданное в новости, что миссия ОБСЕ что-то увидела.
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Кто-то ещё видел терров с Гвоздиками???
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а ОБСЕ не спросило ГДЕ В ПРИНЦИПЕ ОНИ ВЗЯЛИ ГВОЗДИКИ ???
в охотничьем магазине не продаются вроде
у ВСУ - не пропадали
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Подконтрольные правительству районы20 января:БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал:1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10») вблизи н. п. Троицкое (69 км к западу от Луганска).21 января:Миссия зафиксировала:12 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка); и3 противотанковые пушки (МТ-12 «Рапира») на железнодорожной станции в н. п. Бахмут (быв. Артемовск, 67 км к северу от Донецка).Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооруженияПодконтрольные правительству районы20 января:БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил:1 зенитный ракетный комплекс (9К35) в жилом районе н. п. Александрополь (43 км к северу от Донецка); и8 танков (Т-72) и 1 зенитный ракетный комплекс (9К35) возле н. п. Яблоновка (49 км к северу от Донецка).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 7 гаубиц "Гвоздика" террористов, - СЦКК
 
 
 
 
 
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