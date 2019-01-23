 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали отсутствие в местах хранения 7 гаубиц "Гвоздика" террористов, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.

"Со стороны российско-оккупационных войск продолжаются факты отсутствия в местах постоянного хранения вооружения и его размещения с нарушением соответствующих линий отвода в неподконтрольных власти Украины районах Донецкой области.

Так, по данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 22.01.2019 года, 18 января наблюдатели СММ в очередной раз отметили, что до сих пор не хватает семи самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм). Кроме того, в том же районе наблюдатели Миссии зафиксировали, что ворота к объекту, который подлежал верификации, закрыты, что сделало невозможным ее проведение", - сказано в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности, говорят об откровенном пренебрежении взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон, а также о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.